Построить ракету из деталей, напечатанных на 3D-принтере, и запустить её в небо, спроектировать плату электронного «стрессометра» с датчиками или узнать, по каким физическим принципам работают светодиоды — всё это доступно нынешним школьникам, уверен руководитель зеленоградского Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Поезд» Иван Каледин. Нужно только объяснить.

ЦМИТ «Поезд» расположился на пятом этаже зеленоградского Бизнес-инкубатора (улица Юности, дом 8) и готовится сейчас принять очередную порцию воспитанников. С 4 февраля 2017 и в течение всего месяца по субботам там будут проходить дни открытых дверей для детей и родителей, на которые приглашают всех зеленоградцев — чтобы познакомить их с центром.

«Поезд» и вправду паровозом тянет за собой, как вагоны, всевозможные детские проекты, занятия школьными «науками» — но совсем не так, как привыкли в школе — а также настоящие, почти взрослые курсы: 3D-печать, программирование, электронику, конструирование и многое другое. А еще там занимаются с детьми-инвалидами, слабослышащими или слабовидящими, наряду с их обычными сверстниками. Техническое творчество с социальной подоплёкой — необычное сочетание, и у него есть своя предыстория, о которой Иван Каледин рассказал в интервью Zelenograd.ru.