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Холодильник для буккроссинга появился в Зеленограде 26.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Необычный книжный шкаф поставили в культурном центре «Доброволец». Арт-объект назвали «ХолодоКнига» и торжественно презентовали его 22 декабря. Весной — вероятнее всего, в апреле, когда на улице установится плюсовая температура, — «ХолодоКнига» переедет на улицу. Рядом планируют установить минимум ещё один книжный шкаф-холодильник, рассказали Zelenograd.ru в «Добровольце». А навещать и пополнять «книжный холодильник» в корпусе 832 можно уже сейчас.

«ХолодоКнига» — это новый формат буккроссинга (добровольного книгообмена, распространенного во всём мире). Любой желающий может принести из дома книги, если не жаль с ними расстаться, а взамен взять другие. Или просто забрать в собственную домашнюю библиотеку.

В октябре «Доброволец» устроил буккроссинг на привокзальной площади у станции Крюково. Акция оказалась популярной — за два часа горожане разобрали около 300 книг и спрашивали, когда ждать следующего раза. Поскольку на улице сейчас мороз, организаторы стали искать новые формы книгообмена. Так пришла идея (как выяснилось, уже успешно опробованная в других российских городах) использовать под книжный шкаф старый холодильник. Почему именно его? Потому что это хранилище для пищи, а книги, как известно, пища для ума. Холодильник получает вторую жизнь, а любители литературы — мини-библиотеку.

Как рассказала Zelenograd.ru куратор проекта Любовь Кузнецова, в поисках отслужившего своё холодильника она перерыла весь интернет и бросила клич: может, есть у кого? Откликнулся давний друг «Добровольца» — президент зеленоградского мотоклуба Z-Brothers Олег Брейтер. Он подарил культурному центру старый холодильник ЗиЛ, который «добровольцы» превратили в книжный шкаф.

Решётку на задней стенке холодильника покрасили, оставив её в качестве декоративного элемента, а вот внутри всё лишнее убрали, стеклянные полки заменили деревянными. Снаружи оклеили изображениями, имитирующими книжные ряды, и инструкцией к буккроссингу.

«Любой желающий может бесплатно взять из него понравившуюся книгу. Прочитанную книгу можно вернуть либо обменять», — поясняет куратор.

Те, кто хочет пополнить «ХолодоКнигу», могут принести её в культурный центр, который расположен в корпусе 832 и открыт по будням с 9 до 18 часов, либо можно написать Любови Кузнецовой во «ВКонтакте».

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