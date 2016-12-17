Погоня со стрельбой, тараном нескольких автомобилей и участием спецназа произошла на Зеленоградской улице в деревне Елино — неподалёку от выезда из Зеленограда на Ленинградское шоссе — около двух часов дня 13 декабря. Предполагаемый преступник прорвался сквозь заслон и попытался скрыться от преследователей в спецназовской экипировке. Владелец одного из повреждённых авто Алексей Рожков опубликовал в Сети запись с видеорегистратора и рассказал Zelenograd.ru подробности.
Как видно на записи, кроссовер Volkswagen Touareg вылетел на встречную полосу, «отпихивая» стоящую поперёк дороги «Газель"-микроавтобус белого цвета, обтёр борт встречного Mitsubishi и следом по касательной врезался во внедорожник Great Wall Safe, который, несмотря на манёвр, не успел уклониться от удара.
В машине в этот момент на заднем сиденье находились женщина на шестом месяце беременности и пятилетняя девочка. В итоге взрослая пассажирка ударилась головой, ребёнок не пострадал. Минут через 15-20 муж забрал беременную жену с дочкой с места происшествия. К вечеру пострадавшая почувствовала себя плохо и была госпитализирована в зеленоградскую горбольницу. Выписали её только через двое суток.
При столкновении Volkswagen Touareg с Great Wall Safe у машины злоумышленника лопнуло правое переднее колесо, у внедорожника — заднее. Этот удар в итоге не дал «Туарегу» уехать далеко.
После столкновения вдогонку за автомобилем нарушителя пустился вооружённый пистолетом человек в гражданском и несколько бойцов спецназа, за ними — легковой автомобиль (судя по всему, из задействованных для заслона), требуя освободить дорогу.
Меньше чем через километр спецназ настиг беглеца. Во время погони очевидец слышал звуки выстрелов.
В разговорах среди свидетелей происшествия и между людьми в форме, по словам очевидца, прозвучало, что в преследуемом автомобиле находилось несколько человек — участников организованной группировки, подозреваемой в вымогательстве денег у дальнобойщиков. Один из беглецов (если их было несколько) в процессе погони, предположительно водитель, получил ранение в щёку («на месте видели много крови»).
ДПС из Солнечногорска добиралась до места происшествия около двух часов после повторного вызова, ещё два часа ушло на оформление ДТП и ожидание эвакуатора для транспортировки повреждённого внедорожника. В распоряжении редакции есть номер автомобиля, на котором пытались скрыться злоумышленники. Правоохранительные органы пока не готовы комментировать описанные события.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
-
Настоящая русская
баня на дровах.
- "МЕДКОМИССИЯ"
-
+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений