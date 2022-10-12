Школы, студии и уроки рисования и живописи для детей в Зеленограде 12.10.2022 Курсы, кружки, секции

Собираем здесь школы, студии и частные уроки рисования и живописи для детей в Зеленограде и окрестностях. На отдельных страницах — компьютерная графика и каллиграфия.

Студия живописи «Art шаги» в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

В студии живописи Юлии Немцовой «Арт-шаги» художники 7-12 лет учатся работать с основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства, создавая красочные шедевры за один урок! На занятиях дается возможность каждому ребенку самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. На занятиях участники получат представление о всех основных видах и жанрах искусства.

  • Возраст: от 7 до 12 лет
  • Место занятий: Зеленоград, корпус 1004
  • Контакты: 8-995-655-25-59
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Студия изобразительного искусства «Живопись» в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

Приглашаем детей заниматься изобразительным искусством под руководством профессионального художника и педагога. Занятия направлены на развитие художественно-образного мышления и являются базой для профессионального обучения. Участники познакомятся с различными материалами — гуашь, акварель, сухая и масляная пастель, тушь; приобретут умение видеть особенности цвета, освоят технические приемы в живописи и графике. Руководитель — Кольчугина Дарья Константиновна, опыт работы более 15 лет.

  • Возраст: от 7 до 14 лет
  • Место занятий: Зеленоград, корпуса 607А или 401
  • Контакты: 8-995-655-25-59
  • Подробнее: сайт

Изостудия «Уроки живописи» в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

Приглашаем освоить основы композиции, законы светотени, тональных отношений, пропорции, перспективы под руководством профессионала своего дела. Обучение классической технике рисунка, графике, масляной и акварельной живописи проходит в рамках индивидуальных проектов. Используются такие материалы, как карандаш, уголь, сангина, пастель, цветные карандаши, тушь, перо, акварель, гуашь, акриловые, масляные краски, темпера. Руководитель — Владимир Евгеньевич Назаров, опыт более 20 лет.

  • Возраст: от 7 до 16 лет
  • Место занятий: Зеленоград, корпус 1106
  • Контакты: 8-995-655-25-59
  • Подробнее: сайт

Детская изостудия «Уроки рисования» в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

Приглашаем маленьких художников раскрыть креативный потенциал через живопись и графику. На занятиях ребята будут придумывать истории, сочинять сказки, проводить игровые занятия, а потом рисовать всё придуманное, сочетая самые неожиданные материалы: акварельные краски и песок, сосновые шишки и гуашь, фломастеры и ткани. В завершение сезона юные художники пригласят свою семью на экспозицию своих работ. Руководитель — Ксения Владимировна Крутиянова, стаж более 10 лет.

  • Возраст: от 4 до 6 лет
  • Место занятий: Зеленоград, корпуса 607А или 401
  • Контакты: 8-995-655-25-59
  • Подробнее: сайт

Рисование для малышей ИЗО+ в детском клубе «КиндерХолл»

Творческое занятие, рисуем красками, карандашами, пальчиками, пробуем разные техники, делаем занятие веселым и интересным.

Детский клуб «Достигайка»

Специально для самых юных гениев (1-3 года) создан творческий курс «Тяп-ляп». Он разработан таким образом, что малыши справляются с выполнением заданий самостоятельно или с небольшой помощью мамы. Обязательно учитываются возрастные особенности детей, поэтому смена видов деятельности происходит очень часто.

ИЗО-студия в детском клубе «КиндерХолл»

Для всех кто мечтает творить для души или стать настоящим архитектором, занятия в трех возрастных группах — это творческий магический процесс переноса на бумагу любых фантазий. Подготовка к поступлению в художественную школу.

Художественная студия по проекту И.Глазунова для детей

Уроки живописи и рисунка детям от 4,5 и до 14 лет. Профессиональная студия, группы до пяти человек. Каллиграфия для красивого почерка. Все материалы выдаются. Работаем с понедельника по пятницу с 16:00 и 17:00 до 19:30. Выставки работ два раза в год. Сертификат выдается по желанию.

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