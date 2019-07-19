— Можно ли объяснить «на пальцах», как работает гравитация?

— Это не такой простой вопрос, как кажется. Если говорить серьезно, то на него до сих пор нет четкого ответа.

Сначала Ньютон открыл закон, что две массы притягиваются с некой силой. Тут возник очень тонкий вопрос: а что такое «масса»? На него только недавно, если брать исторический масштаб, дали ответ — открыли бозон Хиггса, элементарную частицу, которая ответственна за массу. Теперь мы можем дать ответ, что такое «масса».

Другой очень сложный вопрос — как взаимодействуют эти частицы? Первым ответ на него в 1916 году дал Эйнштейн, когда сформулировал общую теорию относительности. Он задался следующим вопросом. Вот мы с вами живем на Земле, мы знаем законы, мы эти законы проверили, и опыт их подтверждает, что они правильные, и мы им верим. Спрашивается, а на других планетах или в других вселенных такие же законы как у нас или другие? Наверно, такие же. А может, они немножко другие? И вообще, как все устроено, как устроена вселенная? Притягиваются два тела, а дальше что? Какие законы?

И вот здесь гениальность Эйнштейна состоит в том, что он нашел ответ, который сегодня является общепринятым. Оказывается, что геометрия пространства и времени определяется находящейся в ней массой и ее движением и они взаимосвязаны. И вот где-то на этом пути есть ответ, что такое тяготение, что такое гравитационные волны. Все это — в рамках общей теории относительности Эйнштейна.

— Многие ученые говорят о важной роли интуиции в науке, что это значит?

— Вы задали еще более сложный вопрос, поскольку это нематериальная вещь. Это вообще настолько серьезно, что я приведу несколько примеров, чтобы ответить на него.

Трое наших ученых — академики И.Е.Тамм, П.A.Черенков и И.M.Франк — получили Нобелевскую премию за Черенковское излучение в 1958 году. Что это? Если взять электрон, заряженную частицу, и заставить ее двигаться в среде со скоростью больше, чем скорость света в данной среде, то частица будет излучать электромагнитные волны. В этом суть и простой смысл эффекта Вавилова-Черенкова.

Когда Игорь Евгеньевич Тамм приехал в Швецию на вручение Нобелевской премии, то, готовясь к своему выступлению, он прочитал другие работы по этой же теме. И обнаружил среди них ту, которая была написана в 1904 году неким Зоммерфельдом.

Кто такой Арнольд Зоммерфельд? Немец, известный физик, уровня поменьше, конечно, чем Ландау, но все знал про физику, написал несколько томов. Вообще в мире есть два издания, где все про физику написано правильно: это 12 томов Ландау и Лифшица, и книги Зоммерфельда в Германии.

Так вот, Зоммерфельд в 1904 году решал такую задачу — что, если электрон будет двигаться со скоростью больше, чем скорость света? И он получил формулу, которая показывает, что он должен излучать электромагнитные волны.

— То есть несколько человек приходят к одному и тому же выводу независимо друг от друга?

— Да, он получил такой же ответ. Но в 1905 году вышла специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, где сказано, что ни одна частица не может двигаться со скоростью больше, чем скорость света. Поэтому работа Зоммерфельда была признана неправильной, потому что исходная предпосылка была неверна.

Когда было объявлено о получении Нобелевской премии, Зоммерфельд был жив и написал письмо Тамму. Я был на семинаре, где Тамм зачитывал это письмо. Зоммерфельд писал следующее: «Дорогой профессор, если в формулу, которую я получил в 1904 году, вместо скорости света „с“ подставить „с/n“, где „n“ — показатель преломления среды, а n>1, то наша с вами формула совпадает».

Но такой великий физик как Зоммерфельд не мог сообразить в течение полувека, что такая подстановка снимает противоречия с теории относительности Эйнштейна. Он мог бы быть сам прародителем открытия эффекта Вавилова-Черенкова, и получил бы Нобеля. Но интуиции не хватило.

Возьмем другой пример. Эрнст Мах — ученый, гидродинамик, философ, и так далее, по имени которого назвали «М число», «число Маха». Владимир Владимирович Путин, например, говорит, что мы можем создать ракету, которая движется с махом 10, с махом 20 — это когда скорость тела (ракеты) превышает скорость звука. Когда тело в воздухе движется со скоростью больше, чем скорость звука, то есть чем 330 м/с, то оно излучает звуковые волн. Это называется «излучение Маха», или «маховое», «конус Маха», «М число» и так далее. То есть и в гидродинамике есть аналог эффекта Вавилова-Черенкова.

Спрашивается: а может, это вообще некий общий закон природы? Да. Он есть во многих задачах по физике плазмы. Все плазменные неустойчивости связаны с эффектом типа Вавилова-Черенкова. Но возникает естественный вопрос — а может быть, кто-нибудь и до Маха, и до Зоммерфельда нашел такой закон? По моей просьбе мой аспирант Юра Мухортов (ВНИИФТРИ) специально занимался этим исследованием, и он нашел ответ. Некто Хевисайд еще в 1898 или 1897 году нашел это общее решение, которое показало, что если частица движется со сверхволновой скоростью, то она неизбежно излучает волны. Вот вам и ответ на вопрос. Многие ученые проходят мимо, но не хватает небольшого скачка, чтобы переступить.

— Чтобы это стало гениальным?

— Да, в этом-то все и дело. Это и есть интуиция.