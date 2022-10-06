Собираем здесь кружки, школы и курсы робототехники для детей в Зеленограде и окрестностях. На отдельных страницах собрали занятия по 3d-моделированию и лего-конструированию.
На курсе по робототехнике ребята реализуют свои изобретательские способности — создают и программируют роботов! Занятия включают в себя конструирование с помощью образовательной версии Lego конструктора — «Простые механизмы», Wedo1, Wedo2. В отличие от обычного Lego, конструктор включает в себя детали, которые приводят модели в движение, а также моторы и датчики. Для ребят постарше занятия проходят на более сложном наборе Lego Mindshtorms. Робототехника объединяет программирование, алгоритмику, логику, механику, математику и физику.
- Возраст: от 4 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 331
- Контакты: 8-968-755-70-48
- Подробнее: вконтакт, телеграм
Курс для тех, кто только начинает свое знакомство с робототехникой. Дети научатся собирать роботов и программировать их. Благодаря набору Lego WeDo 2.0 дети узнают новые механизмы, что такое скорость и мощность, поймут принципы работы датчиков, получат начальные навыки программирования. Каждый урок будем делать нового робота! Методики были разработаны на базе ведущего технического вуза страны. Группы для дошкольников и для учеников 1-4 класса.
- Возраст: от 4 до 11 лет
- Место занятий: Андреевка, дом 29А
- Контакты: 8-926-640-30-00
- Подробнее: сайт, вконтакт
Курс для тех, кто хочет максимально погрузиться в робототехнику и узнать как правильно конструировать роботов и программировать их с помощью знакомых всем наборов Lego. В ходе курса учащиеся углубят свои знания математики, физики, электроники и электротехники, попробуют себя в роли конструктора и программиста. Дети разработают и защитят собственный проект в команде единомышленников, с которым можно будет принять участие в конкурсах и олимпиадах.
- Возраст: от 9 до 14 лет
- Место занятий: Андреевка, дом 29А
- Контакты: 8-926-640-30-00
- Подробнее: сайт, вконтакт
Образовательная робототехника — это не просто увлекательное хобби или способ скоротать время, а полноценная профессия, приобретаемая в игровой форме уже сейчас. Группы до 10 человек, проектная деятельность, участие в олимпиадах, полезные каникулы.
- Возраст: от 5 до 15 лет
- Место занятий: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, 33А, корпус 4
- Контакты: 8-903-363-74-06
- Подробнее: сайт, вконтакт, инстаграм*
Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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