В машине в этот момент на заднем сиденье находились женщина на шестом месяце беременности и пятилетняя девочка. В итоге взрослая пассажирка ударилась головой, ребёнок не пострадал. Минут через 15-20 муж забрал беременную жену с дочкой с места происшествия. К вечеру пострадавшая почувствовала себя плохо и была госпитализирована в зеленоградскую горбольницу. Выписали её только через двое суток.

При столкновении Volkswagen Touareg с Great Wall Safe у машины злоумышленника лопнуло правое переднее колесо, у внедорожника — заднее. Этот удар в итоге не дал «Туарегу» уехать далеко.

После столкновения вдогонку за автомобилем нарушителя пустился вооружённый пистолетом человек в гражданском и несколько бойцов спецназа, за ними — легковой автомобиль (судя по всему, из задействованных для заслона), требуя освободить дорогу.

Меньше чем через километр спецназ настиг беглеца. Во время погони очевидец слышал звуки выстрелов.