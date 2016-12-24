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Грузовик врезался в микроавтобус в Солнечногорске. Один из пострадавших умер в реанимации 24.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Баранова в Солнечногорске в субботу, 23 декабря. Несколько человек попали в реанимацию, один из которых скончался. О страшном ДТП сообщает местное сетевое издание «Город под солнцем» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Один из пострадавших, как пишет издание со ссылкой на информацию из солнечногорской районной больницы, 23-летний молодой человек скончался в реанимации, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Состояние двух других пострадавших оценивается как стабильное, их уже перевели из реанимационного отделения.

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