

Два месяца назад Максим узнал об акции «Хоккей России исполняет мечты» и сразу же написал на сайт Федерации. Ему ответили в тот же день и пригласили на матч Россия — Чехия кубка Первого канала. Алеша встретился с Павлом Дацюком, вбросил шайбу, получил от капитана сборной шайбу в подарок и познакомился с Владиславом Третьяком. Родители надеются, что когда-нибудь он станет известным хоккеистом.

В семье Пушаковых еще трое детей — тройня, два мальчика и девочка, — они родились в этом году. Старший сын уже рассказывает им про хоккейные матчи.