Когда мы догоним… Вьетнам?

В октябре 2015 года в сообществе отечественной полупроводниковой индустрии активно обсуждалась новость о том, что соглашение с Minimal Fab заключил Вьетнам — он стал первой страной, которая в течение трёх лет получит (для Saigon Hi-tech Park) доступ к новой технологии Minimal Fab, разработанной в 2012 году, а также поддержку в её освоении и обучении персонала от Japanese Minimal Fab Development Association. Minimal Fab во Вьтнаме планируют использовать как производство для мелких и средних вьетнамских предприятий, развивая национальную промышленность.

«Вьетнам медленно, но верно идет к реализации программы по развитию своей микроэлектроники», — отмечали в треде конференции ixbt.com «Когда у нас появится своя 0.0…мкм фабрика?«

"Минифабрики — путь к импортонезависимости России в области ЭКБ», — статью с таким заголовком «Электронные компоненты» опубликовали год спустя, в марте 2016 года. «Они же — выход мировой радиоэлектроники из тупика «монструозности» мегафабрик», говорилось в подзаголовке. Редакция проанализировала примеры создания минифабрик в США и в Японии и тенденции, которые ведут к их активному продвижению на мировом рынке.

«Мы полагаем, что через 7- 10 лет, если не раньше, наряду с весьма малым количеством (4-5 или менее) высокопроизводительных мегафабрик, работающих на пластинах диаметром 300 и 400 мм, возникнет значительное количество (сначала 10-15 и далее до нескольких сотен) минифабрик, обслуживающих многие тысячи малых и средних дизайн-центров гражданской и военной направленности», — такой вывод сделали авторы публикации.

По мнению одного из зеленоградских экспертов в области микроэлектроники, восторги относительно новой технологии выглядят несколько преждевременными: «Пока минимальный уровень технологии Minimal Fab — около 1 мкм. Наверное, на этой линейке можно делать образцы МЭМС, но выпускать КМОП схемы нормального уровня не получится, — поделился собеседник Zelenograd.ru. — Она может быть полезна для образовательных целей и обучения студентов. Кроме линейки во Вьетнаме Minimal Fab пока больше нигде нет — что-то не находится желающих вставать за ней в очередь. Японцы пытаются догнать убегающий поезд микроэлектроники, так как проиграли гонку Китаю и Тайваню».