Кружки, школы и курсы робототехники 06.10.2022 Курсы, кружки, секции

Собираем здесь кружки, школы и курсы робототехники для детей в Зеленограде и окрестностях. На отдельных страницах собрали занятия по 3d-моделированию и лего-конструированию.

Клуб моделизма и робототехники

На курсе по робототехнике ребята реализуют свои изобретательские способности — создают и программируют роботов! Занятия включают в себя конструирование с помощью образовательной версии Lego конструктора — «Простые механизмы», Wedo1, Wedo2. В отличие от обычного Lego, конструктор включает в себя детали, которые приводят модели в движение, а также моторы и датчики. Для ребят постарше занятия проходят на более сложном наборе Lego Mindshtorms. Робототехника объединяет программирование, алгоритмику, логику, механику, математику и физику.

Образовательный центр «Инжинириум МГТУ им. Н.Э.Баумана» — робототехника Lego Wedo 2.0

Курс для тех, кто только начинает свое знакомство с робототехникой. Дети научатся собирать роботов и программировать их. Благодаря набору Lego WeDo 2.0 дети узнают новые механизмы, что такое скорость и мощность, поймут принципы работы датчиков, получат начальные навыки программирования. Каждый урок будем делать нового робота! Методики были разработаны на базе ведущего технического вуза страны. Группы для дошкольников и для учеников 1-4 класса.

Образовательный центр «Инжинириум МГТУ им. Н.Э.Баумана» — Робототехника Lego Mindstorms EV3

Курс для тех, кто хочет максимально погрузиться в робототехнику и узнать как правильно конструировать роботов и программировать их с помощью знакомых всем наборов Lego. В ходе курса учащиеся углубят свои знания математики, физики, электроники и электротехники, попробуют себя в роли конструктора и программиста. Дети разработают и защитят собственный проект в команде единомышленников, с которым можно будет принять участие в конкурсах и олимпиадах.

Читайте также
Другие курсы, кружки, секции Зеленограда
Роббо Клуб

Образовательная робототехника — это не просто увлекательное хобби или способ скоротать время, а полноценная профессия, приобретаемая в игровой форме уже сейчас. Группы до 10 человек, проектная деятельность, участие в олимпиадах, полезные каникулы.

Присоединиться к этом списку

Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.

*инстаграм — продукт компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Метки:
кружки и секции
© 1997–2022 Зеленоград.ру