Мировой спрос на микроэлектронику растёт. Дефицит чипов грозит стать «дефицитом всего». Многие отрасли уже столкнулись с критической нехваткой компонентов. При этом производителям микроэлектроники сложно оперативно нарастить мощности. В ответ на возросшие потребности микроэлектронных производств нарастает дефицит материалов. Сложившаяся ситуация, наряду с чиповыми войнами, идущими уже несколько лет, поставила каждую из стран игроков рынка микроэлектроники перед необходимостью защищать своих производителей, свои технологии, свои интересы. Вместе с ключевыми игроками рынка и экспертами дефицит чипов обсудят, разберутся и найдут решение участники «Техноклуба» на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

Темы обсуждения

Что делать российским производителям ПО и электроники в условиях нарастающих проблем с закупкой чипов

Какую стратегию выбрать: развивать собственное производство, арендовать мощности или строить партнерство с чипмейкерами

Как использовать меры господдрежки микроэлектроники для развития продаж электроники

Как получить статус электроники российского происхождения

Для кого

Для лидеров производственных объединений и бизнес-структур микроэлектронного кластера и смежных высокотехнологичных отраслей

Для представителей технологических компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

Для руководителей профессиональных объединений отрасли

Для представителей научного сообщества

Спикеры

Когда и где

4 августа, 10:00

Конгресс-центр «Алабушево»

Зеленоград, улица Конструктора Лукина, дом 14, строение 1

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