К Новому году и Рождеству всех покупателей ждут приятные сюрпризы, скидки, предновогодние акции и подарки.
Большой выбор подарочных наборов с чаем и кофе представлен в магазине Эль Кафето на 1 этаже торгового центра.
К праздничному столу покупайте продукцию изготовленную по классическим французским рецептам без использования пальмового масла и красителей в кондитерской DESSERT. Из новогодней продукции представлены имбирные пряники с какао, имбирные пряники ручной росписи, подарочные наборы имбирных пряников, имбирные сани, имбирный домик ручной росписи, леденцы «Петушок», леденец «Трость», карамель «Уголь для непослушных детей».
Скидки до 50% предлагают популярные и известные торговые марки: салоны электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Евросеть», ТЕЛЕ 2
Магазин здорового питания «МясновЪ», представляет широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка.
В магазине «Отдохни» — разнообразный выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.
Радовать детей широким выбором одежды, обуви, развивающих игрушек, товарами для творчества будут новый магазин Сам Твори, открытие 24-25 декабря в Модном подвале.
Магазин «Кораблик» - скидки от 20% до 50%.
Детский магазин O`Detto — при покупке 2 вещей — скидка 20%, при покупке 3 вещей- скидка 30%, ELC-Центр раннего развития - на все скидки 30%, Школьная пора - скидки на зиму 20%, школьная коллекция — 20%, волазки, кофты, джемперы- до 40%, коллекция LASSIE 10-15%.
Приобретайте мужские и женские сумки, кожгалантерею в фирменном магазине LEO VENTONI-со скидкой до 50%. Товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ» — скидки, акции розыгрыши, подарочные сертификаты, профессиональную косметику для волос — в магазине «Beauty Lab» со скидкой 20%.
Для создания неповторимого декора и праздничной атмосферы в своем доме, в Салоне штор в Модном подвале найдете много разнообразных сувениров и предметов интерьера.
Скидки в магазинах женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ», Модная одежда «АННА" — скидки от 20% до 40%
Администрация ТЦ Грин поздравляет Всех партнеров и покупателей с Наступающим Новым годом и Рождеством. Благодарим всех, кто был с нами все это время и надеемся на дальнейшее сотрудничество и приятные встречи в ТЦ Грин Зеленоград.
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