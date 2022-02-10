Два зарегистрированных в РФ знака «Микрон» принадлежали «дочке» «Ростеха» ННПО (Нижегородскому научно-производственному объединению им. М. В. Фрунзе). Один из двух исков к предприятию суд уже удовлетворил, как пишет CNews. В ННПО подтвердили, что оба товарных знака не используются более шести лет, и их использование не планируется в будущем.