Что делать с дефицитом чипов на рынке микроэлектроники. Приглашаем обсудить в «Техноклубе» на площадке особой экономической зоны 4 августа 10:00

Мировой спрос на микроэлектронику растёт. Дефицит чипов грозит стать «дефицитом всего». Многие отрасли уже столкнулись с критической нехваткой компонентов. При этом производителям микроэлектроники сложно оперативно нарастить мощности. В ответ на возросшие потребности микроэлектронных производств нарастает дефицит материалов. Сложившаяся ситуация, наряду с чиповыми войнами, идущими уже несколько лет, поставила каждую из стран игроков рынка микроэлектроники перед необходимостью защищать своих производителей, свои технологии, свои интересы. Вместе с ключевыми игроками рынка и экспертами дефицит чипов обсудят, разберутся и найдут решение участники «Техноклуба» на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

Темы обсуждения

  • Что делать российским производителям ПО и электроники в условиях нарастающих проблем с закупкой чипов
  • Какую стратегию выбрать: развивать собственное производство, арендовать мощности или строить партнерство с чипмейкерами
  • Как использовать меры господдрежки микроэлектроники для развития продаж электроники
  • Как получить статус электроники российского происхождения

Для кого

  • Для лидеров производственных объединений и бизнес-структур микроэлектронного кластера и смежных высокотехнологичных отраслей
  • Для представителей технологических компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»
  • Для руководителей профессиональных объединений отрасли
  • Для представителей научного сообщества

Спикеры

  • Виктор Юров, коммерческий директор АО «НИИМА «Прогресс»
  • Алексей Волостнов, партнёр практики «Стратегическое консультирование» «НЭО Центр«
  • Константин Трушкин, заместитель генерального директора по маркетингу АО «МЦСТ»
  • Вячеслав Гришин, первый заместитель Генерального директора, главный конструктор АО «НИИ «Субмикрон», к.т.н.
  • Модератор: Карина Абагян, директор по стратегическому развитию АО «Микрон»

Когда и где

  • 4 августа, 10:00
  • Конгресс-центр «Алабушево»
  • Зеленоград, улица Конструктора Лукина, дом 14, строение 1

Регистрация

  • Участие бесплатное
  • Регистрация и подробности на сайте
  • Возможно участие онлайн.

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Метки:
микроэлектроника, особая экономическая зона, Абагян Карина, хайтек, Гришин Вячеслав, волостнов алексей, трушкин константин
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