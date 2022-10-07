Собираем здесь занятия, центры, школы, группы и педагогов раннего развития детей в Зеленограде и окрестностях.
Группа кратковременного пребывания с элементами методики М. Монтессори в новом городе. Сертифицированный монтессори-педагог поможет ребенку стать самостоятельным и находиться комфортно 4 часа без мамы, занимаясь интересными для него делами. Адаптация проходит постепенно и не травмирует психику ребенка. Дети учатся самостоятельно одеваться и раздеваться, выбирать себе занятие, подметать и убирать рабочее место, накрывать на стол. Руководитель — Ольга Васильевна Луговская, стаж более 5 лет.
- Возраст: от 2 до 3 лет
- Место занятий: Зеленоград, Культурный центр «Доброволец», корпус 1414
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Как полюбить изучать алфавит ребенку дошкольного возраста? Конечно же, через игру! «Живая Азбука" — это комплекс увлекательных занятий, который в игровой форме поможет вашему малышу выучить буквы, быть внимательным на уроке, уметь слушать и слышать учителя; уметь контролировать и координировать свои действия, выдерживать школьные нагрузки; быть готовым к чтению, письму и счету; развить фантазию и речь. Руководитель — Надежда Станиславовна Кобышева, педагог-психолог, стаж работы более 8 лет.
- Возраст: от 3 до 5 лет
- Место занятий: Зеленоград, Культурный центр «Доброволец», корпус 1209
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Как полюбить изучать алфавит ребенку дошкольного возраста? Конечно же, через игру! «Живая Азбука" — это комплекс увлекательных занятий, который в игровой форме поможет вашему малышу выучить буквы, быть внимательным на уроке, уметь слушать и слышать учителя; уметь контролировать и координировать свои действия, выдерживать школьные нагрузки; быть готовым к чтению, письму и счету; развить фантазию и речь. Руководитель — Надежда Станиславовна Кобышева, педагог-психолог, стаж работы более 8 лет.
- Возраст: от 1 года до 3 лет
- Место занятий: Зеленоград, Культурный центр «Доброволец», корпус 1414
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Приглашаем малышей на комплексную программу развития основных познавательных процессов — памяти, внимания и мышления, произвольности поведения, коммуникативных навыков. Нас ждут: игры для развития речи, музыкальные минутки, первые шаги в лепке, рисовании и аппликации, первые сказки, освоение первых математических представлений, знакомство с окружающим миром, первые навыки чтения. Программа рассчитана на 2 года занятий. Руководитель — Евгения Алексеевна Медведева, психолог.
- Возраст: от 2 до 4 лет
- Место занятий: Зеленоград, детская библиотека в корпусе 401
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Творческие, музыкальные и танцевальные игры понравятся малышу и его маме! Занятия «Мама и малыш» проходят под руководством дружелюбного и опытного педагога Марии Дубровиной. Для малыша — это первые навыки общения в социуме, творческое и музыкальное развитие. А маме точно понравится эффект от занятий с малышом, для которого заботливый педагог приготовил ритмические упражнения, спортивные программы и увлекательные игры. Руководитель — Дубровина Мария Алексеевна, стаж более 5 лет.
- Возраст: от 1,5 до 3 лет
- Место занятий: Зеленоград, Культурный центр «Доброволец», корпус 514А
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Занятие выстраивается в единой сюжетной линии и в течение 45 минут перед детьми разворачивается сюжет интересной сказки. Дети, начавшие посещать занятия в столь раннем возрасте, впоследствии испытывают меньше трудностей при усвоении нового материала, при общении со сверстниками и, следовательно, более быстрыми темпами адаптируются к дошкольному учреждению.
- Возраст: от 9 до 12 месяцев
- Место занятий: Андреевка, ЖК «Первый Андреевский», корпус 3 (напротив гипермаркета «Ашан»)
- Контакты: 8-991-616-81-66
- Подробнее: вконтакт, телеграм, инстаграм*
Курс учитывает возрастные особенности карапузов. Быстрая смена деятельности, наглядность, разные виды упражнений, эмоциональность — всё это учитывают наши конспекты. Родители видят ценность этих занятий. Мы прорабатываем в игре слоговую структуру слова, реально пополняем пассивный и активный словарь детей, развиваем речевой выдох. Мы подумали о том, что занятие должно быть эмоциональным и нескучным, ведь проводится оно для самых маленьких клиентов детского клуба!
- Возраст: от 1 до 2 лет
- Место занятий: Андреевка, ЖК «Первый Андреевский», корпус 3 (напротив гипермаркета «Ашан»)
- Контакты: 8-991-616-81-66
- Подробнее: вконтакт, телеграм, инстаграм*
В структуру каждого комплексного занятия для детей обязательно входит: приветствие; математический блок; развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, воображение и мышление); подвижные игры; массажные паузы с текстом и расписанным оборудованием; развитие мелкой моторики руки (прищепки, мозаика, пуговицы и т. д.); лепка; развитие цветовосприятия; пальчиковая гимнастика; подготовка руки к письму; рисование и аппликации; прощание.
- Возраст: от 1 до 4 лет
- Место занятий: Андреевка, ЖК «Первый Андреевский», корпус 3 (напротив гипермаркета «Ашан»)
- Контакты: 8-991-616-81-66
- Подробнее: вконтакт, телеграм, инстаграм*
Что даёт курс «Могусам»? В первую очередь на нём ребята учатся думать! Сегодня зубрежка уже ни к чему, информацию получить легко из разных источников. А успешным будет тот, кто умеет ей пользоваться: анализировать, решать нестандартные задачи, быстро ориентироваться в информационном потоке. После курса ребята будут уметь размышлять, предполагать, выдвигать версии и получать удовольствие от нахождения решения!
- Возраст: от 3 до 7 лет
- Место занятий: Андреевка, ЖК «Первый Андреевский», корпус 3 (напротив гипермаркета «Ашан»)
- Контакты: 8-991-616-81-66
- Подробнее: вконтакт, телеграм, инстаграм*
Комплексное занятие по авторской программе с элементами Монтессори, для правильного развития ребенка в соответствии с возрастом.
- Возраст: от 1,5 до 3 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Комплексное индивидуальное занятие направленное на общее развитие; развитие речи и интеллекта, а также воображения и эмоций.
- Возраст: от 1 года до 3 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Авторская методика занятия направлены на развитие речи, математических навыков, внимания, мышления, логики, обучение грамоте.
- Возраст: от 3 до 7 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Музыкально-ритмическое занятие, каждое как праздник для детей — поем, танцуем, играем на шумовых музыкальных инструментах, осваиваем элементарную нотную грамоту, прививаем любовь к классической музыке.
- Возраст: от 3 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Это интересные и познавательные занятия для юных исследователей всего нового и интересного. В программе: окружающий мир, цифры, буквы, геометрическая фигуры, времена года, явления природы и так далее. Ребенок научится рассуждать вслух, запоминать, обобщать, делать выводы. Развивается речь, дети учатся внимательно слушать текст, отвечать на вопросы, пересказывать, управлять силой голоса. Тренируют мелкую и крупную моторику, поскольку на занятиях учат правильно пользоваться карандашами и фломастерами, рисовать основные геометрические фигуры, складывать пазлы и проходить нарисованные лабиринты.
- Возраст: от 4 до 5 лет
- Место занятий: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4
- Контакты: 8-495-981-56-01, 8-925-090-26-34
- Подробнее: сайт, вконтакт, телеграм, инстаграм*
Занятия включают в себя: знакомство с окружающим миром, развитие элементарных математических представлений, подготовку руки к письму, Знакомство с азбукой, сенсорное развитие, динамическое развитие, творческое развитие (рисование, лепка, аппликация многое другое).
- Возраст: от 3 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, площадь Колумба, дом 1 (дворец Творчества)
- Контакты: 8-916-654-11-77 (Наталия Александровна), запись на mos.ru
Структура каждого занятия включает: артикуляционную и пальчиковую гимнастику, логоритмику, задания на развитие речи, моторики рук, способствующие активизации речевых центров мозга, сенсомоторные игры, работу над слоговой структурой слова, развитие речевого выдоха.
- Возраст: от 2 до 3 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 2016
- Контакты: 8-977-505-66-10
- Подробнее: сайт, инстаграм*
Структура каждого занятия включает: формирование математических представлений; развитие памяти, мышления, внимания, восприятия, воображения; развитие мелкой моторики руки; развитие речи; пальчиковую гимнастику; подготовку руки к письму; обучение чтению.
- Возраст: от 3 до 5 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 2016
- Контакты: 8-977-505-66-10
- Подробнее: сайт, инстаграм*
Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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