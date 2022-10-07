Программа раннего развития «Кроха» по методике Марии Монтессори в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

Как полюбить изучать алфавит ребенку дошкольного возраста? Конечно же, через игру! «Живая Азбука" — это комплекс увлекательных занятий, который в игровой форме поможет вашему малышу выучить буквы, быть внимательным на уроке, уметь слушать и слышать учителя; уметь контролировать и координировать свои действия, выдерживать школьные нагрузки; быть готовым к чтению, письму и счету; развить фантазию и речь. Руководитель — Надежда Станиславовна Кобышева, педагог-психолог, стаж работы более 8 лет.