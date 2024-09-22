Шахматный клуб «Ферзь» в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

Приглашаем юных шахматистов в клуб, где с помощью педагога ребенок изучит теорию игры, освоит многоходовые партии, научится мыслить и думать самостоятельно, разовьёт логику и интеллект, усидчивость и внимательность, умение за короткий срок концентрироваться и принимать решения. При серьёзном увлечении шахматами у обучающихся уменьшается рассеянность на занятиях и развиваются аналитические способности. Руководитель — Андрей Владимирович Соболев, педагог, опыт более 16 лет.