В магазине «Отдохни» — разнообразный выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.

Радовать детей широким выбором одежды, обуви, развивающих игрушек, товарами для творчества будут новый магазин Сам Твори, открытие 24-25 декабря в Модном подвале.