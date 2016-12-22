Гаражи расположены в Заводском переулке, который примыкает к Заводской улице. В нем около двадцати частных домов, и примерно столько же гаражей. «Гараж ставил еще мой дед в 60-х, — рассказал Zelenograd.ru один из владельцев гаража в Заводском переулке. — Тогда это была территория Солнечногорского района, разрешение получали от районной администрации. В 80-х, когда территорию присоединяли к Зеленограду (Москве), в областной администрации потеряли домовые книги и другие документы. А дома эти документы мало у кого сохранились».

Листочки с требованием принести до 22 декабря в управу правооустанавливающие документы появились на гаражах 17 декабря, а объявление на сайте управы — 19-го. Если документов не окажется, строения предлагается демонтировать добровольно до 25 декабря. Если этого не произойдет, власти снесут их сами.

Поводом послужило обследование столичной Госинспекции по недвижимости, которое выявило факты нецелевого использования земельных участков. Снос узаконен постановлением правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП, пишет управа. Восстановить архивные бумаги теоретически можно, но за неделю это точно не сделаешь. Управу, видимо, этот факт не волнует, равно и время года, выбранное для «добровольного демонтажа». Кстати, гаражи здесь — это и металлические пеналы, и кирпичные строения. На момент публикации Zelenograd.ru никто из владельцев гаражей не принес требуемые документы в управу.

Гаражи стоят рядом с откосом железной дороги, но все эти годы каких-то претензий от РЖД не было. Погреба, гаражи и даже огородики устраивали в откосах и рядом с ними в советские времена и со стороны 8 микрорайона Зеленограда, и со стороны Крюково, которое еще не было «новым городом». Это хозяйство продержалось до 2000-х годов. На Железнодорожной улице постройки снесли, осталась лишь пара кирпичных строений неизвестного назначения. А со стороны Заводской еще кое-что осталось.