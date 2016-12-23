Большегруз столкнулся с автомобилем «Тойота» на Пятницком шоссе в районе Отрадного около 16:30 в пятницу, 23 декабря. По описанию очевидцев во «ВКонтакте», фуру занесло предположительно при попытке затормозить, и она «сложилась». Кабина развернулась перпендикулярно прицепу и задела легковушку, которая двигалась во встречном направлении в область. В результате ДТП никто не посрадал, но образовался затор. Из области пробка растянулась от Благовещенки до Отрадного, из столицы — от красногорского кладбища до места аварии.