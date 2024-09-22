Собираем здесь информацию о занятиях шахматами в Зеленограде и окрестностях.
Приглашаем юных шахматистов в клуб, где с помощью педагога ребенок изучит теорию игры, освоит многоходовые партии, научится мыслить и думать самостоятельно, разовьёт логику и интеллект, усидчивость и внимательность, умение за короткий срок концентрироваться и принимать решения. При серьёзном увлечении шахматами у обучающихся уменьшается рассеянность на занятиях и развиваются аналитические способности. Руководитель — Андрей Владимирович Соболев, педагог, опыт более 16 лет.
- Возраст: от 6 лет 17 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 2008 или корпус 514А
- Контакты: 8-995-655-25-59
- Подробнее: сайт
Древнейшая настольная логическая игра, опытный педагог, адаптированная программа, участие в городских турнирах. Наши ученики занимают призовые места.
- Возраст: от 5 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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