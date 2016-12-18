С разницей в четыре месяца в Зеленограде произошли две похожие истории: мужчины обратились в полицию с заявлениями о краже у них крупных сумм. Однако в обоих случаях оперативники быстро вычислили, что «пострадавшие» просто потеряли деньги и, чтобы избежать домашних скандалов, совершили ложные доносы.

В мае в местный отдел полиции пришёл 42-летний Н. Соколов, который сообщил, что на Крюковской площади неизвестный похитил из его автомобиля борсетку с документами, банковскими картами и 7 тысячами рублей. Он даже описал приметы похитителя.

Другой зеленоградец, 33-летний И. Денисов, позвонил в органы в сентябре. По его рассказу, он стал жертвой грабежа на лестничной площадке жилого дома. Нападавший якобы выкрал из кармана его куртки 26 тысяч рублей.

Оба мужчины в момент обращения в полицию находились в нетрезвом состоянии.

В итоге выяснилось, что лжепострадавшие выдумали кражи, надеясь таким образом избежать семейных конфликтов. Заведомо ложный донос считается уголовным преступлением и регламентируется ст. 306 УК, максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы. Зеленоградский суд назначил мужчинам менее суровое наказание — исправительные работы и штраф.

Соколова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Как уточнили для Zelenograd.ru в окружном суде, в деле был ряд смягчающих обстоятельств: чистосердечное признание и раскаяние, малолетний ребёнок в семье.

Приговором для Денисова стали исправительные работы в течение года с удержанием 10 процентов его заработка в доход государства.