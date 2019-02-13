Зеленоградский завод «Микрон» отправил стартовые партии чипов для автомобильной электроники в Китай и Тайвань. В 2019 году на них рассчитывают заработать миллионы долларов и надеются, что это будет началом успешного экспорта в сегменте автопрома — рынок микроэлектроники для автомобилей быстро растёт за последние несколько лет. Планы «Микрона» прокомментировала Zelenograd.ru Карина Абагян, директор по стратегическому развитию предприятия.
Речь идёт о пробных поставках небольших партий микросхем разным заказчикам в Китае и на Тайване, пояснила Абагян. «В автоэлектронике особые требования к надежности и качеству микросхем — они должны оставаться работоспособными при жёсткой эксплуатации, от -40 до 120 градусов. У нас есть опыт производства микросхем для работы в суровых внешних условиях, есть компетенции для этого рынка».
В road-map продукции Микрон для автопрома входят как стандартные массовые контроллеры, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей, сообщает предприятие. В 2018 году на заводе произвели первую партию новой линейки микросхем, управляющих светодиодными приборами освещения автомобилей.
«Выходим на этот рынок, фидбэк пока позитивный, — цитирует Карину Абагян портал CNews.ru. — Огромных объемов продаж в 2019 году не ожидаем — единицы миллионов долларов. Заказчики сначала должны наши микросхемы поставить в свои схемы и испытать».
Готовясь выйти на азиатский рынок автоэлектроники, «Микрон» первым из российских производителей микроэлектроники прошёл аудит на соответствие международному стандарту IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части» (в области проектирования и производства микросхем).
Провела аудит международная независимая организация URS Certification — по итогам его в конце 2018 года получено письмо о соответствии, еще через год при положительных результатах повторного аудита планируется получить сертификат соответствия.
«Микрон принял стратегическое решение о продвижении в сегменте автопрома, включая экспорт, — отметила генеральный директор Гульнара Хасьянова. — Это первый шаг по сертификации действующей на предприятии СМК, который свидетельствует о ее соответствии требованиям международного рынка автоэлектроники и позволяет работать с зарубежными производителями автомобильной техники».
«„Микрону“ сложно конкурировать по ценам в нишах, на которых уже работает множество производителей, — рассказывает Карина Абагян. — Например, в нишах потребительской электроники для достаточно простой техники, где не требуется ни достаточно серьезных технических решений, ни серьезных технологических новшеств, обеспечивающих высокую надежность чипов. Нам нужны ниши, где мы могли бы использовать нашу уникальность. В частности, компетенции в области производства высоконадежных микросхем для расширенного температурного диапазона, как в случае с автоэлектроникой».
Кроме того, отрасль автоэлектроники не требует «умопомрачительных» технологических норм производства чипов — в 14 или 7 нм, отметила Абагян в беседе с CNews. На зеленоградском заводе сейчас самым технологичным является техпроцесс на 65 нм, однако даже он рынком пока не востребован — действующие заказчики предпочитают чипы на 90 и 180 нм.
Микроэлектроника для автомобильной промышленности — самый быстрорастущий сегмент мирового рынка, с 2016 года темпы его роста в среднем составляют 13,4% в год («Микрон» приводит данные WardsAuto). А рынок Азии еще и очень ёмкий: по словам Абагян, основной рост продаж новых автомобилей идёт в основном за счёт Китая, где после отмены налога на автомобили с объемом двигателя менее 1,6л продажи выросли на 23%. Помимо автомобилей там в ходу и мотороллеры, и мотоциклы.
Еще одним целевым рынком этого региона на «Микроне» считают Индию, однако в силу местного менталитета переговоры в этой стране протекаюточень медленно, отмечает CNews.
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