В этом году Пасха выпадает на 28 апреля. Рассказываем о бесплатных автобусах на городские кладбища, богослужениях, освящении куличей в храмах и ограничении движения транспорта.
Праздничные богослужения пройдут в зеленоградских храмах ночь с 27 на 28 апреля. В 23:30 27 апреля начнется полунощница, предваряющая Крестный ход и праздничную Литургию.
Святить куличи и яйца будут в храмах в субботу 27 апреля. С 10:00 до 20:00 — в Никольском храме (Никольский проезд, 1, стр.1), храме Сергия Рандонежского (Панфиловский проспект, 23, 16 микрорайон), с 10:00 до 19:00 — в Филаретовском (улица Филаретовская, дом 3) и храме Георгия Победоносца (17 микрорайон, возле Георгиевского шоссе), с 11:00 до 20:00 — в храме Александра Невского (улица Александровка, 1А).
В Вербное воскресение, на Пасху, Красную Горку и Радоницу автобусы будут перевозить пассажиров к зеленоградским кладбищам бесплатно.
На Центральное городское кладбище: автобусы №1 (14 микрорайон — СТО ВАЗ с заездом на кладбище в обоих направлениях), №2 (от Крюковской площади). Кроме того, от Крюковской площади будет ходить специальный автобус Э1. Маршрут пройдет через Солнечную аллею, Центральный проспект, Савелкинский проезд, Сосновую аллею со всеми остановками по пути следования (без заезда на Московский проспект).
На Северное кладбище (Рожки): автобус №20 (из 16-го микрорайона с заездом к станции Крюково) и автобус Э2 от Привокзальной площади — он пойдет через улицы Заводская, Малинская, Середниковская.
На Алабушевское кладбище: автобус №24 (от Крюковской площади через улицы Гоголя, Алабушевскую и проезд 684.
На Перепечинское кладбище: автобус Э2 от станции Сходня, автобус №865 и Э1 от метро «Планерная».
На Митинское и Красногорское кладбища: автобус № 741 и Э от метро «Тушинская».
В ночь с 27 апреля на 28 апреля к окончанию праздничных богослужений (около 3:00) подадут автобусы № 1, 2, 12, 19 (для возвращающихся из Никольского храма) и № 9, 11, 29 (для Филаретовского храма).
Обещают подать и автобусы №5 и 16 к храму Александра Невского на улице Александровка.
Автобусы №400 «поостановочный» (Зеленоград — станция метро «Речной вокзал») и 400 Т (Зеленоград — станция метро «Тушинская») в пасхальную ночь работают до 3:30. Точное расписание этих автобусов уточняется.
21, 28 апреля и 5 мая возле московских кладбищ будет ограничено движение личного транспорта. С 6:00 «до окончания мероприятий», предупреждает департамент транспорта.
В частности, ограничат движение:
- На участке проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади. На участке проектируемого проезда №5492 от улицы Фомичевой до улицы Планерная и в Волоколамском проезде будут установлены временные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей.
- На участках Новосходненского шоссе — от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище, Фестивальной улицы — от Смольной до Ленинградского шоссе, на дороге к Перепечинскому кладбищу от деревни Шемякино. Жителей микрорайонов Сходня, Филино, Новосходненский, Планерная будут пропускать через закрытый участок Новосходненского шоссе.
В Зеленограде в пасхальную ночь могут перекрыть для личного транспорта улицы возле храмов. Следите за информацией.
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