Зеленоградский завод «Микрон» подал четыре иска в cуд по интеллектуальным правам с требованиями досрочного прекращение правовой охраны товарных знаков «Микрон» и «Micron» в связи с их неиспользованием. Среди вовлечённых компаний оказалась американская транснациональная корпорация Micron Technology. Чем закончилась эта история, сообщает портал CNews.
Два зарегистрированных в РФ знака «Микрон» принадлежали «дочке» «Ростеха» ННПО (Нижегородскому научно-производственному объединению им. М. В. Фрунзе). Один из двух исков к предприятию суд уже удовлетворил, как пишет CNews. В ННПО подтвердили, что оба товарных знака не используются более шести лет, и их использование не планируется в будущем.
Предполагается, что товарный знак ННПО был препятствием для регистрации «Микроном» собственного товарного знака, который на данный момент не зарегистрирован Роспатентом. В 2020 году ведомство выдало «Микрону» отказ в его регистрации.
Еще два аналогичных иска были поданы к знаменитой американской компании Micron Technology и екатеринбургскому ЗАО «Микрон», с которым связан разработчик отечественных процессоров «Мультиклет». Первый иск суд вернул для устранения ошибок, второй оставил без рассмотрения также из-за ошибок юристов истца.
На «Микроне» объяснили обращения в суд «обычной практикой защиты нематериальных активов». «Представители „Микрона“ уклонились от прямого ответа на вопросы CNews относительно того, почему компания озаботилась устранением с рынка схожих с его названием товарных знаков, если они все равно не используются; не появились ли у компании какие-то новые планы по продвижению своей марки», — отмечает издание.