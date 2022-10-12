Художественная студия по проекту И.Глазунова для детей

Уроки живописи и рисунка детям от 4,5 и до 14 лет. Профессиональная студия, группы до пяти человек. Каллиграфия для красивого почерка. Все материалы выдаются. Работаем с понедельника по пятницу с 16:00 и 17:00 до 19:30. Выставки работ два раза в год. Сертификат выдается по желанию.