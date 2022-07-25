Услугу коллективной телевизионной антенны предоставляет компания «Ростелеком». Отключить услугу «Антенна» через сайт не получится (по крайней мере, если у вас нет личного кабинете на другие услуги).

Если позвонить в «Ростелеком» по телефону и попросить отключить антенну, вам могут предложить скидку на эту услугу — 50% на год. Если антенна нужна — соглашайтесь на скидку. Если нет, вам скажут, что для отключения необходимо подъехать в офис «Ростелекома» в Москву — оператор сделает всё возможное, чтобы не сказать, что заявление можно отправить по электронной почте, без поездки в офис.

Для этого вам понадобится копия свидетельства о праве собственности на квартиру или выписка из реестра недвижимости (ЕГРН). Выписку можно заказать электронно на сайте Росреестра за небольшие деньги (но это довольно сложный процесс), на множестве коммерческих сайтов (стоимость может быть самая разная) или заказать в МФЦ — стоимость 390 рублей, срок — несколько дней. При этом необязательно быть собственником квартиры.

Получив выписку из ЕГРН на листке бумаги пишете заявление примерно следующей формы:

кому: директору МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Лысову Д.К.

текст: прошу отключить антенну в квартире по адресу г. Москва, г. Зеленоград, корпус X, квартира Y, собственником которой я являюсь. Свидетельство о собственности/выписку из ЕГРН прикладываю к письму

ставите дату, подпись, расшифровку подписи

Затем пишете письмо:

тема Заявка на отключение антенны по адресу [ваш адрес]

текст Прошу отключить антенну в квартире по адресу [ваш адрес]. Заявление от собственника и свидетельство о собственности/выписку из ЕГРН прикладываю к письму. Прошу зарегистрировать заявку и прислать входящий номер

к письму прикладываете копию заявления и свидетельство о собственности/выписку из ЕГРН (можно просто отфотографировать их телефоном)

отправляете письмо на адрес atv@rt.ru

В ответ придет письмо от «Ростелекома» с номером заявки. Больше вам ничего делать не нужно. Если вы отправили заявление до 20-го числа текущего месяца, то платить за антенну не будете уже в следующем месяце. Если после 20-го числа — через месяц.

Если что-то пойдет не так, звоните в «Ростелеком» по телефону 8-800-100-98-34.

Мы попробовали эту инструкцию на себе — сработало. Если нашли в нашей инструкции неточность, пишите в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru