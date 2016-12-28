Зеленоградский вуз стал одним из победителей в открытом конкурсе Минобрнауки на поддержку проектов инжиниринговых центров на базе учреждений высшего образования. Стратегической программе МИЭТа по развитию инжинирингового центра в сфере IT на период 2017—2021 гг. жюри конкурса присвоило максимальные 9 баллов. Победители конкурса в течение двух лет получат субсидию — до 40 миллионов рублей в 2017 году и до 60 миллионов рублей в 2018 году.

Очередной открытый конкурс Министерства образования и науки РФ на предоставление поддержки для проектов по созданию инжиниринговых центров на базе вузов был объявлен в октябре 2016. Итоги подвели 16 декабря — в число победителей конкурса вошли 8 из 43 участников конкурса.

«Это достаточно важная для нас победа, — прокомментировал событие ректор МИЭТа Владимир Беспалов. — Мы надеемся с этим проектом занять достойное место в оказании IT-услуг нашим промышленным предприятиям. Вторая цель создания центра — продвижение инновационных научно-исследовательских разработок МИЭТа, способствующих импортозамещению в промышленности».

Инжиниринговый центр будет следующим звеном в развитии технологической инфраструктуры МИЭТа и дополнением к уже существующим центрам коллективного пользования вуза, считает глава Корпорации развития Зеленограда Владимир Зайцев. «Центр даст возможность предприятиям реализовывать проекты, которые сегодня могут быть для них сложными или затратными. Думаю, что специалисты университета обладают такими компетенциями, с которыми можно решить самые сложные задачи», — отметил он.

По замыслу Минобрнауки, инжиниринговые центры должны обеспечить коммерциализацию вузовской науки — вовлекать результаты исследований в хозяйственный оборот, чтобы они приносили дополнительный доход, а заодно повышать уровень образования за счет участия студентов в реальных проектах и способствовать трудоустройству выпускников. Для заказчиков из промышленности центры будут полезны как дополнительное предложение на рынке инжиниринга, в игру на котором включатся вузы со своим оборудованием и специалистами.