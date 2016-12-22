Проект здания предусматривал наличие открытого балкона без остекления и козырька, как выяснили жилинспекторы в ходе внеплановой проверки, проведённой по материалам СМИ. Собственник же квартиры скорректировал проект и соорудил террасу-"аквариум".

«При этом он повредил часть вентилируемого фасада, который входит в состав общедомового имущества, — говорится на сайте Мосжилинспекции. Тем временем «конструкция такого фасада не предусматривает крепления каких-либо элементов, к тому же демонтаж участка облицовочной плитки мог сказаться на устойчивости вышерасположенных плиток и в целом на тепловом контуре дома».

«Привести фасад дома в проектное состояние», то есть демонтировать балкон-самострой, ведомство обязало управляющую компанию — «Жилищник района Матушкино», который отвечает за содержание общего имущества корпуса 251.

Судя по прошлому инциденту, когда житель корпуса самовольно надстроил балкон на козырьке подъезда, владельца ждёт судебное разбирательство. В том случае устранить нарушение также обязали балансосодержателя общего имущества, который, в свою очередь, обратился в суд. В итоге собственнику квартиры пришлось разбирать конструкцию на собственные деньги.