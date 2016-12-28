Зеленоградский вуз стал одним из победителей в открытом конкурсе Минобрнауки на поддержку проектов инжиниринговых центров на базе учреждений высшего образования. Стратегической программе МИЭТа по развитию инжинирингового центра в сфере IT на период 2017—2021 гг. жюри конкурса присвоило максимальные 9 баллов. Победители конкурса в течение двух лет получат субсидию — до 40 миллионов рублей в 2017 году и до 60 миллионов рублей в 2018 году.
Очередной открытый конкурс Министерства образования и науки РФ на предоставление поддержки для проектов по созданию инжиниринговых центров на базе вузов был объявлен в октябре 2016. Итоги подвели 16 декабря — в число победителей конкурса вошли 8 из 43 участников конкурса.
«Это достаточно важная для нас победа, — прокомментировал событие ректор МИЭТа Владимир Беспалов. — Мы надеемся с этим проектом занять достойное место в оказании IT-услуг нашим промышленным предприятиям. Вторая цель создания центра — продвижение инновационных научно-исследовательских разработок МИЭТа, способствующих импортозамещению в промышленности».
Инжиниринговый центр будет следующим звеном в развитии технологической инфраструктуры МИЭТа и дополнением к уже существующим центрам коллективного пользования вуза, считает глава Корпорации развития Зеленограда Владимир Зайцев. «Центр даст возможность предприятиям реализовывать проекты, которые сегодня могут быть для них сложными или затратными. Думаю, что специалисты университета обладают такими компетенциями, с которыми можно решить самые сложные задачи», — отметил он.
По замыслу Минобрнауки, инжиниринговые центры должны обеспечить коммерциализацию вузовской науки — вовлекать результаты исследований в хозяйственный оборот, чтобы они приносили дополнительный доход, а заодно повышать уровень образования за счет участия студентов в реальных проектах и способствовать трудоустройству выпускников. Для заказчиков из промышленности центры будут полезны как дополнительное предложение на рынке инжиниринга, в игру на котором включатся вузы со своим оборудованием и специалистами.
По условиям конкурса Минобрнауки, создаваемые инжиниринговые центры могут относиться к разным отраслям, от медтехники и роботостроения до химической промышленности или IT — МИЭТ выбрал IT. Основную массу разработок и исследований в этом направлении в МИЭТе обеспечивает кафедра Информатики и программного обеспечения вычислительных систем (ИПОВС), которая активно участвует в выработке стратегии развития инжинирингового центра.
О том, какими разработками занимается кафедра ИПОВС — одна из самых многочисленных в университете — недавно рассказало МИЭТ-ТВ. С 2011 года на кафедре готовят бакалавров и магистров по направлению «Программная инженерия»: учат языкам программирования, проектированию СУБД. Студенты и аспиранты традиционно представляют массу проектов на конкурсах научно-технического творчества разного масштаба, начиная с «РИТМа Зеленограда».
«Наша кафедра единственная в университете представила на конкурс „УМНИК“ в этом году 40 проектов, 3 проекта — на международный конкурс „Инженеры будущего 2016“, и наши магистранты заняли на нём третье место», — рассказывает завкафедрой ИПОВС профессор Лариса Гагарина.
Из примечательных недавних разработок — студенты, которые участвуют в научной работе кафедры с 3-го курса, создали программу хранения открытых данных 50 миллионов пользователей сети «Вконтакте». Ребята изучали работу с соцсетями при проведении социологических исследований — составлении выборки данных и их обработке. В своей программе хранения они использовали технологии работы с большими данными: документоориентированные СУБД, кластеризацию и облачные технологии.
Другие темы проектов: автоматизация распознавания изображений, проектирование «умных домов», или, например, три учебных курса по программированию для школьников-старшеклассников, которые ждут одобрения московского Департамента образования — тогда в зеленоградских школах появятся Web-программирование и Java.
В конкурсе Минобрнауки участвовали вузы, которые готовят кадры по специализациям, предполагающим предоставление услуг в области инжиниринга. На конкурс требовалось предоставить стратегическую программу развития инжинирингового центра на период 2017—2021 гг. вместе с целевыми показателями, которые вуз обязуется достигать ежегодно вместе с развитием центра.
Сам инжиниринговый центр, по условиям конкурса, должен появиться в 2017 году. В 2018 году он должен принести выручку не менее суммы субсидии этого года, а в 2019 — не менее общей полученной вузом субсидии. Расходовать средства субсидии можно на закупку оборудовани и ПО (не менее 50%), на зарплаты, подготовку и переподготовку кадров, на маркетинг и участие в выставках.
Конкурсные заявки вузов оценивали по критериям актуальности инжинирингового направления, потенциала вуза и его опыта в инжиниринговой деятельности, по качеству проработки проекта, в том числе конкурентных преимуществ будущего центра и спроса на его услуги, по обоснованности затрат и господдержки проекта.
Сопровождающая конкурс рабочая группа Минобрнауки занимается также вопросами учебных программ в вузах для подготовки специалистов в области инжиниринга и формирует требования к материально-технической инфраструктуре инжиниринговых центров.
Конкурс по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе вузов стартовал в 2013 году в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденного распоряжением Правительства РФ (№ 1300-р от 23.07.2013) и госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (ПП № 328 от 15.04.2014). Организаторы конкурса — Минобрнауки совместно с Минпромторгом РФ. За 2016 год в Минобрнауки определили несколько десятков вузов-победителей на разных этапах конкурса.
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