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Обеды в офис от НормаФуд
В «Зеленопарке» открылся электрокаток 23.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Здесь можно покататься на гироскутерах, сегвеях, найнботах, ховеркартах, дрифт-машинах. Электрокаток открыт рядом с детской площадкой, напротив «Детского мира». Покататься могут все желающие возрастом от трех лет.

фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Стоимость катания разнится в зависимости от дней недели, времени катания и количества пришедших. В будни 10 минут катания для одного посетителя стоят 350 рублей, если прийти вдвоем — 550 руб., втроем — 700 руб. В выходные то же соотношение — 500/800/1000. 20 минут для двоих обойдутся в 850 рублей, 30 минут — 1250, час — 2100 рублей по будням и 1200/1800/3000 по выходным. Маленьким можно покататься на машинках и мотоциклах на пульте управления — 10 минут стоят 300 рублей.

фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

В «Зеленопарке» работает каток сети «Сегвейдром», предлагающей новый формат семейного развлечения с техническими новинками. Гироскутеры учат баласировать и контролировать движения. На катке есть инструкторы. До 8 января два раза в день здесь проводят «ёлки» для детей от 4 лет — с Дедом Морозом, Снегурочкой, препятствиями, «злодеями» и верными «конями» (это найнботы, гироскутеры, сегвеи, дрифт-машины). Количество детей до 12 человек, билеты стоят от 1300 до 1800 рублей. В стоимость билета входит подарок.

фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

В Москве электрокатки «Сегвейдром» работают еще в трех торгово-развлекательных центрах": «Ривьере» на Автозаводской, «Золотом Вавилоне» на проспекте Мира и «Вэйпарке» на МКАД.

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Обсуждение
Rescuer Kozlov
Вчера, 22:37
Во барыги, из воздуха деньги делают. Ценничек, однако...
Линусикова Ирина
Вчера, 23:24
Без лоха и жизнь плоха...Желающие найдутся...
Майкл Маерс
10 часов назад
Платить столько бабла за такую хрень может только богатенький даун.
Татьяна Павловна
8 часов назад
Как на таком пятачке вообще можно кататься? Придут 3 человека,а больше просто не развернуться. Все через одно место...
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