Студия лепки «Пропластилин» в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

Регулярные занятия лепкой способствуют развитию чувства осязания обеих рук, помогают ребёнку быстрее осваивать бытовые навыки. На первом этапе программы занятий ребята будут лепить объемные миниатюры знакомых вещей, которые можно использовать в игре. На втором перейдут к пластилиновой живописи, а в качестве итоговой работы сделают копию известной картины на выбор. На третьем этапе будут изучать основы скульптуры. Участники познакомятся с анатомией и пластикой животных, а затем и человека.