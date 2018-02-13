Места и цены

В Зеленограде услуги по заточке коньков предлагают спортивные магазины, которые ими торгуют. Есть пункты заточки возле некоторых катков, а также в двух ледовых дворцах — за них высказывают знатоки.

Каток с искусственным льдом на площади Юности (павильон у входа на каток, ежедневно 10:00—22:00). Стоимость — 300 рублей, любые коньки.

Торговый центр «Юность» (корпус 401, телефоны 8(499)735-4220, 8(499)735-0570, с понедельника по субботу 10:00—21:00, по воскресениям до 20:00). Стоимость: взрослые и детские коньки — 250 рублей.

Магазин «Наша игра» (корпус 601А, телефон 8(499)736-0182, ежедневно 10:00—21:00). Стоимость: взрослые фигурные и хоккейные коньки — 200 рублей, детские — 150 рублей.

Магазин «4спорт» (корпус 445 или корпус 1824, телефоны 8(499)710-2293, 8(499)738-7294, ежедневно 11:00—19:00). Стоимость: взрослые и детские хоккейные и фигурные коньки — 250 рублей.

Магазин «Спортмастер» (корпус 1446, ТЦ «Столица», или ТРЦ «Зеленопарк» на Ленинградском шоссе, телефоны 8(495)995-3123, 8(495)782-8599, ежедневно с 10:00 до 22:00). Стоимость: взрослые и детские хоккейные и фигурные коньки — 250 рублей.

Магазин «Декатлон» (ТРЦ «Зеленопарк» на Ленинградском шоссе, телефон 8(495)580-7889, ежедневно с 10:00 до 22:00). Стоимость: взрослые и детские хоккейные и фигурные коньки — 149 рублей.

ФОК «Ледовый» (корпус 2045, телефон 8(499)729-3501, ежедневно 9:00—21:00). Стоимость: взрослые и детские фигурные 250 рублей, хоккейные — 200 рублей.

Ледовый дворец «Орбита» (Озёрная аллея, дом 6, телефоны 8(495)944-5510, 8(499)734-2302, ежедневно с 9:00 до 21:00). Стоимость: взрослые и детские фигурные и хоккейные коньки — 250 рублей.

Пункты заточки отмечены на карте значком конька на светло-зеленом фоне.