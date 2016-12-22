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Шестилетний зеленоградец вбросил шайбу на матче Россия — Чехия 22.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Символическое вбрасывание доверили Алеше Пушакову, который мечтает стать хоккейным судьей. Его отец написал письмо в российскую Федерацию хоккея, в итоге мальчик встретился с капитаном сборной, а Владислав Третьяк подарил ему именной хоккейный свитер.


Хоккей России исполняет мечты. Алёша Пушаков
Russia Hockey/youtube.com

Об этом Zelenograd.ru рассказал Максим Пушаков, папа Алексея. Мальчик с трех лет увлечен хоккеем, причем именно судейством, зная все правила игры. Его игрушки — это хоккейные команды с вратарями, защитниками и нападающими, с ними Алеша делает вбрасывание, отменяет голы, объявлял победителя. «Всегда стоя слушает гимн, плачет, если наши проигрывают, и кричит на всю квартиру, когда побеждают, — говорит отец ребенка. — Он знает названия всех клубов КХЛ и НХЛ, не пропускает матчи сборной, болеет даже за юниоров».

Фото: из личного архива Максима Пушакова
Фото: из личного архива Максима Пушакова
Фото: из личного архива Максима Пушакова


Два месяца назад Максим узнал об акции «Хоккей России исполняет мечты» и сразу же написал на сайт Федерации. Ему ответили в тот же день и пригласили на матч Россия — Чехия кубка Первого канала. Алеша встретился с Павлом Дацюком, вбросил шайбу, получил от капитана сборной шайбу в подарок и познакомился с Владиславом Третьяком. Родители надеются, что когда-нибудь он станет известным хоккеистом.

В семье Пушаковых еще трое детей — тройня, два мальчика и девочка, — они родились в этом году. Старший сын уже рассказывает им про хоккейные матчи.

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