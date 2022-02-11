Молодые ученые Зеленограда получили премию мэрии. Их разработку используют в чипах для общественного транспорта 11.02.2022 ZELENOGRAD.RU
Коллектив сотрудников НИИМЭ — Игорь Ермаков, Александр Лосевской и Игорь Зубов — получил премию правительства Москвы молодым ученым за 2021 год, разработав семейство IP-блоков энергонезависимой памяти EEPROM — их уже производят и применяют в RFID-чипах для систем общественного транспорта, торговли и идентификации личности. Еще один новый микроконтроллер протестируют в 2022 году в электронных проездных Москвы, а в будущем предложат всем транспортным операторам РФ.

По итогам 2021 года НИИ молекулярной электроники единственный представляет Зеленоград в списке лауреатов премии — в области разработок по профилю «Электроника и средства связи».

Молодые учёные НИИМЭ участвовали в конкурсе с проектом «Развитие направления энергонезависимой полупроводниковой памяти в РФ, разработка и внедрение в серийное производство широкой номенклатуры микросхем на ее основе», сообщает институт.

Авторы проекта — сотрудники отдела разработки интегральных микросхем и отдела энергонезависимой памяти НИИМЭ: ведущий инженер-конструктор, к.т.н. Игорь Ермаков, ведущий инженер-конструктор Александр Лосевской и начальник лаборатории Игорь Зубов.

Микросхемы EEPROM — один из основных компонентов большинства современных систем на кристалле, таких как чипы транспортного билета, банковской карты, удостоверения личности гражданина, микроконтроллера и др. Энергонезависимая память позволяет длительное время (до 10 лет) сохранять данные с возможностью многократной перезаписи (100-500 тысяч раз).

Научный коллектив НИИМЭ спроектировал семейство IP-блоков EEPROM емкостью от 640 бит до 1 Мбит для развития продуктовой линейки коммерческих RFID-изделий и смарт-карт. При этом в рамках одной из работ была разработана новая ячейка памяти, площадь которой была уменьшена более чем в два раза при сохранении прежних характеристик.

Разработанные IP-блоки внедрены в промышленное производство. Большинство выпущенных RFID-кристаллов уже получили статус продукции отечественного производства 1-го уровня и неоднократно становились победителями престижных конкурсов, в том числе отраслевой премии «Золотой чип».

В числе других разработок учёных НИИМЭ

Микросхема NE101 для СВЧ RFID-меток частотного диапазона 860-960 МГц, спроектированная на базе отечественной технологии 90 нм. Чип реализует бесконтактный протокол обмена между считывающим устройством и RFID-меткой по стандарту EPC Gen2 v2.1. Применив оригинальные конструктивно-технологические решения, разработчики создали в рамках этого проекта новую ячейку памяти и блок EEPROM объемом 400 бит на ее основе.

RFID-метки с чипом NE101 применяются в складской логистике, системах оплаты на платных участках автодорог, системах контроля и управления доступом, защиты товаров от контрафакта.

Оригинальные конструкции ячеек энергонезависимой однократно программируемой памяти на базе отечественных техпроцессов уровня 180 нм — самых востребованных для серийного производства. На основе разработанных ячеек была спроектирована линейка IP-блоков с объемом памяти от 32 бит до 64 Кбит, которые используются в изделиях НИИМЭ, а также лицензированы ряду сторонних фирм.

Новый микроконтроллер NE501 для транспортных решений — в составе защищенных бесконтактных карт оплаты общественного транспорта. Разработанный коллективом блок EEPROM с низким энергопотреблением осуществляет хранение данных и ключевой информации в микроконтроллере.

В 2022 году планируется освоить серийный выпуск NE501 и протестировать его в транспортной системе Москвы. В будущем это изделие должно стать унифицированным решением для всех транспортных операторов РФ.

Другие победители

Это не первая победа сотрудников НИИМЭ в конкурсе на соискание премии Правительства Москвы. «В 2016 году победителем в номинации „Электроника и средства связи“ стал руководитель отдела разработки интегральных схем Андрей Нуйкин, а в 2021 году в этой же номинации с проектом „Разработка и внедрение в производство семейства активно-матричных микродисплеев на основе органических светодиодов“ победил начальник лаборатории НИИМЭ Сергей Ильин», — рассказывают в институте.

Премия Правительства Москвы молодым учёным — ежегодная награда, присуждаемая с 2013 года молодым специалистам за достижение выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, приборов, оборудования, материалов и веществ. Претендовать на премию могут как отдельные ученые, так и коллективы до трех человек.

На сегодняшний день размер премии — два миллиона рублей.

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Метки:
хайтек, премия, правительственная премия, Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и завод Микрон
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