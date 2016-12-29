«Биомедики» МИЭТа: «Такая линейка идеально подходит для наших разработок»

В МИЭТе оценивают новые возможности, которые сулит Minimal Fab, как неоценимую помощь ученым: можно будет не отрабатывать изучаемый процесс неделями, тратя много времени на изготовление прототипа какой-то электронной разработки, а сделать это всего за несколько часов. А производители смогут изготовить небольшую партию новых устройств под запросы рынка, не прибегая к услугам микроэлектронных заводов-гигантов.

Одна из главных проблем разработчиков биомедицинской микроэлектроники состоит в том, что мощности существующих фабрик по выпуску чипов слишком большие, а пациентов не так много, поэтому производить новейшие медицинские устройства невыгодно и затратно. Пример — разработка кафедры Биомедицинских систем (БМС) МИЭТ: кардионасос, первая отечественная система вспомогательного кровообращения «Спутник», которую с 2012 года имплантировали сотням больных, ожидающим операции на сердце. Сотням — но не миллионам, и спрос тут ограничивается не столько рынком, сколько квотами государства на подобные имплантации.

Отечественным разработчикам сложно конкурировать с крупными американскими компаниями, которые поставляют свои устройства на весь мир, в том числе на российский рынок. «Что же делать?» — задаётся вопросом профессор Сергей Селищев, завкафедрой БМС МИЭТ.

«Мы можем создавать биомедицинские системы всё меньше и меньше по размеру, используя технологии микроэлектроники, чтобы они могли имплантироваться в тело человека. В 2015 году МИЭТ выиграл конкурс Минобрнауки с проектом по миниатюризации имплантируемых осевых сердечных насосов для педиатрической кардиохирургии. Наше поле — развитие рынка имплантируемых электронных систем в России, но мы в Зеленограде сейчас не можем производить такие системы», — сетует учёный.

Мини-фабрика для производства чипов Minimal Fab, по его мнению, станет отличным выходом из ситуации: для неё нужны в 1000 раз меньшие инвестиции, она предназначена именно для проведения исследований, прототипирования, мелкосерийного и серийного производства.

«Характерные размеры нашего медицинского изделия — 0,5-1 см, меньше батарейки. И такая линейка идеально подходит для производства в России опытных экспериментальных образцов имплантируемых электронных насосов», — утверждает Селищев.