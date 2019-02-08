«Это оборудование доставили на МКС еще в ноябре грузовым рейсом, сейчас прибывшие грузы постепенно разбирают, дошло дело и до монтажа „умной полки“ , — поделился Александр Калифатиди, генеральный директор компании RuCap. — Олег Кононенко закрепил её в специальной нише, подключил к сети и проверил работоспособность контейнеров. Сейчас мы, как и планировалось, готовим к отправке уже заполненные лекарствами другие „умные полки“. Предполагается, что они полетят на МКС в апреле. После апробации в космосе заказ на производство может быть увеличен — „умные полки“ можно использовать для самых разнообразных вещей и предметов на МКС».

«Умная полка» напоминает шкаф с небольшими створками, внутри размещены 240 пластмассовых карточек размером с ладонь, оснащенные RFID-метками, как сообщает Роскосмос. На каждой карточке можно закрепить определенные лекарства, а также градусники, лейкопластыри и прочие мелкие предметы.

Разработку «умных полок» в RuCap выполнили по заказу РКК «Энергия» — конструкцию создавали сами, детали изготовили у партнёров, зеленоградской фирмы «Квалитет Пром». Каждая «полка» состоит из четырёх отсеков, по 60 контейнеров в каждом, оснащенных независимой RFID-антенной для считывания меток. На передней панели закреплён планшет, управляющий работой аппаратуры — на нём можно увидеть всю информацию о лекарствах, объясняет Александр Калифатиди. Также космонавты могут воспользоваться для этого своими персональными планшетами, получая данные от «умной полки» через Wi-Fi.