Каток открыт каждый день с 10:00 до 22:00. Прокат коньков стоит 350 рублей для взрослых, 200 — для детей до 7 лет. Заточить коньки стоит 300 рублей. Есть камера хранения, стоит 100 руб.

Лед заливают четыре раза в день — с 12:00 до 12:30, с 14:30 до 15:00, с 17:00 до 17:30, с 21:30 до 22:00. График заливки может меняться из-за погоды, при обильном снегопаде или дожде.