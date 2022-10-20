Собираем здесь школы, курсы, кружки для обучения программированию детей в Зеленограде и окрестностях.
Вводный курс по основам программирования на Python на котором учащиеся знакомятся с одним из самых популярных языков 21 века, подробно изучают синтаксис и архитектуру языка с его особенностями и возможностями, знакомятся с правилами создания программного кода и развивают логическое мышление. Научатся популярным алгоритмам на примере решения часто встречающихся в жизни программиста задач, освоят правила написания грамотного кода в соответствии с мировыми стандартами, научатся создавать игры!
- Возраст: от 10 до 16 лет
- Место занятий: Андреевка, дом 29А
- Контакты: 8-926-640-30-00
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Курс для самых юных программистов, желающих не только играть, но и разрабатывать свои программы. Создавать анимацию и компьютерные игры. На курсе изучаются основы программирования, базовые термины и понятия в доступной для учащихся начальной школы форме. Дети пройдут путь от создания простейшей анимации до полноценной flash-игры На занятиях используется визуальный язык Scratch — писать с клавиатуры текст не нужно, алгоритм программы составляется из блоков.
- Возраст: от 5 до 11 лет
- Место занятий: Андреевка, дом 29А
- Контакты: 8-926-640-30-00
- Подробнее: сайт, вконтакт
Дети погружаются в мир робототехники и проходят весь путь от создания образа робота на экране до программирования и воплощения собственных роботов в реальность своими руками при помощи 3D-моделирования и 3D-печати. Обучение программированию ведется на языке Scratch, адаптированном под детское восприятие, а в качестве оборудования используются робототехнические комплекты ScratchDuino, наборы микроэлектроники, а также 3D-принтеры. Группы до 10 человек, проектная деятельность, участие в олимпиадах, полезные каникулы.
- Возраст: от 5 до 15 лет
- Место занятий: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, 33А, корпус 4
- Контакты: 8-903-363-74-06
- Подробнее: сайт, вконтакт, инстаграм*
Ваш ребенок разберется с программированием от азов и до начального профессионального уровня. Освоит работу с компьютерной графикой и офисными приложениями. Индивидуальный курс, отчеты родителям после каждого занятия, уникальная система мотивации детей, длительность занятия 90 минут. Бесплатное пробное занятие, скидка на абонемент.
- Возраст: от 6 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 2024
- Контакты: 8-903-501-01-72, 8-903-501-01-62
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Язык программирования С++ является отличным началом для изучения программирования для детей старшего возраста. На курсе рассматриваются базовые понятия языка С++: переменные и типы данных, основные алгоритмические конструкции, массивы, функции и т. д.
- Возраст: от 13 до 17 лет
- Место занятий: Зеленоград, улица Юности, дом 11
- Контакты: 8-499-735-32-65
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Язык программирования Python подходит для детей, которые уже встречались с программированием, знают азы и хотят сделать мощный рывок вперёд. Курс посвящен базовым понятиям и элементам языка программирования Python (операторы, числовые и строковые переменные, списки, условия и циклы и т. д.).
- Возраст: от 13 до 17 лет
- Место занятий: Зеленоград, улица Юности, дом 11
- Контакты: 8-499-735-32-65
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Программирование в Minecraft — это полная свобода действий, искусство, самовыражение. Начав изучать основы создания игры, невозможно остановиться. Ведь мир приключений и чудес, создается собственными руками и прямо на глазах.
- Возраст: от 7 до 10 лет
- Место занятий: Зеленоград, улица Юности, дом 11
- Контакты: 8-499-735-32-65
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Scratch — это понятный и увлекательный язык программирования, который разработан специально для детей. Программирование игр на Scratch становится доступным для детей благодаря тому, что используется не текстовый, а визуальный язык.
- Возраст: от 8 до 13 лет
- Место занятий: Зеленоград, улица Юности, дом 11
- Контакты: 8-499-735-32-65
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На курсе «Создание сайтов» дети изучат три языка программирования: HTML5, CSS3, JavaScript. С помощью HTML5 ребята создадут каркас будущей web-страницы, CSS3 будут использовать для стилизации элементов, а JavaScript поможет сделать страницы сайтов интерактивными и отзывчивым на действия пользователя.
- Возраст: от 13 до 17 лет
- Место занятий: Зеленоград, улица Юности, дом 11
- Контакты: 8-499-735-32-65
- Подробнее: сайт, вконтакт
Создание игр в Unity3D — курс для юных программистов-фанатов игровой индустрии, которые хотят научиться самостоятельно разрабатывать компьютерные игры на Unity 3D. Данный курс позволит детям сделать первые шаги в профессию game-developer: разобраться в сложном функционале кроссплатформенного движка, научиться работать со скриптами, с физикой объектов, передавать реалистичность с помощью эффектов и дизайна игрового мира.
- Возраст: от 14 до 17 лет
- Место занятий: Зеленоград, улица Юности, дом 11
- Контакты: 8-499-735-32-65
- Подробнее: сайт, вконтакт
Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.