Мастерская Театра и Танца «Семь морей» в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

«Семь морей» — это творческая организация по созданию детских визуальных постановок, перформансов, миниатюр, это актёрское мастерство, сценическая речь, актёрская пластика и сценическое движение. Дети через увлекательный процесс репетиций, проходящих в игровой форме, развивают фантазию, учатся работать в команде. Не менее важно и то, что ребята на практике в процессе репетиций могут воплощать в реальность свои разнообразные идеи, что способствует их творческому и личностному развитию.