Собираем здесь информацию о занятиях по обучению вокалу в Зеленограде и окрестностях.
Приглашаем детей и взрослых раскрыть свой талант и практиковать свои умения на сцене, чтобы стать настоящим артистом! Программа студии даёт участникам возможность исполнять произведения различных стилей, жанров и направлений. Занятия включают в себя распевки, упражнения на технику речи, работу над музыкальным произведением, обучение элементарной теории музыки и разучивание ансамблевых партитур. В случае успешного обучения участнику будет предоставлена возможность выступить на концерте сольно.
- Возраст: дети от 5 и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1004
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Красиво петь — легко! «Квинтики» — профессиональный коллектив, в котором каждый ребенок сможет «подружиться» со своим голосом и исполнить мечту — выступать на большой сцене. Мы займёмся практикой постановки голоса, упражнениями для правильного дыхания, развитием музыкального слуха, будем репетировать для выступлений на городских мероприятиях. Занятия проходят в игровой форме. Руководитель — Юлия Александровна Бегишева, певица, преподаватель эстрадно-джазового вокала, опыт более 13 лет.
- Возраст: от 5 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 514А
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Для детей от 5 лет и взрослых, желающих узнать возможности своего голоса и научиться управлять им, открывается группа на платной основе по развитию голоса «Камертон». Вы узнаете, что такое вокальное дыхание, певческая дикция и артикуляция, разовьёте вокальную координацию и музыкальный слух, узнаете специальные методы и упражнения, после которых сила голоса заметно возрастет. Руководитель — Анна Тихонова, профессиональный педагог по вокалу, артист с многолетним опытом работы на сцене.
- Возраст: дети от 5 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1106
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Анна Тихонова, профессиональный педагог по вокалу, артист с многолетним опытом работы на сцене, приглашает детей от 8 лет и взрослых в студию вокала «Форте» на бесплатной основе для активной практики на городских сценических площадках. Участники студии освоят различные эстрадные вокальные приёмы голосоведения: драйв, субтон, белтинг, тванг, микст; научатся работать с микрофоном и узнают, как работать над сценическим образом и постановкой вокальных номеров для выступлений на сцене.
- Возраст: дети от 8 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1106
- Контакты: 8-995-655-25-59
- Подробнее: сайт
Основной курс школы — «Артист мюзикла» — включает в себя занятия сразу по трем дисциплинам: вокал, танец и актерское мастерство. Ученики параллельно изучают три направления и достигают высоких результатов. Ученики принимают участие во множестве концертов и конкурсов, проходят кастинги в театральные вузы и московские мюзиклы. Также проходят отдельные занятия: вокал, танцы, актерское мастерство, гитара, фортепиано, скрипка, воздушные полотна, акробатика, сольфеджио, стрип-пластика.
- Возраст: от 4 до 40 лет
- Место занятий: Зеленоград, улица Андреевка, дом 31А
- Контакты: 8-499-444-33-57, 8-977-176-20-38 (вотсап)
- Подробнее: сайт, вконтакт, ютуб, инстаграм*
Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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