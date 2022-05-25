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Зеленоградский школьник Андрей Бритвин стал победителем московских конференций для инженеров и изобретателей. Он разработал «умную» систему автополива 25.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Девятиклассник школы 853 и воспитанник Дворца творчества Андрей Бритвин — в числе победителей московской конференции «Инженеры будущего». Он спроектировал систему «умного» автополива комнатных растений и поучаствовал в конференции по направлению «Инженеры» — «Приборостроение, микроэлектроника и схемотехника». Рассказываем, чем она отличается от аналогов.

В марте Андрей получил за свой проект серебряную медаль «Мы создаем будущее» на международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». Школу отметили дипломом почтения и благодарности за представленный проект ученика.

Руководитель-наставник Андрея — Сергей Александрович Голубцов, много лет работавший в школе 853, а сейчас руководитель творческого объединения «Цифровые технологии проектирования и изготовления изделий» Дворца творчества, — был награжден золотым орденом «За созидание» Салона «Архимед» за многолетний творческий подход и энтузиазм в формировании научно-технического и инновационного потенциала школьников.

Поздравляем ученика и его учителя!

«Автополив без недостатков» — подробности проекта

Старшеклассник разработал и запрограммировал на Python алгоритм системы автоматизированного полива комнатных растений с использованием технологии IoT (интернета вещей) — собрал устройство на базе чипов Atmega32 и ESP8266, которое обслуживает до шести комнатных растений, затем написать прошивку для микроконтроллеров на языке С++ в среде ArduinoIDE и создал аппаратно-программный комплекс на выделенном домашнем сервере, интегрированный в систему умного дома HomeAssistant.

Схемотехническая часть проекта была выполнена в EasyEda, после чего платы изготовили по заказу в Китае. Коробку для насосов школьник спроектировал в программе Fusion360 для промышленного дизайна, а затем распечатал на 3D-принтере.

Получая из системы текущие значения настроек влажности почвы и графики её изменения, комплекс удаленно контролирует состояние растений, управляет процедурами принятия решений для полива и позволяет передавать управляющие команды через TelegramBot.

«Я думаю это очень актуальная тема с учетом того, что скоро наступает период отпусков и опять нужно будет думать о растениях» , — рассказал Андрей Бритвин в своём докладе.

Создавая проект, он попытался избежать недостатков других систем автополива, которые до этого испытал сам: «Я видел в эксплуатации электронные системы, которые якобы заботятся о ваших горшках, — отмечает Андрей. —  Но эти системы имеют массу недостатков, и получается, что нужно тщательно подбирать растения под систему, а не наоборот. У большинства решений не учитывается индивидуальность каждого растения, нет возможности удаленного мониторинга влажности цветов, а также отсутствуют настройки типа продолжительности полива или порога влажности, при котором нужно поливать растение. В проектах, где всё-таки используются датчики влажности, они ненадежные — резистивные, что приводит к быстрой коррозии. Я подумал, что нужно этот вопрос как-то решить, хотя бы в рамках своей квартиры».

«Год успешной работы системы в домашних условиях автора говорит о практической значимости проекта и возможности её дальнейшего применения потребителями», — говорится в отзыве на проект зеленоградского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Для изготовления опытной партии системы автополива уже нашёлся инвестор, а дальше автор проекта планирует проверить эффективность системы в работе у ряда потребителей и определить её коммерческие перспективы.

Разработка уже принесла ему несколько дипломов и бонусы на будущее: открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры будущего» дает дополнительные баллы при поступлении в 28 технических вузов Москвы.

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Метки:
микроэлектроника, профессиональные конкурсы, хайтек, программирование, Голубцов Сергей Александрович, школа 853
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Обсуждение
Max Petrov
Вчера, 20:48
Электричество, шланги кругом, коробки с насосами и 20 литровая канистра - и все из-за 3 горшков с цветами? Очередь как на айфоны будет.
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