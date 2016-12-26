Необычный книжный шкаф поставили в культурном центре «Доброволец». Арт-объект назвали «ХолодоКнига» и торжественно презентовали его 22 декабря. Весной — вероятнее всего, в апреле, когда на улице установится плюсовая температура, — «ХолодоКнига» переедет на улицу. Рядом планируют установить минимум ещё один книжный шкаф-холодильник, рассказали Zelenograd.ru в «Добровольце». А навещать и пополнять «книжный холодильник» в корпусе 832 можно уже сейчас.

«ХолодоКнига» — это новый формат буккроссинга (добровольного книгообмена, распространенного во всём мире). Любой желающий может принести из дома книги, если не жаль с ними расстаться, а взамен взять другие. Или просто забрать в собственную домашнюю библиотеку.

В октябре «Доброволец» устроил буккроссинг на привокзальной площади у станции Крюково. Акция оказалась популярной — за два часа горожане разобрали около 300 книг и спрашивали, когда ждать следующего раза. Поскольку на улице сейчас мороз, организаторы стали искать новые формы книгообмена. Так пришла идея (как выяснилось, уже успешно опробованная в других российских городах) использовать под книжный шкаф старый холодильник. Почему именно его? Потому что это хранилище для пищи, а книги, как известно, пища для ума. Холодильник получает вторую жизнь, а любители литературы — мини-библиотеку.