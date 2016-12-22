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Балкон-самострой демонтируют после фотографии в соцсетях 22.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Мосжилинспекция признала самостроем балкон на 14-м этаже корпуса 251 и распорядилась ликвидировать его.

Постройка в виде застеклённого балкона-террасы появилась на эркере жилого дома несколько лет назад. Самостийный балкон обнаружили наблюдательные зеленоградцы и опубликовали фотографию в сообществе ВК «Подслушано Зеленоград». В комментариях писали, что «остекление сделано по закону со всеми разрешениями».

Затем видеосъёмку «архитектурного излишества» с квадрокоптера опубликовал телеканал «360».

Проект здания предусматривал наличие открытого балкона без остекления и козырька, как выяснили жилинспекторы в ходе внеплановой проверки, проведённой по материалам СМИ. Собственник же квартиры скорректировал проект и соорудил террасу-"аквариум".

«При этом он повредил часть вентилируемого фасада, который входит в состав общедомового имущества, — говорится на сайте Мосжилинспекции. Тем временем «конструкция такого фасада не предусматривает крепления каких-либо элементов, к тому же демонтаж участка облицовочной плитки мог сказаться на устойчивости вышерасположенных плиток и в целом на тепловом контуре дома».

«Привести фасад дома в проектное состояние», то есть демонтировать балкон-самострой, ведомство обязало управляющую компанию — «Жилищник района Матушкино», который отвечает за содержание общего имущества корпуса 251.

Судя по прошлому инциденту, когда житель корпуса самовольно надстроил балкон на козырьке подъезда, владельца ждёт судебное разбирательство. В том случае устранить нарушение также обязали балансосодержателя общего имущества, который, в свою очередь, обратился в суд. В итоге собственнику квартиры пришлось разбирать конструкцию на собственные деньги.

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Обсуждение
Барри
Вчера, 23:09
Вы никогда не задумывались, почему Мойдодыр выскакивал из маминой спальни?
Kill Digit
Вчера, 23:24
Проект здания предусматривал наличие открытого балкона без остекления и козырька, как выяснили жилинспекторы в ходе внеплановой проверки, проведённой по материалам СМИ. Собственник же квартиры скорректировал проект и соорудил террасу-"аквариум".
История тёмная, у нас весь Зеленоград имеет балконы без остекления и крыши по проекту, но это давно ни кому не мешало остеклять балкон и делать крышу, а тут вдруг оказывается за это штрафуют и требуют вернуть в проектное состояние... Где-то остекляли и крыши делали по старой версии кап.ремонта, в которой предусматривалось и повышения энергоэффективности домов... Новый город в свете бестолковой дизайнерской мысли проектировщиков сплошь застроен балконами-пристройками на 1-2 этажах...

Это что новая волна репрессий по всему городу будет?
Или это единичные показательная акция контролирующей организации по жалобам страждущих?
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