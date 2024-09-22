Собираем здесь кружки и занятия по рукоделию, в столярных мастерских и другое прикладное творчество в Зеленограде. Занятия по лепке и гончарному делу собраны на отдельной странице.
На занятиях в творческой мастерской дети освоят разнообразные техники рукоделия и научатся создавать настоящие произведения искусства своими руками: браслеты идругие аксессуары из бусинок и бисера; текстильные игрушки и предметы декора; поделки из фетра для украшения интерьера; декоративные предметы в технике «декупаж»; уникальные украшения с репсовыми лентами; вышивки; валяные изделия из шерсти!
- Возраст: от 7 до 12 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 418
- Контакты: 8-995-655-25-59
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На занятиях ребята будут работать, используя разные методы ручной лепки: жгутовый, лепка из пластов, из единого куска, составная лепка. Ребенок научится разным техникам декорирования и нанесения красок, росписи керамической посуды. Юные мастера изготовят посуду, игрушки, декоративные поделки, а также примут участие в выставках учреждения и конкурсах.
- Возраст: от 4 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 231
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Регулярные занятия лепкой способствуют развитию чувства осязания обеих рук, помогают ребёнку быстрее осваивать бытовые навыки. На первом этапе программы занятий ребята будут лепить объемные миниатюры знакомых вещей, которые можно использовать в игре. На втором перейдут к пластилиновой живописи, а в качестве итоговой работы сделают копию известной картины на выбор. На третьем этапе будут изучать основы скульптуры. Участники познакомятся с анатомией и пластикой животных, а затем и человека.
- Возраст: от 6 до 9 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1628
- Контакты: 8-995-655-25-59
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В студии «Сказочный пластилин» ребята от простого к сложному постигнут секреты мастерства лепки из пластилина, создавая любимых сказочных героев. В ходе занятий познакомятся с авторскими русскими народными сказками и сказками народов мира. На занятиях дети: натренируют пальчики специальной гимнастикой; запустят образное мышление; разовьют мелкую моторику, пространственное восприятие и глазомер; научатся принимать самостоятельные решения и творить.
- Возраст: от 4 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1414
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Сделать игрушку, украшение, сувенир и подарок своими руками, овладеть техникой плетения макраме, Шамбалы, росписи русских народных игрушек — это настоящее чудо!
- Возраст: от 5 до 10 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Занятие для девочек и мальчиков развитие фантазии и воображения, отработка соблюдения алгоритмов последовательности действий, с инструментом, под руководством опытного педагога, через работу с природным материалом.
- Возраст: от 5 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Шерстяная акварель — это уникальная техника рисования шерстью, в результате которой получается необыкновенная «тёплая» картина, с эффектом акварели.
- Возраст: от 7 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1215, этаж 2
- Контакты: 8-905-577-81-13 (вотсап)
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«Деревяшка» это столярная мастерская, где дети от 5 до 100 лет мастерят из дерева, учатся работать ручным и электрическим инструментом, выжигают по дереву, создают собственные проекты, приобретают навыки и умения, которые пригодятся во взрослой жизни и просто круто проводят время в компании единомышленников, наслаждаясь запахом древесины.
- Возраст: дети от 5 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, 33А, корпус 4
- Контакты: 8-903-363-74-06
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На занятиях дети будут создавать различные поделки из пластилина, изучать новые техники лепки. Занятия в студии проходят в игровой форме, что помогает детям развивать творческие навыки и учиться работать в команде, а также они помогут детям развить мелкую моторику, усидчивость и внимательность. Ребята научатся концентрироваться на выполнении задач и следовать инструкциям педагога. Руководитель студии использует индивидуальный подход к каждому ребёнку, учитывая его особенности и интересы.
- Возраст: от 4 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 418
- Контакты: 8-995-655-25-59
- Подробнее: сайт, вконтакт, телеграм
Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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