Бесплатные автобусы на кладбища 21 и 28 апреля, 5 и 7 мая

В Вербное воскресение, на Пасху, Красную Горку и Радоницу автобусы будут перевозить пассажиров к зеленоградским кладбищам бесплатно.

На Центральное городское кладбище: автобусы №1 (14 микрорайон — СТО ВАЗ с заездом на кладбище в обоих направлениях), №2 (от Крюковской площади). Кроме того, от Крюковской площади будет ходить специальный автобус Э1. Маршрут пройдет через Солнечную аллею, Центральный проспект, Савелкинский проезд, Сосновую аллею со всеми остановками по пути следования (без заезда на Московский проспект).

На Северное кладбище (Рожки): автобус №20 (из 16-го микрорайона с заездом к станции Крюково) и автобус Э2 от Привокзальной площади — он пойдет через улицы Заводская, Малинская, Середниковская.

На Алабушевское кладбище: автобус №24 (от Крюковской площади через улицы Гоголя, Алабушевскую и проезд 684.

На Перепечинское кладбище: автобус Э2 от станции Сходня, автобус №865 и Э1 от метро «Планерная».

На Митинское и Красногорское кладбища: автобус № 741 и Э от метро «Тушинская».