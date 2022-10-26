Студия развития голоса «Камертон» в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

Для детей от 5 лет и взрослых, желающих узнать возможности своего голоса и научиться управлять им, открывается группа на платной основе по развитию голоса «Камертон». Вы узнаете, что такое вокальное дыхание, певческая дикция и артикуляция, разовьёте вокальную координацию и музыкальный слух, узнаете специальные методы и упражнения, после которых сила голоса заметно возрастет. Руководитель — Анна Тихонова, профессиональный педагог по вокалу, артист с многолетним опытом работы на сцене.