Шахматные школы и клубы 22.09.2024 Курсы, кружки, секции

Собираем здесь информацию о занятиях шахматами в Зеленограде и окрестностях.

Шахматный клуб «Ферзь» в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

Приглашаем юных шахматистов в клуб, где с помощью педагога ребенок изучит теорию игры, освоит многоходовые партии, научится мыслить и думать самостоятельно, разовьёт логику и интеллект, усидчивость и внимательность, умение за короткий срок концентрироваться и принимать решения. При серьёзном увлечении шахматами у обучающихся уменьшается рассеянность на занятиях и развиваются аналитические способности. Руководитель — Андрей Владимирович Соболев, педагог, опыт более 16 лет.

  • Возраст: от 6 лет 17 лет
  • Место занятий: Зеленоград, корпус 2008 или корпус 514А
  • Контакты: 8-995-655-25-59
  • Подробнее: сайт

Шахматы в детском клубе «КиндерХолл»

Древнейшая настольная логическая игра, опытный педагог, адаптированная программа, участие в городских турнирах. Наши ученики занимают призовые места.

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