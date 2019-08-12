Новая разработка предприятия зеленоградского научно-производственного центра «ЭЛВИС» — интегральная микросхема «Монолитный приёмопередающий модуль с цифровым интерфейсом передачи данных и управления».

Уникальность микросхемы заключается в том, что на предприятии разработана единая радиочастотная схема, которая раньше собиралась из целого ряда микросхем, пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе «Элвиса». Отечественное изделие будет реализовываться на коммерческих рынках и использоваться в радиоэлектронной аппаратуре различного назначения.

Новую разработку главный конструктор «Элвиса» Д.В. Скок представил на научном семинаре, прошедшем в радиотехническом институте имени академика А.Л. Минца и посвящённом вопросам создания перспективных радиолокационных комплексов. Пресс-службы АО «РТИ», сообщившая об этом, отмечает, что эта разработка не имеет аналогов в мире.

Появление новой микросхемы является базовым фактором в разработке прорывных технологий для создания радиолокационных комплексов различного назначения, что должно обеспечить их функциональную и экономическую эффективность, отметил заместитель гендиректора «РТИ» по науке А.Н. Леухин.

По итогам семинара «РТИ» и «ЭЛВИС» приняли решение о расширении сотрудничества. На базе микросхемы будут создаваться новые перспективные радиолокационные комплексы. В частности, для отработки технологии, компании будут совместно разрабатывать макет активной фазированной антенной решётки (АФАР) для РЛК.

Группа «РТИ» — крупнейший российский частный научно-производственный концерн, в который входят шесть промышленных предприятий и семь научно-исследовательских и проектных институтов, в том числе из Зеленограда. Концерн разрабатывает комплексные системы безопасности, ситуационные центры, средства связи и управления для авиации, навигационную аппаратуру. «РТИ» входит в состав АФК «Система».