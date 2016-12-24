Грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Баранова в Солнечногорске в субботу, 23 декабря. Несколько человек попали в реанимацию, один из которых скончался. О страшном ДТП сообщает местное сетевое издание «Город под солнцем» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Один из пострадавших, как пишет издание со ссылкой на информацию из солнечногорской районной больницы, 23-летний молодой человек скончался в реанимации, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Состояние двух других пострадавших оценивается как стабильное, их уже перевели из реанимационного отделения.