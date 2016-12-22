Мосжилинспекция признала самостроем балкон на 14-м этаже корпуса 251 и распорядилась ликвидировать его.
Постройка в виде застеклённого балкона-террасы появилась на эркере жилого дома несколько лет назад. Самостийный балкон обнаружили наблюдательные зеленоградцы и опубликовали фотографию в сообществе ВК «Подслушано Зеленоград». В комментариях писали, что «остекление сделано по закону со всеми разрешениями».
Затем видеосъёмку «архитектурного излишества» с квадрокоптера опубликовал телеканал «360».
Проект здания предусматривал наличие открытого балкона без остекления и козырька, как выяснили жилинспекторы в ходе внеплановой проверки, проведённой по материалам СМИ. Собственник же квартиры скорректировал проект и соорудил террасу-"аквариум".
«При этом он повредил часть вентилируемого фасада, который входит в состав общедомового имущества, — говорится на сайте Мосжилинспекции. Тем временем «конструкция такого фасада не предусматривает крепления каких-либо элементов, к тому же демонтаж участка облицовочной плитки мог сказаться на устойчивости вышерасположенных плиток и в целом на тепловом контуре дома».
«Привести фасад дома в проектное состояние», то есть демонтировать балкон-самострой, ведомство обязало управляющую компанию — «Жилищник района Матушкино», который отвечает за содержание общего имущества корпуса 251.
Судя по прошлому инциденту, когда житель корпуса самовольно надстроил балкон на козырьке подъезда, владельца ждёт судебное разбирательство. В том случае устранить нарушение также обязали балансосодержателя общего имущества, который, в свою очередь, обратился в суд. В итоге собственнику квартиры пришлось разбирать конструкцию на собственные деньги.
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Это что новая волна репрессий по всему городу будет?
Или это единичные показательная акция контролирующей организации по жалобам страждущих?