Схемотехническая часть проекта была выполнена в EasyEda, после чего платы изготовили по заказу в Китае. Коробку для насосов школьник спроектировал в программе Fusion360 для промышленного дизайна, а затем распечатал на 3D-принтере.

Получая из системы текущие значения настроек влажности почвы и графики её изменения, комплекс удаленно контролирует состояние растений, управляет процедурами принятия решений для полива и позволяет передавать управляющие команды через TelegramBot.

«Я думаю это очень актуальная тема с учетом того, что скоро наступает период отпусков и опять нужно будет думать о растениях» , — рассказал Андрей Бритвин в своём докладе.