Российский космонавт Олег Кононенко испытал на Международной космической станции специальную «умную полку» от зеленоградской компании RuCap, на которой разместят часть бортовой аптеки. Система RFID-меток и датчиков будет подсказывать членам экипажа, где находятся нужные лекарства, их сроки хранения и дозировки. Пока это эксперимент — если новинка пройдёт испытания в космосе, такие «умные полки» можно будет сделать и для других вещей и предметов, хранящихся на МКС, рассказали Zelenograd.ru в RuCap.
«Это оборудование доставили на МКС еще в ноябре грузовым рейсом, сейчас прибывшие грузы постепенно разбирают, дошло дело и до монтажа „умной полки“ , — поделился Александр Калифатиди, генеральный директор компании RuCap. — Олег Кононенко закрепил её в специальной нише, подключил к сети и проверил работоспособность контейнеров. Сейчас мы, как и планировалось, готовим к отправке уже заполненные лекарствами другие „умные полки“. Предполагается, что они полетят на МКС в апреле. После апробации в космосе заказ на производство может быть увеличен — „умные полки“ можно использовать для самых разнообразных вещей и предметов на МКС».
«Умная полка» напоминает шкаф с небольшими створками, внутри размещены 240 пластмассовых карточек размером с ладонь, оснащенные RFID-метками, как сообщает Роскосмос. На каждой карточке можно закрепить определенные лекарства, а также градусники, лейкопластыри и прочие мелкие предметы.
Разработку «умных полок» в RuCap выполнили по заказу РКК «Энергия» — конструкцию создавали сами, детали изготовили у партнёров, зеленоградской фирмы «Квалитет Пром». Каждая «полка» состоит из четырёх отсеков, по 60 контейнеров в каждом, оснащенных независимой RFID-антенной для считывания меток. На передней панели закреплён планшет, управляющий работой аппаратуры — на нём можно увидеть всю информацию о лекарствах, объясняет Александр Калифатиди. Также космонавты могут воспользоваться для этого своими персональными планшетами, получая данные от «умной полки» через Wi-Fi.
Пока в интеллектуальной аптечке решили разместить наиболее ходовые лекарства, около 70 наименований, а всего на борт поставляется около 160 видов лекарственных средств. И до 7000 позиций другого, самого разнообразного, оборудования и предметов, которые привозят в российский сегмент МКС на грузовых кораблях. До сих пор все объекты на станции инвентаризировали с помощью штрих-кодов: космонавты считывали их вручную, а после заносили места хранения грузов в бортовые компьютеры.
Сейчас на МКС летает и другая разработка от RuCap — комплект аппаратуры для позиционирования и навигации при фотосъемке в космосе: определения географических координат фотоснимков, которые космонавты делают изнутри МКС, через иллюминаторы, обычным ручным фотоаппаратом (традиционно используются фотоаппараты Nikon). Стандартный пятилетний срок эксплуатации для зеленоградской электроники продлили еще на год, признав разработку более чем удачной. Тем временем RuCap создала расширенный комплект новой аппаратуры с дополнительными функциями — космонавты смогут пользоваться ею на нескольких иллюминаторах сразу.
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