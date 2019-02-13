Зеленоградский завод «Микрон» отправил стартовые партии чипов для автомобильной электроники в Китай и Тайвань. В 2019 году на них рассчитывают заработать миллионы долларов и надеются, что это будет началом успешного экспорта в сегменте автопрома — рынок микроэлектроники для автомобилей быстро растёт за последние несколько лет. Планы «Микрона» прокомментировала Zelenograd.ru Карина Абагян, директор по стратегическому развитию предприятия.

Речь идёт о пробных поставках небольших партий микросхем разным заказчикам в Китае и на Тайване, пояснила Абагян. «В автоэлектронике особые требования к надежности и качеству микросхем — они должны оставаться работоспособными при жёсткой эксплуатации, от -40 до 120 градусов. У нас есть опыт производства микросхем для работы в суровых внешних условиях, есть компетенции для этого рынка».

В road-map продукции Микрон для автопрома входят как стандартные массовые контроллеры, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей, сообщает предприятие. В 2018 году на заводе произвели первую партию новой линейки микросхем, управляющих светодиодными приборами освещения автомобилей.

«Выходим на этот рынок, фидбэк пока позитивный, — цитирует Карину Абагян портал CNews.ru. — Огромных объемов продаж в 2019 году не ожидаем — единицы миллионов долларов. Заказчики сначала должны наши микросхемы поставить в свои схемы и испытать».