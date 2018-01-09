Каток с искусственным льдом, открывшийся накануне Нового года, обещают не закрывать с завершением рождественского фестиваля 14 января, а оставить открытым до весны. Каток бесплатный, работают платные прокат и заточка коньков, в раздевалке есть розетки.
Каток открыт каждый день с 10:00 до 22:00. Прокат коньков стоит 350 рублей для взрослых, 200 — для детей до 7 лет. Заточить коньки стоит 300 рублей. Есть камера хранения, стоит 100 руб.
Лед заливают четыре раза в день — с 12:00 до 12:30, с 14:30 до 15:00, с 17:00 до 17:30, с 21:30 до 22:00. График заливки может меняться из-за погоды, при обильном снегопаде или дожде.
О работе катка на площади Юности в течение всей зимы сообщила префектура. Каток занял на площади более 1500 квадратных метров и пользуется большим спросом — в новогодние праздники на входе стояли очереди, как и на соседнюю детскую карусель, и на площадку для сноуборда. В саму новогоднюю ночь каток был закрыт. «Нам его велели закрыть еще вечером, „скорая“ сказала, что сюда не поедет, если что-то случится — народ-то пьяненький, опасно», — объяснили следящие за порядком на площади люди.
В раздевалке есть работающие розетки, можно зарядить телефон. Обещанного бесплатного Wi-Fi пока нет. В раздевалке есть и небольшой буфет (в момент посещения катка 9 января корреспондентом Zelenograd.ru он не работал). За поведением катающихся никто не смотрит. Хоккеистов на катке нет, дети и подростки иногда катаются хаотично, поперек общего движения. Работник в раздевалке отвечает только за выдачу коньков.
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