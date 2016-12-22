4 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Власти потребовали за неделю снести гаражи вдоль железной дороги в Крюково 22.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Гаражи стоят возле железной дороги с 1960-х годов, все это время претензий к ним не было. Теперь в них нашли «признаки самостроя» и требуют либо предъявить разрешительные документы, либо снести. Владельцам дали на это несколько дней.

Гаражи расположены в Заводском переулке, который примыкает к Заводской улице. В нем около двадцати частных домов, и примерно столько же гаражей. «Гараж ставил еще мой дед в 60-х, — рассказал Zelenograd.ru один из владельцев гаража в Заводском переулке. — Тогда это была территория Солнечногорского района, разрешение получали от районной администрации. В 80-х, когда территорию присоединяли к Зеленограду (Москве), в областной администрации потеряли домовые книги и другие документы. А дома эти документы мало у кого сохранились».

Листочки с требованием принести до 22 декабря в управу правооустанавливающие документы появились на гаражах 17 декабря, а объявление на сайте управы — 19-го. Если документов не окажется, строения предлагается демонтировать добровольно до 25 декабря. Если этого не произойдет, власти снесут их сами.

Поводом послужило обследование столичной Госинспекции по недвижимости, которое выявило факты нецелевого использования земельных участков. Снос узаконен постановлением правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП, пишет управа. Восстановить архивные бумаги теоретически можно, но за неделю это точно не сделаешь. Управу, видимо, этот факт не волнует, равно и время года, выбранное для «добровольного демонтажа». Кстати, гаражи здесь — это и металлические пеналы, и кирпичные строения. На момент публикации Zelenograd.ru никто из владельцев гаражей не принес требуемые документы в управу.

Гаражи стоят рядом с откосом железной дороги, но все эти годы каких-то претензий от РЖД не было. Погреба, гаражи и даже огородики устраивали в откосах и рядом с ними в советские времена и со стороны 8 микрорайона Зеленограда, и со стороны Крюково, которое еще не было «новым городом». Это хозяйство продержалось до 2000-х годов. На Железнодорожной улице постройки снесли, осталась лишь пара кирпичных строений неизвестного назначения. А со стороны Заводской еще кое-что осталось.

Поддерживаете ли вы действия властей, решивших срочно снести гаражи в Крюково?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 419 человек
 Реклама
Все школы Зеленограда закрыли до 30 декабря из-за эпидемии ОРВИ
С 1 января подорожает проезд на общественном транспорте. Новые тарифы
Новогодний праздник в Центральном автомотоклубе ДОСААФ: картинг, квадроцикл, спортзал
Новогодние предложения от партнеров Zelenograd.ru — для детей и взрослых
Ветеринарный центр «Раденис» приглашает на открытые лекции «Я-ветеринарный врач» Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Новогодняя экскурсия Владимир — Боголюбово — Суздаль — Иваново Объявления
Семинар для детей «Зачем человеку зубы» от Центра функциональной стоматологии Объявления
Элитный четырехэтажный дом построят в 16 микрорайоне
Как перестать себя жалеть и начать жить Зеленоградка Мария Лифшиц о борьбе с неизлечимой болезнью
Серая шейка — 2. История спасения одной зеленоградской уточки
Новый год в научном стиле - новогоднее шоу или квест у вас дома или в школе
Обсуждение
Андрей Googmen
Вчера, 14:41
В принципе... хоть дорогу (Заводскую улицу) хоть спрямят. Может быть.
А может ещё и расширят немного..
Барри
Вчера, 14:51
Лужковскую точечную застройку всех дворов многоэтажными башнями когда признают самостроем?
SineD 2005
Вчера, 19:03
Все правильно. Автомобилей - в прямом понимании слова, в этих гаражах нет и быть не может. Они используются как склады хлама или жилище нелегалов. Их вид ужасен.
Ждем сноса крюковского рынка. Надеюсь, железная рука солнцеликого доберется до него в ближайшее время. Сделали красиво на петраже-сделают и у нас. Несмотря на местных крышевателей сверху.
Max Petrov
Вчера, 19:14
На счет рынка - я бы не был так оптимистичен! Он живет долгие годы - мутирует и только расширяется. Есть даже рынок с куполом на рынке!))) Обороты там колоссальные и все мимо бюджета плюс нал - там скорее грохнут закрывателя, чем откажутся от такого куска. Думаю он будет еще долго работать.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
"МЕДКОМИССИЯ"

+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Медицинский центр "Медикал Профи". Акушерство и гинекология. УЗИ. Справки. Больничные. Все специалисты. Корпус 435А
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама