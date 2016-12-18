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Зеленоградца осудили за ложный донос о краже. А он хотел лишь избежать семейного конфликта 18.12.2016 ZELENOGRAD.RU

С разницей в четыре месяца в Зеленограде произошли две похожие истории: мужчины обратились в полицию с заявлениями о краже у них крупных сумм. Однако в обоих случаях оперативники быстро вычислили, что «пострадавшие» просто потеряли деньги и, чтобы избежать домашних скандалов, совершили ложные доносы.

В мае в местный отдел полиции пришёл 42-летний Н. Соколов, который сообщил, что на Крюковской площади неизвестный похитил из его автомобиля борсетку с документами, банковскими картами и 7 тысячами рублей. Он даже описал приметы похитителя.

Другой зеленоградец, 33-летний И. Денисов, позвонил в органы в сентябре. По его рассказу, он стал жертвой грабежа на лестничной площадке жилого дома. Нападавший якобы выкрал из кармана его куртки 26 тысяч рублей.

Оба мужчины в момент обращения в полицию находились в нетрезвом состоянии.

В итоге выяснилось, что лжепострадавшие выдумали кражи, надеясь таким образом избежать семейных конфликтов. Заведомо ложный донос считается уголовным преступлением и регламентируется ст. 306 УК, максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы. Зеленоградский суд назначил мужчинам менее суровое наказание — исправительные работы и штраф.

Соколова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Как уточнили для Zelenograd.ru в окружном суде, в деле был ряд смягчающих обстоятельств: чистосердечное признание и раскаяние, малолетний ребёнок в семье.

Приговором для Денисова стали исправительные работы в течение года с удержанием 10 процентов его заработка в доход государства.

Справедливо ли осуждать за ложный донос, если цель - избежать конфликта в семье?



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Обсуждение
Lucky Angel
19 декабря
"Приговором для Денисова стали исправительные работы в течение года с удержанием 10 процентов его заработка в доход государства."
Не могу не вспомнить 40(60?) часов(!!!) исправительных работ уроду за избиение инвалида :(
fred26 fred26
20 декабря
Подкаблучники долбанные. Этож как жене мужа в семейной иерархии надо опустить, чтобы он так себя вел? бьёт она его что-ли?
Андрей Л*****
20 декабря
Не могу не вспомнить 40(60?) часов(!!!) исправительных работ уроду за избиение инвалида :(
Разная степень тяжести преступления, подумаешь человека избил, к тому же инвалида, а тут государство попытался обмануть, на святое покусился. Просто преступление против государства. Какая пощада тут может быть? Народу на Руси много, а бабы еще нарожают, а государство - одно.
Сарказм ежели что.
Подкаблучники долбанные. Этож как жене мужа в семейной иерархии надо опустить, чтобы он так себя вел? бьёт она его что-ли?
Вообще любой, кто позволил себя охомутать - подкаблучник. Вот мужику брак как раз нафиг не нужен, но ведь прогибаются, так что вопрос тут только в степени подкаблученности.
Ольга Ветерок
21 декабря
Ога, прогибаются, бегают с кольцами и вениками, предложения делают, уговаривают, прям за уши их бабы заставляют ))
ну ладно, случаи разные бывают...
А про этих лжедонощиков у меня тоже первая мысль была -- как же надо себя не уважать, чтоб так жену бояться. Вообще любой человек, не могущий сказать правду, унижает себя -- либо поступай по совести, чтоб стыдно не было, либо не бойся отвечать за свои промахи.
Андрей Л*****
21 декабря
Ога, прогибаются, бегают с кольцами и вениками, предложения делают, уговаривают, прям за уши их бабы заставляют ))
Главная цель среднестатической женщины - выйти замуж, родить ребенка и все, жизнь удалась, дальше больше делать нечего в этом мире, можно сесть мужу на шею и поехать. А мужики - жертвы диктата общества и стереотипов, которые делают семью якобы неотъемлемой частью жизни. Хотя именно эта часть жизнь обычно и отравляет.
Ольга Ветерок
Вчера, 12:49
Ой, да знаем мы уже все вашу точку зрения, надоело, может хватит везде писать об этом, это уже совсем глупо, реально почти в каждой теме хоть один коммент да снова туда же, прям больное место у вас что ли ;)
Ириска @@@
Вчера, 16:43
Ой, да знаем мы уже все вашу точку зрения, надоело, может хватит везде писать об этом, это уже совсем глупо, реально почти в каждой теме хоть один коммент да снова туда же, прям больное место у вас что ли ;)
Полностью с вами согласна.Только и умеет хаить женщин, хорош сынок!
Андрей Л*****
Вчера, 23:41
прям больное место у вас что ли ;)
Больное место у этих неудачников, про которых статья, у меня как раз все зашибись, не женат, детей нет, атеист. Но я очень люблю издеваться над социальными догмами, типа брака, детей, религии. Так что просто just for fun )
Только и умеет хаить женщин, хорош сынок!
Я много чего умею, хоть крестиком вышивать. Но как-то глупо в этой теме обсуждать философию Ницше, которого я очень люблю или теорию большого взрыва (не путать с сериалом), да и аудитория не та. Но женщины очень забавно агрятся на мои комменты, что доставляет.
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