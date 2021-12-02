Зеленоградский завод на сегодняшний день освоил выпуск сдвоенного N-канального транзистора с низким сопротивлением канала в открытом состоянии и пробивным напряжением в 20В. Идет освоение других типономиналов по этой технологии, а также оптимизация техпроцесса для скорейшего вывода на рынок новых востребованных продуктов по доступным ценам, сообщает «Микрон».

Trench MOSFET транзисторы применяются в силовой электронике: в автоэлектронике, генераторах, источниках вторичного питания, контроллерах двигателей, светотехнике, промышленной электронике, телекоммуникационном оборудовании, энергетике.

«Технология Trench MOSFET позволяет значительно уменьшить сопротивление открытого канала транзистора при более высоких динамических характеристиках, что открывает очень широкие возможности применения в любых приборах и устройствах силовой электроники. В частности, для управления двигателями, построения высокоэффективных силовых коммутаторов, понижающих стабилизаторов с синхронным выпрямлением и прочих силовых цепей», — пояснила директор по развитию производства «Микрона» Ирина Коротова.

По данным «Микрона», транзисторы, освоенные в серийном производстве по технологии Trench MOSFET с шагом ячейки 1 мкм на кремниевых пластинах диаметром 200 мм — один из самых распространенных электронных компонентов на мировом рынке.

В столичном правительстве и в ОЭЗ «Технополис Москва», резидентом которой является «Микрон», считают, что у новой продукции высокий экспортный потенциал. «Новое серийное производство отвечает всем запросам мирового рынка и позволяет значительно нарастить экспорт столичной микроэлектроники», -заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Кроме того, новые транзисторы обеспечат импортозамещение в сфере силовой электроники в России, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Первые заказы «Микрон» получил от партнеров из Юго-Восточной Азии. В настоящее время портфель заказов почти полностью сформирован из экспортных контрактов.

На сайте компании в разделе Trench MOSFET сейчас представлен один продукт: MIK8205 — сдвоенный N-канальный Trench MOSFET транзистор.

Цену транзистора на предприятии не уточняют — она зависит от объема заказа, срочности, текущей загрузки производства и ряда других факторов, комментируют на «Микроне».