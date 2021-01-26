Самый простой способ рекламы на Zelenograd.ru с охватом на всех площадках — участие в рубрике «Советы». Это еженедельная публикация с интересными и полезными советами от нашей редакции и партнеров: новости компаний, интересные места, куда пойти, где что купить, скидки и акции.
Примеры
Пост в инстаграме (другие по хештегу), вконтакте, на сайте.
Распространение рубрики
- посты в инстаграме, вк, фейсбуке, одноклассниках
- сториз в инстаграме (с упоминанием аккаунта) и сториз в вк
- публикация на сайте (анонсирование: на первой странице, на всех страницах с новостями, в почтовой рассылке, твитер, телеграм, пуш-рассылка)
Выходит еженедельно, но сториз в инстаграме можно выпустить по готовности.
Охват и обязательства
Наши обязательства для каждого выхода:
- от 1000 просмотров публикации на сайте
- от 10000 суммарный охват в соцсетях (не считая сториз)
Стоимость
- Стоимость: одного выхода — 2000
- Минимальный пакет — 4 выхода (8000). Использовать их можно в течение года, содержание для каждого выхода можно менять
- Закрепление блока на первой позиции +50%
Технические требования
- Заголовок — 80 символов
- Текст (включая контакты или упоминания аккаунтов в инстаграме или вк, но без ссылок на сайты) — 120 символов
- Прямоугольное фото, без наложенных надписей
Материалы в ближайший выход принимаются до вторника.
Вопросы и заказ
Будем рады ответить на ваши вопросы по почте reklama@zelenograd.ru, в вотсапе 8-926-100-81-67 или по телефону 8-499-995-04-10.