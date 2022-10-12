Собираем здесь школы, студии и частные уроки рисования и живописи для детей в Зеленограде и окрестностях. На отдельных страницах — компьютерная графика и каллиграфия.
В студии живописи Юлии Немцовой «Арт-шаги» художники 7-12 лет учатся работать с основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства, создавая красочные шедевры за один урок! На занятиях дается возможность каждому ребенку самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. На занятиях участники получат представление о всех основных видах и жанрах искусства.
- Возраст: от 7 до 12 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1004
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Приглашаем детей заниматься изобразительным искусством под руководством профессионального художника и педагога. Занятия направлены на развитие художественно-образного мышления и являются базой для профессионального обучения. Участники познакомятся с различными материалами — гуашь, акварель, сухая и масляная пастель, тушь; приобретут умение видеть особенности цвета, освоят технические приемы в живописи и графике. Руководитель — Кольчугина Дарья Константиновна, опыт работы более 15 лет.
- Возраст: от 7 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпуса 607А или 401
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Приглашаем освоить основы композиции, законы светотени, тональных отношений, пропорции, перспективы под руководством профессионала своего дела. Обучение классической технике рисунка, графике, масляной и акварельной живописи проходит в рамках индивидуальных проектов. Используются такие материалы, как карандаш, уголь, сангина, пастель, цветные карандаши, тушь, перо, акварель, гуашь, акриловые, масляные краски, темпера. Руководитель — Владимир Евгеньевич Назаров, опыт более 20 лет.
- Возраст: от 7 до 16 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1106
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Приглашаем маленьких художников раскрыть креативный потенциал через живопись и графику. На занятиях ребята будут придумывать истории, сочинять сказки, проводить игровые занятия, а потом рисовать всё придуманное, сочетая самые неожиданные материалы: акварельные краски и песок, сосновые шишки и гуашь, фломастеры и ткани. В завершение сезона юные художники пригласят свою семью на экспозицию своих работ. Руководитель — Ксения Владимировна Крутиянова, стаж более 10 лет.
- Возраст: от 4 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпуса 607А или 401
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Творческое занятие, рисуем красками, карандашами, пальчиками, пробуем разные техники, делаем занятие веселым и интересным.
- Возраст: от 3 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Специально для самых юных гениев (1-3 года) создан творческий курс «Тяп-ляп». Он разработан таким образом, что малыши справляются с выполнением заданий самостоятельно или с небольшой помощью мамы. Обязательно учитываются возрастные особенности детей, поэтому смена видов деятельности происходит очень часто.
- Возраст: от 1 года до 7 лет
- Место занятий: Андреевка, ЖК «Первый Андреевский», корпус 3 (напротив гипермаркета «Ашан»)
- Контакты: 8-991-616-81-66
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Для всех кто мечтает творить для души или стать настоящим архитектором, занятия в трех возрастных группах — это творческий магический процесс переноса на бумагу любых фантазий. Подготовка к поступлению в художественную школу.
- Возраст: от 6 до 16 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Уроки живописи и рисунка детям от 4,5 и до 14 лет. Профессиональная студия, группы до пяти человек. Каллиграфия для красивого почерка. Все материалы выдаются. Работаем с понедельника по пятницу с 16:00 и 17:00 до 19:30. Выставки работ два раза в год. Сертификат выдается по желанию.
- Возраст: от 4,5 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1106Е
- Контакты: 8-903-533-79-39, вконтакт
- Подробнее: вконтакт
Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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