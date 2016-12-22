Гаражи стоят возле железной дороги с 1960-х годов, все это время претензий к ним не было. Теперь в них нашли «признаки самостроя» и требуют либо предъявить разрешительные документы, либо снести. Владельцам дали на это несколько дней.
Гаражи расположены в Заводском переулке, который примыкает к Заводской улице. В нем около двадцати частных домов, и примерно столько же гаражей. «Гараж ставил еще мой дед в 60-х, — рассказал Zelenograd.ru один из владельцев гаража в Заводском переулке. — Тогда это была территория Солнечногорского района, разрешение получали от районной администрации. В 80-х, когда территорию присоединяли к Зеленограду (Москве), в областной администрации потеряли домовые книги и другие документы. А дома эти документы мало у кого сохранились».
Листочки с требованием принести до 22 декабря в управу правооустанавливающие документы появились на гаражах 17 декабря, а объявление на сайте управы — 19-го. Если документов не окажется, строения предлагается демонтировать добровольно до 25 декабря. Если этого не произойдет, власти снесут их сами.
Поводом послужило обследование столичной Госинспекции по недвижимости, которое выявило факты нецелевого использования земельных участков. Снос узаконен постановлением правительства Москвы
Гаражи стоят рядом с откосом железной дороги, но все эти годы каких-то претензий от РЖД не было. Погреба, гаражи и даже огородики устраивали в откосах и рядом с ними в советские времена и со стороны 8 микрорайона Зеленограда, и со стороны Крюково, которое еще не было «новым городом». Это хозяйство продержалось до 2000-х годов. На Железнодорожной улице постройки снесли, осталась лишь пара кирпичных строений неизвестного назначения. А со стороны Заводской еще кое-что осталось.
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А может ещё и расширят немного..
Ждем сноса крюковского рынка. Надеюсь, железная рука солнцеликого доберется до него в ближайшее время. Сделали красиво на петраже-сделают и у нас. Несмотря на местных крышевателей сверху.