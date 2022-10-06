Образовательный центр «Инжинириум МГТУ им. Н.Э.Баумана» — Робототехника Lego Mindstorms EV3

Курс для тех, кто хочет максимально погрузиться в робототехнику и узнать как правильно конструировать роботов и программировать их с помощью знакомых всем наборов Lego. В ходе курса учащиеся углубят свои знания математики, физики, электроники и электротехники, попробуют себя в роли конструктора и программиста. Дети разработают и защитят собственный проект в команде единомышленников, с которым можно будет принять участие в конкурсах и олимпиадах.