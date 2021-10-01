Общая площадь ЦОД - 240 квадратных метров, в машинном зале расположены 30 серверных стоек. На созданных мощностях «Миландр» разместил информационные системы проектирования и управления производственными процессами, при этом заложена возможность предоставления в аренду части ресурсов другим предприятиям.

Ранее вычислительное оборудование «Миландра» находилось в нескольких разрозненных серверных помещениях, по словам директора ЦИТиЗИ «ПКК Миландр» Константина Колесина. Это препятствовало возможности оперативного изменения ИТ-инфраструктуры предприятия под требования бизнеса, осложняло управление и создавало проблему защиты информации, в том числе интеллектуальной собственности.

Инвестиции в создание ЦОД и приобретение вычислительного оборудования превысили 280 млн рублей - почти половину вложений в проект «ПКК Миландр» по цифровизации производства (627 млн рублей, из которых 500 млн рублей были привлечены в виде льготного займа Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ. РФ) по программе «Цифровизация промышленности» под процентную ставку 1% годовых), сообщает Минпромторг России.

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры отвечает задачам национального проекта «Цифровая экономика», отмечают в Минпромторге. Ожидается, что доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных будет непрерывно расти и к 2024 году достигнет 5%.