Концерты

На площади Юности — в новогоднюю ночь развлекательная программа с 23:00 до 1:30. В полночь выступит рок-группа Marbless, остальные исполнители уточняются. Дед Мороз тоже будет. Каток работает в новогоднюю ночь до 3:00.

На Центральной площади — празднование начнется 31 декабря в 17:00. Сначала выступят творческие коллективы от департамента культуры. В 20:00 — интерактивный спектакль про эльфов и помощников Санты покажет театр «Мастерская волшебства». С 21:00 до 3:00 выступают приглашенные артисты. В их числе Илья Зудин (в 21:00), группа «Френды» (21:30), МОТ (22:00), Алексей Воробьев (22:40), DJ Portnov (23:20), Алина Артц (0:05), Elvira T (0:40), группа «Марсель» (1:20), DJ Portnov (2:00). Песни прерываются на время трансляции новогоднего поздравления президента РФ и мэра Москвы и гимна России с 23:50 до 00:05.



1 января с 15:00 до 21:00. С 15:00 до 17:00 — творческие коллективы. С 17:00 до 17:30 — уличный спектакль «История игрушек». С 17:30 — проект M'ABILITY (участники группы «Дискотека Авария»), Марк Тишман (18:40), Александр Эгромжан (18:00), группа Mband (19:20), DJ Bang (20:00).

2 января с 15:00 до 21:00. С 15:00 до 17:00 — творческие коллективы. С 17:00 до 17:30 — уличный спектакль «Холодное сердце». С 17:30 до 21:00 — Роман Бестселлер, Ксения Дежнева (18:00), Анита Цой (18:40), Iowa (19:20), DJ Dendy (20:00).

3 января с 15:00 до 21:00. С 15:00 до 17:00 — творческие коллективы. С 17:00 до 17:30 — уличный спектакль «Тайна новогодних стрелок». С 17:30 до 21:00 — Слава Басюл (17:30), Александр Буйнов (18:00), 5sta Family (18:40), Ирина Дубцова (19:20), DJ Bang (20:00).

Бульвар в 16-м микрорайоне — в новогоднюю ночь развлекательная программа с 23:00 до 3:00. В начале первого выступит кавер-группа Voice Play, остальные исполнители уточняются. Дед Мороз тоже будет. Каток работает до 3:00.