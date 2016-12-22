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В новогоднюю ночь 400-е автобусы и метро будут работать круглосуточно 22.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Всю ночь с 31 декабря на 1 января каждые 30-35 минут будут ходить автобусы №19, 400 «поостановочный» (до «Речного вокзала» по Ленинградскому шоссе) и 400Т (до «Тушинской» по Пятницкому). Метро и МЦК тоже работают в Новый год круглосуточно, с 00:30 до 5:30 интервалы движения поездов — до 15 минут. До того и после — в обычном режиме.

Работа автобусов №11 и 15 в новогоднюю ночь продлена до 1:30, сообщает префектура. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, когда в зеленоградских храмах будет праздничное богослужение, автобусы №11, 15, 19, 400П и 400Т работают до 3:00. К окончанию всенощной к Филаретовскому и Никольскому храму подадут автобусы №9, 11, 29, 1, 2, 12, 19.

Расписание автобусов 11, 15, 19, 400П и 400Т в ночь с 31 декабря на 1 января

В новогоднюю ночь последняя электричка из Крюково в Москву уходит в 00:45 (обычная тверская), движение поездов возобновляется в 4:09. В обратную сторону последняя электричка в сторону Крюково уходит с Ленинградского вокзала в 1:14, затем перерыв до 4.37. С 1 по 7 января московско-тверские электрички будут ходить по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья.

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Обсуждение
Торопов
Вчера, 16:47
Расписания элек отличаются только буднями и выходными, отдельных субботних или воскресных рейсов давно нет.
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