Зеленоградский сезон катаний и игр на льду в самом разгаре. Но как определить, можно ли в коньках выходить на лёд, или пора привести лезвия в порядок? Zelenograd.ru разобрался, когда, где и почему нужно точить коньки и сколько это стоит.
Специалисты дают несколько советов. Попробуйте аккуратно провести по лезвию кончиком ногтя — если заточка хорошая, то останутся царапины. На ощупь лезвия должны быть режущими и острыми. В хорошо наточенных коньках повороты выполняются гладко, при коньковом ходе ноги не разъезжаются в разные стороны, а при отталкивании от льда нет проскальзываний.
Как правило, заточки требуют новые, только что купленные коньки. А дальше всё зависит от частоты и интенсивности тренировок. Например, при катании три-четыре раза в неделю точить коньки лучше раз в две недели. При менее частых выходах на лед достаточно заточки раз в два месяца.
В Зеленограде услуги по заточке коньков предлагают спортивные магазины, которые ими торгуют. Есть пункты заточки возле некоторых катков, а также в двух ледовых дворцах — за них высказывают знатоки.
Каток с искусственным льдом на площади Юности (павильон у входа на каток, ежедневно 10:00—22:00). Стоимость — 300 рублей, любые коньки.
Торговый центр «Юность» (корпус 401, телефоны 8(499)735-4220, 8(499)735-0570, с понедельника по субботу 10:00—21:00, по воскресениям до 20:00). Стоимость: взрослые и детские коньки — 250 рублей.
Магазин «Наша игра» (корпус 601А, телефон 8(499)736-0182, ежедневно 10:00—21:00). Стоимость: взрослые фигурные и хоккейные коньки — 200 рублей, детские — 150 рублей.
Магазин «4спорт» (корпус 445 или корпус 1824, телефоны 8(499)710-2293, 8(499)738-7294, ежедневно 11:00—19:00). Стоимость: взрослые и детские хоккейные и фигурные коньки — 250 рублей.
Магазин «Спортмастер» (корпус 1446, ТЦ «Столица», или ТРЦ «Зеленопарк» на Ленинградском шоссе, телефоны 8(495)995-3123, 8(495)782-8599, ежедневно с 10:00 до 22:00). Стоимость: взрослые и детские хоккейные и фигурные коньки — 250 рублей.
Магазин «Декатлон» (ТРЦ «Зеленопарк» на Ленинградском шоссе, телефон 8(495)580-7889, ежедневно с 10:00 до 22:00). Стоимость: взрослые и детские хоккейные и фигурные коньки — 149 рублей.
ФОК «Ледовый» (корпус 2045, телефон 8(499)729-3501, ежедневно 9:00—21:00). Стоимость: взрослые и детские фигурные 250 рублей, хоккейные — 200 рублей.
Ледовый дворец «Орбита» (Озёрная аллея, дом 6, телефоны 8(495)944-5510, 8(499)734-2302, ежедневно с 9:00 до 21:00). Стоимость: взрослые и детские фигурные и хоккейные коньки — 250 рублей.
Пункты заточки отмечены на карте значком конька на светло-зеленом фоне.
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