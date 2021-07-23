Мировой спрос на микроэлектронику растёт. Дефицит чипов грозит стать «дефицитом всего». Многие отрасли уже столкнулись с критической нехваткой компонентов. При этом производителям микроэлектроники сложно оперативно нарастить мощности. В ответ на возросшие потребности микроэлектронных производств нарастает дефицит материалов. Сложившаяся ситуация, наряду с чиповыми войнами, идущими уже несколько лет, поставила каждую из стран игроков рынка микроэлектроники перед необходимостью защищать своих производителей, свои технологии, свои интересы. Вместе с ключевыми игроками рынка и экспертами дефицит чипов обсудят, разберутся и найдут решение участники «Техноклуба» на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».
Темы обсуждения
- Что делать российским производителям ПО и электроники в условиях нарастающих проблем с закупкой чипов
- Какую стратегию выбрать: развивать собственное производство, арендовать мощности или строить партнерство с чипмейкерами
- Как использовать меры господдрежки микроэлектроники для развития продаж электроники
- Как получить статус электроники российского происхождения
Для кого
- Для лидеров производственных объединений и бизнес-структур микроэлектронного кластера и смежных высокотехнологичных отраслей
- Для представителей технологических компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»
- Для руководителей профессиональных объединений отрасли
- Для представителей научного сообщества
Спикеры
- Виктор Юров, коммерческий директор АО «НИИМА «Прогресс»
- Алексей Волостнов, партнёр практики «Стратегическое консультирование» «НЭО Центр«
- Константин Трушкин, заместитель генерального директора по маркетингу АО «МЦСТ»
- Вячеслав Гришин, первый заместитель Генерального директора, главный конструктор АО «НИИ «Субмикрон», к.т.н.
- Модератор: Карина Абагян, директор по стратегическому развитию АО «Микрон»
Когда и где
- 4 августа, 10:00
- Конгресс-центр «Алабушево»
- Зеленоград, улица Конструктора Лукина, дом 14, строение 1
Регистрация
- Участие бесплатное
- Регистрация и подробности на сайте
- Возможно участие онлайн.