Компания «Изокарб» получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» и будет производить на площадке «Алабушево» медицинские препараты и материалы для дыхательной диагностики различных заболеваний: гастрита, язвы и рака желудка. На предприятии создадут 35 рабочих мест.
«Изокарб» арендует помещения общей площадью 719 кв. метров в одном из трех инновационных лабораторно-промышленных корпусов площадки «Алабушево». Новый резидент планирует запустить в ОЭЗ производство, а также вести собственные научные исследования.
«Локализация проекта на территории „Технополис Москва“ позволит компании сконцентрировать научный потенциал и привлечь специалистов из Зеленограда к разработкам высокотехнологичной продукции», — отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.
Объем инвестиций в проект составит 57,5 миллиона рублей. Планируемый объем производства — более 400 тысяч различных медицинских тест-наборов в год с возможностью дальнейшего увеличения без модернизации технологического оборудования, по данным Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Компания «Изокарб» основана в 2014 году в Москве (сейчас у неё зеленоградский адрес) для внедрения на российском рынке современных неинвазивных методов диагностики, её ключевое направление — производство и продажа дыхательных тестов.
В 2015 году в «Изокарб» разработали, успешно испытали и позднее зарегистрировали первый в РФ дыхательный тест «Хеликарб» на Helicobacter pylori — бактерии, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта. С 2017 года компания проводит научные исследования и технические испытания новых продуктов — дыхательных тестов «Гепакарб» на функцию печени и «Бикарб» на определение «основного обмена».
Научные исследования и разработки «Изокарб» ведёт совместно с частными медицинскими компаниями и государственными научно-исследовательскими учреждениями. С 2018 года тест-наборы «Хеликарб» поставляются во все регионы РФ, в том числе государственным научным и медицинским организациям через систему госзакупок. Среди партнёров компании — Инвитро, Медси, CMD, KDL, Хеликс, LabQuest, К+31, Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова, Московский клинический научный центр и другие.
Проект «Изокарб» на площадке «Алабушево» предусматривает разработку и промышленное производство высокотехнологичных медизделий и субстанций для дыхательной диагностики причин гастрита, язвы и рака желудка.
С 2022 года «Изокарб» переходит на производство собственного сырья, отмечают в ОЭЗ «Технополис Москва».