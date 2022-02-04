«Микрон с самого своего основания был ведущим предприятием электронной отрасли страны и сегодня остается основной отечественной площадкой микроэлектронного производства», — заявил председатель совета директоров «Микрона», генеральный директор НИИМЭ, академик РАН Геннадий Красников.

«Сегодня Микрон — производственный центр и ресурс формирования экосистемы российской микроэлектроники. У нас более 650 клиентов — потребителей продукции, дизайн-центров и фаблесов в России и мире, более 120 поставщиков основного производства, среди которых с каждым годом увеличивается число отечественных производителей, что особенно важно в условиях современных вызовов. В команде Микрона более 1300 профессионалов, увлеченных своим делом. Мы не только расширяем собственные производственные мощности и продуктовые линейки, но и проактивно участвуем в развитии отрасли, работая с партнерами по производству материалов, средств производства, сквозным проектам», — сообщила генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

«Также как чип — сердце любого современного электронного устройства, без которого ничего толком не работает, так и „Микрон“ — сердце Зеленограда. Сложно представить наш город без „Микрона“» , — написал в поздравлении предприятию главный редактор «Зеленоград.ру» Александр Эрлих и от имени редакции пожелал «Микрону» больше годных чипов, а его сотрудникам, нашим соседям — больших зарплат.

Праздничные мероприятия «Микрона» будут проходить в течение всего 2022 года. Юбилейная программа формируется по принципу открытых инициатив — каждый клиент, партнер, контрагент, сотрудник, активный участник экосистемы может инициировать свой проект на специальном юбилейном сайте.

В 2022 году «Микрон» готовится объявить рейтинг своих поставщиков. Также предприятие инициировало ESG-проект по тестированию отечественных устройств контроля климатически активных газов для карбоновых полигонов и ферм — к участию в нём приглашены все желающие компании. Этот проект должен стать одним из знаковых событий юбилейного года.

Глава «Микрона» Гульнара Хасьянова продолжит в 2022 году свое членство в совете директоров Зеленограда — общественном совещательном органе при префектуре. Новый состав совета утвердил своим распоряжением префект Анатолий Смирнов. В совет входят 54 руководителя научных, промышленных и городских организаций и органов власти Зеленограда.

«Участие в работе совета директоров Зеленограда дает возможность более эффективно взаимодействовать с соседями, большинство зеленоградских предприятий являются нашими партнерами и частью российской технологической экосистемы. Наступивший 2022 год — юбилейный для Микрона, это дает дополнительный импульс к новым знаковым совместным проектам. Все поступившие инициативы будут рассмотрены самым внимательным образом и внесут вклад в развитие отрасли», — высказалась Хасьянова.

