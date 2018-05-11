Есть такой приказ. Оказывается, это предусмотрено приказом Министерства транспорта РФ №322. Он регламентирует формы и порядок оформления билетов на проезд в железнодорожном транспорте. В пункте 3.4 указано, что при заказе электронного билета на пригородный поезд (без предоставления места) в числе данных пассажир указывает свои фамилию, имя, отчество (или инициалы), наименование, серию и номер документа, удостоверяющего личность. В автоматизированной системе управления пассажирскими перевозками сохраняется информация о бесконтактной смарт-карте, транспортной или платежной карте, электронном устройстве, с помощью которых был осуществлен заказ электронного билета.

Данные надо вводить каждый раз. Обсуждая новшество, пассажиры говорят, что паспортные данные надо вводить каждый раз при оформлении билета через приложение — данные не сохраняются. Некоторые считают, что транспортная карта не является электронным билетом, а потому требование передать персональные данные незаконно. Например, при записи пригородного билета на карты «Тройка» или «Стрелка» в кассе или автомате никаких паспортных данных не нужно. Тем не менее, разработчики ссылаются на приказ от 2012 года и внесенные в 2016-м году изменения, где в одном ряду перечисляются транспортные карты и электронные устройства.

В другом приказе такого требования нет. В правилах перевозки пассажиров железнодорожным транспортом о паспортных данных пассажира при оформлении билета на электричку ничего не сказано. Персональные данные требуются при покупке билета с местом (чего нет в пригородном сообщении Ленинградского направления). При этом в документе оговаривается, что билет на пригородный поезд можно покупать через интернет.