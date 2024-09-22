Собираем здесь информацию о театральных студиях и кружках, курсах актерского мастерства и моделей в Зеленограде и окрестностях.
Режиссер-постановщик детских и взрослых спектаклей, педагог с многолетним стажем работы в ДЮТЦ «Ведогонь» Берендюхина Лилия Валентиновна приглашает в сказочную театральную страну. Занятия в студии базируются на традициях русской театральной школы. На начальном этапе занятия проходят в игровой форме по специальной программе. В дальнейшем обучение идет через театральные постановки с использованием костюмов, декораций и реквизита.
- Возраст: от 5 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 514А
- Контакты: 8-995-655-25-59
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«Семь морей» — это творческая организация по созданию детских визуальных постановок, перформансов, миниатюр, это актёрское мастерство, сценическая речь, актёрская пластика и сценическое движение. Дети через увлекательный процесс репетиций, проходящих в игровой форме, развивают фантазию, учатся работать в команде. Не менее важно и то, что ребята на практике в процессе репетиций могут воплощать в реальность свои разнообразные идеи, что способствует их творческому и личностному развитию.
- Возраст: от 3 до 11 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 607А
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Основной курс школы — «Артист мюзикла» — включает в себя занятия сразу по трем дисциплинам: вокал, танец и актерское мастерство. Ученики параллельно изучают три направления и достигают высоких результатов. Ученики принимают участие во множестве концертов и конкурсов, проходят кастинги в театральные вузы и московские мюзиклы. Также проходят отдельные занятия: вокал, танцы, актерское мастерство, гитара, фортепиано, скрипка, воздушные полотна, акробатика, сольфеджио, стрип-пластика.
- Возраст: от 4 до 40 лет
- Место занятий: Зеленоград, улица Андреевка, дом 31А
- Контакты: 8-499-444-33-57, 8-977-176-20-38 (вотсап)
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Дети нашей театральной студии — лауреаты Всероссийских конкурсов по актерскому мастерству. Умение выступать и уверенно чувствовать себя на публике пригодится каждому.
- Возраст: от 5 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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MASH — образовательный проект о моде, цель которого — воспитание нового поколения думающих и творческих людей, свободных в самовыражении. Открыт набор на модельный курс: дефиле, позирование, актерское мастерство, профессиональные фотосессии, стиль и макияж. Здесь каждый может проявить все свои лучшие качества и таланты, воплотить в жизнь свои идеи. Здесь царит атмосфера абсолютного творчества.
- Возраст: от 7 до 18 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1514
- Контакты: 8-977-957-95-17
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Представляем новинку сезона — творческую организацию по созданию детских визуальных постановок, перформансов, миниатюр в форме спектаклей. Курс «Seven Seas» — это актёрское мастерство, сценическая речь, пластика и сценическое движение. Занятия детских групп направлены на раскрытие и развитие индивидуальной творческой природы ребёнка и проходят в игровой форме. Руководители — Харитонова Анастасия Александровна и Крылов Андрей Анатольевич, опыт работы более 20 лет.
- Возраст: платные занятия для детей от 4 лет 10 лет, бесплатные для подростков от 12 до 18 лет
- Место занятий: Зеленоград, библиотека в корпусе 607А
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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