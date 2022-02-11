Микросхемы EEPROM — один из основных компонентов большинства современных систем на кристалле, таких как чипы транспортного билета, банковской карты, удостоверения личности гражданина, микроконтроллера и др. Энергонезависимая память позволяет длительное время (до 10 лет) сохранять данные с возможностью многократной перезаписи (100-500 тысяч раз).

Научный коллектив НИИМЭ спроектировал семейство IP-блоков EEPROM емкостью от 640 бит до 1 Мбит для развития продуктовой линейки коммерческих RFID-изделий и смарт-карт. При этом в рамках одной из работ была разработана новая ячейка памяти, площадь которой была уменьшена более чем в два раза при сохранении прежних характеристик.

Разработанные IP-блоки внедрены в промышленное производство. Большинство выпущенных RFID-кристаллов уже получили статус продукции отечественного производства 1-го уровня и неоднократно становились победителями престижных конкурсов, в том числе отраслевой премии «Золотой чип».