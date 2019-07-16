По Кольцевой линии метрополитена начал курсировать тематический состав «Москва Промышленная». Оформление вагонов посвящено различным отраслям производства. Отдельный блок посвящён особой экономической зоне Москвы, а в оформлении нового состава приняла участие и зеленоградская производственно-коммерческая компания «Миландр», представившая в одном из вагонов информацию о своей разработке — автоматизированной системе учёта и управления энергоресурсами «Инфосфера».

"Инфосфера" - это единственный в России сертифицированный комплекс учёта сразу всех потребляемых ресурсов ЖКХ (электричество, вода, тепло), отмечает пресс-служба «Миландра». Он предназначен для создания масштабируемых систем управления ресурсами в многоквартирных домах и коттеджных посёлках. «Инфосфера» обеспечивает непрерывный контроль за использованием энергоресурсов, оптимизацию затрат на их потребление, а также позволяет получать информацию для анализа эффективности их использования. Контролировать энергопотребление можно с помощью мобильного приложения, которое может также использоваться в инфраструктуре «умного дома», а канал передачи данных защищается криптоалгоритмом, соответствующим ГОСТ, либо AES 128 по выбору пользователя. В апреле этого года «Инфосфера» заняла первое место на специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» в номинации «Энергоэффективные технологии и оборудование»

Основная специализация компании «Миландр» — реализация проектов в области разработки и производства изделий микроэлектроники (микроконтроллеры, микропроцессоры, микросхемы памяти, микросхемы приемопередатчиков, микросхемы преобразователей напряжения, радиочастотные схемы), универсальных электронных модулей и приборов, а также разработка программного обеспечения для современных информационных систем и изделий микроэлектроники.

В феврале этого года дочерняя компания «Миландра» — «Миландр СВЧ» — стала резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва». На территории ОЭЗ в Алабушево компания наладит выпуск интегральных схем, которые будут использоваться в радиолокационных комплексах, системах управления движением судов, метеорологических радарах, комплексах охраны периметра и в системах мониторинга и идентификации БПЛА.