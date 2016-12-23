В «Зеленопарке» работает каток сети «Сегвейдром», предлагающей новый формат семейного развлечения с техническими новинками. Гироскутеры учат баласировать и контролировать движения. На катке есть инструкторы. До 8 января два раза в день здесь проводят «ёлки» для детей от 4 лет — с Дедом Морозом, Снегурочкой, препятствиями, «злодеями» и верными «конями» (это найнботы, гироскутеры, сегвеи, дрифт-машины). Количество детей до 12 человек, билеты стоят от 1300 до 1800 рублей. В стоимость билета входит подарок.