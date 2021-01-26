Реклама на Zelenograd.ru. Рубрика «Советы» 26.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Самый простой способ рекламы на Zelenograd.ru с охватом на всех площадках — участие в рубрике «Советы». Это еженедельная публикация с интересными и полезными советами от нашей редакции и партнеров: новости компаний, интересные места, куда пойти, где что купить, скидки и акции.

Примеры

Пост в инстаграме (другие по хештегу), вконтакте, на сайте.

Распространение рубрики

  • посты в инстаграме, вк, фейсбуке, одноклассниках
  • сториз в инстаграме (с упоминанием аккаунта) и сториз в вк
  • публикация на сайте (анонсирование: на первой странице, на всех страницах с новостями, в почтовой рассылке, твитер, телеграм, пуш-рассылка)

Выходит еженедельно, но сториз в инстаграме можно выпустить по готовности.

Охват и обязательства

Наши обязательства для каждого выхода:

  • от 1000 просмотров публикации на сайте
  • от 10000 суммарный охват в соцсетях (не считая сториз)

Стоимость

  • Стоимость: одного выхода — 2000
  • Минимальный пакет — 4 выхода (8000). Использовать их можно в течение года, содержание для каждого выхода можно менять
  • Закрепление блока на первой позиции +50%

Технические требования

  • Заголовок — 80 символов
  • Текст (включая контакты или упоминания аккаунтов в инстаграме или вк, но без ссылок на сайты) — 120 символов
  • Прямоугольное фото, без наложенных надписей

Материалы в ближайший выход принимаются до вторника.

Вопросы и заказ

Будем рады ответить на ваши вопросы по почте reklama@zelenograd.ru, в вотсапе 8-926-100-81-67 или по телефону 8-499-995-04-10.
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