«Локализация проекта на территории „Технополис Москва“ позволит компании сконцентрировать научный потенциал и привлечь специалистов из Зеленограда к разработкам высокотехнологичной продукции», — отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Объем инвестиций в проект составит 57,5 миллиона рублей. Планируемый объем производства — более 400 тысяч различных медицинских тест-наборов в год с возможностью дальнейшего увеличения без модернизации технологического оборудования, по данным Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Компания «Изокарб» основана в 2014 году в Москве (сейчас у неё зеленоградский адрес) для внедрения на российском рынке современных неинвазивных методов диагностики, её ключевое направление — производство и продажа дыхательных тестов.

В 2015 году в «Изокарб» разработали, успешно испытали и позднее зарегистрировали первый в РФ дыхательный тест «Хеликарб» на Helicobacter pylori — бактерии, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта. С 2017 года компания проводит научные исследования и технические испытания новых продуктов — дыхательных тестов «Гепакарб» на функцию печени и «Бикарб» на определение «основного обмена».