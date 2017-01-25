Построить ракету из деталей, напечатанных на 3D-принтере, и запустить её в небо, спроектировать плату электронного «стрессометра» с датчиками или узнать, по каким физическим принципам работают светодиоды — всё это доступно нынешним школьникам, уверен руководитель зеленоградского Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Поезд» Иван Каледин. Нужно только объяснить.
ЦМИТ «Поезд» расположился на пятом этаже зеленоградского Бизнес-инкубатора (улица Юности, дом 8) и готовится сейчас принять очередную порцию воспитанников. С 4 февраля 2017 и в течение всего месяца по субботам там будут проходить дни открытых дверей для детей и родителей, на которые приглашают всех зеленоградцев — чтобы познакомить их с центром.
«Поезд» и вправду паровозом тянет за собой, как вагоны, всевозможные детские проекты, занятия школьными «науками» — но совсем не так, как привыкли в школе — а также настоящие, почти взрослые курсы: 3D-печать, программирование, электронику, конструирование и многое другое. А еще там занимаются с детьми-инвалидами, слабослышащими или слабовидящими, наряду с их обычными сверстниками. Техническое творчество с социальной подоплёкой — необычное сочетание, и у него есть своя предыстория, о которой Иван Каледин рассказал в интервью Zelenograd.ru.
Иван Каледин, руководитель ЦМИТ «Поезд»: — Создание ЦМИТов — общероссийская государственная программа Минэкономразвития, которой уже около пяти лет. По всей стране на сегодня около 230 ЦМИТов, в Москве их создание курирует ДНПП и Агентство инноваций. Привлекаются коммерческие компании и малый бизнес, которым государство выделяет субсидию на закупку оборудования, в остальном ЦМИТ должен сам обеспечивать свою окупаемость. Часто ЦМИТы возникают при школах или университетах, а также как побочный проект какой-то компании, ведущей собственный бизнес.
Наш ЦМИТ самостоятелен. Мы открыты для всех желающих и не ограничены учениками какой-то школы. Сейчас мы проводим набор в ЦМИТ всех желающих с 4 лет до 11 класса. Первые два занятия — бесплатные, на них мы приглашаем детей вместе с родителями и показываем, какие у нас есть возможности. А потом вместе с ними выберем, какими проектами они будут заниматься, что им интересно — проведем некое профориентирование.
Дальше группы ребят будут вести преподаватели по проектам, дети начнут реализовывать свой проект и заниматься по тем курсам, которые нужны для этого. А можно и просто прийти на отдельные курсы.
У нас нет одного длинного курса занятий, есть несколько направлений, которые объединяет работа над каким-то проектом. Технологическое направление — это небольшие курсы по 3D-печати, 3D-сканированию, приёмам изготовления электронных устройств (печатных плат), пайке и выпаиванию, или, например, курсы по работе на фрезеровочном оборудовании с ЧПУ, литью пластмасс под давлением. На каждом из курсов рассказывается, как устроена работа на каких-то устройствах, какие в ней есть сложности и хитрости.
Есть инженерное направление — 3D-конструирование (на Autodesk и других CAD системах), программирование (С#, C++, Java), проектирование и разработка электронных устройств (Arduino, Genuino
Самым младшим нашим ученикам всего 4 года. Работа с дошкольниками и младшими школьниками требует особого подхода, поэтому для таких занятий у нас есть специальные педагоги с соответствующим образованием и опытом.
Часто какой-то проект приводит к необходимости расширенно изучить некоторые разделы школьных предметов — тогда пригодится наше научное направление: занятия по предметам естественно-научного цикла (физика, химия, биология, математика, информатика). Например, если ребята сталкиваются со светодиодами и фотодиодами, нужно знать принципы их работы, и это возможно даже в 10-м классе. Причем это будет не оторванная от реальности теория, а знания, которые они тут же используют на практике. Мы хотим работать именно так.
Школьные предметы мы преподаём по методике Шаталова, которая известна с советских 60-70-х годов своей эффективностью. Ученики Шаталова у педагогов, перенявших его методику, показывали прекрасные результаты — в классе не оставалось «двоечников» и «троечников». Большой опыт преподавания по такой методике есть у нашего учителя физики, заслуженного учителя Российской Федерации Ивана Ивановича Каледина.
Иван Иванович Каледин, преподаватель физики ЦМИТ «Поезд»: — Шаталов разработал методику, по которой можно легко преподавать любые предметы — от физики и математики до истории и географии. По сравнению с классическими уроками «шаталовские» проходят гораздо более насыщенно. Учитель использует лаконичные графические конспекты — «опорные сигналы», которые разработаны с учетом особенностей памяти. Новая тема объясняется за урок два-три раза на этом плакате, такие же памятки — «опорные сигналы» учитель раздаёт ученикам, а следующий урок начинается с того, что все воспроизводят их в тетрадях и сдают на оценку.
Всем известно, что за обычный урок учитель может опросить только нескольких учеников — это знают и учителя, и сами школьники: если тебя вчера спросили, сегодня и завтра не спросят, можно не готовиться. Но когда опрос проходит на каждом уроке — волей-неволей начнёшь слушать очень внимательно и работать на совесть.
Помимо поголовного письменного контроля у Шаталова была своя технология устных опросов: он отправлял учеников «наговаривать» какие-то из разделов темы на магнитофон, их в классе было несколько. Записи потом прослушивались, ставилась оценка. Часто в опросе участвовали и помощники учителя из числа лучших учеников, которые проверяли ответы — тогда оценку получал и ответивший, и принимающий. Слушать и поправлять не менее важно, чем уметь рассказать, считал Шаталов.
Конечно, к такой усиленной работе приходилось привыкать и ученикам, и учителю. Некоторым из школьников было настолько тяжело, что они просто сбегали с уроков. Но тут было такое правило: сегодняшнюю тему нужно непременно сдать сегодня. Если тема не сдана на уроке — учитель должен остаться после уроков с учеником, еще раз её объяснить и принять, если ученик сбежал — пойти к нему домой. Я так и делал, помню, поначалу было очень нелегко. Трудно было поверить, что всё получится. Но обычно за 3-4 месяца все проблемы утрясались, весь класс начинал учиться.
Иван Каледин, руководитель ЦМИТ «Поезд»: — Зачем нам нужны проекты и почему это лучше, чем просто пригласить детей на какие-то курсы? Сейчас детей очень увлекают гаджеты и интернет, вытянуть их оттуда в реальную жизнь бывает очень сложно. А интересный проект, участие в конкурсе, борьба за победу на нём — это мотивация. Конкурсы удобны еще и тем, что задают в работе жесткие временные рамки и «правила игры», что дополнительно мотивирует.
Например, в конце прошлого года прошёл конкурс проектов московских ЦМИТов, которых сейчас около 50. Мы подавали на этот конкурс три проекта, и все они стали финалистами, два — победителями, один вошёл в двадцатку лучших проектов среди московских ЦМИТ. Это очень хороший результат.
Про модель электрокара-беспилотника для аэропортов, которую сделал в «Поезде» 13-летний Миша Фролов, рассказали в сюжете Первого канала.
Еще один из проектов — по электронике, его сделали наши десятиклассники: это «стрессометр», датчики которого надеваются на пальцы и меряют пульс, сопротивление кожи, а один вставляется в нос и измеряет ритм дыхания. Конечно, это прототип, в конечных разработках такие функции упаковываются, скажем, в наручные часы. Но и прототип делать достаточно сложно и увлекательно. Это настоящий научно-исследовательский и опытно-конструкторский труд.
Именно при работе над этим прототипом у ребят возникла потребность научиться паять и даже шить, уметь печатать на 3D-принтере, конструировать детали или корпус в 3D. Они прошли все нужные курсы, которые у нас ведут в том числе специалисты с предприятий. Кроме того, мы подготовили для них специальный короткий курс по физике с углубленным содержанием.
Бывает, что проект и не связан с электроникой — летом, например, мы делали с группой слабослышащих детей ракеты, детали которых они сконструировали в 3D и напечатали на 3D-принтере, а потом мы организовали запуски разработанных ракет.
Да, наш ЦМИТ нацелен, помимо науки и техники, на работу с детьми-инвалидами — глухими, слабослышащими, с проблемами зрения. Нам даже удалось организовать специальную секцию, посвященную работе с детьми-инвалидами, на ежегодной всероссийской конференции ЦМИТ.
Для таких детей ведь нужна не только медицинская реабилитация — недостаточно, например, научить их говорить. Дальше им необходима социальная реабилитация, профориентация, чтобы они могли найти своё место в этой жизни, работу, которая будет приносить деньги и самореализацию. Сейчас профориентации для детей-инвалидов почти не существует. И мы, создавая ЦМИТ, изначально ставили эту цель.
У нас они занимаются бесплатно. Первую группу ребят мы пригласили из зеленоградского центра «Логотон», теперь это подразделение школы 853. Родители отнеслись к этому с большим энтузиазмом — действительно их социализацией инвалидов сейчас мало кто занимается. Мы купили специальное оборудование для общения детей и педагогов на занятиях. В «Поезде» такие дети ходят на занятия вместе с обычными детьми, и это мне кажется очень правильным.
В Зеленограде мы плотно сотрудничаем с центром педагогической реабилитации «Кораблик» Людмилы Ивановны Руленковой — она 20 лет возглавляла зелеоградский ЦППРиК «Логотон». Когда «Логотон» перестал быть специализированным центром для детей с проблемами слуха, появилась необходимость как-то сохранить наработанные там уникальные методики реабилитации. Так появился центр Руленковой — он, как и ЦМИТ, расположен в зеленоградском Бизнес-инкубаторе.
Я закончил Физфак и аспирантуру МГУ, планировал и дальше заниматься физикой, но на дворе были 90-е, я женился, нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Самым простым и высокооплачиваемым вариантом для меня было программирование, и я устроился на работу в EPAM Systems, сейчас это большая международная ИТ-корпорация, а потом открыл собственную компанию. Она успешно просуществовала до 2015 года, когда я решил резко изменить направление своей работы.
Дело в том, что мои дети — тоже инвалиды по слуху. Старшему сыну сейчас 7 лет, младшему — полтора года. Именно с его рождением я окончательно принял решение запустить новые проекты, по большей части связанные с помощью слабослышащим людям.
Первой возникла идея разработки специального оборудования, которое применяется в реабилитации слабослышащих по верботональной методике — его сейчас выпускают за рубежом, и стоит оно порядка 2 миллионов рублей. Мы задумали сделать дешевый отечественный аналог, причем на современной элементной базе. Уже есть партнёры-электронщики, сейчас мы ищем финансирование и потихоньку ведём разработку на собственные средства.
Кроме того, я хотел заниматься реабилитацией глухих и слабослышащих детей, чтобы помочь и своим детям, и всем остальным, кто оказался в таком положении. Собственно, мы всей семьёй попали в Зеленоград именно ради этого — чтобы реабилитировать нашего ребёнка в «Логотоне». Когда нам стало известно, что наш сын почти ничего не слышит, мы стали искать какие-то действенные методики реабилитации, которые бы помогли ему научиться говорить. И нашли верботональный метод, которым занимались в Зеленограде, поэтому мы переехали сюда жить.
А потом появился и ЦМИТ «Поезд» — образовательный центр, в котором я хотел воплотить техническое творчество таким, каким оно было в моём детстве: живым, увлекательным и одновременно нацеленным в будущее, о котором тогда никто из нас даже не задумывался.
Помню, тогда чем мы только не занимались — мастерили и запускали те же самые ракеты, делали какие-то ружья, паяли, и коротковолновый радиопередатчик у нас был. В нашем городке, Моршанске, была своя станция юных техников, мы там учили азбуку Морзе. Тогда все ходили в какие-то кружки.
Хочется, чтобы сегодняшние дети тоже жили своими проектами и увлечениями, которые обязательно откроют для них новые горизонты.
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