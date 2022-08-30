Собираем здесь занятия, курсы и частных педагогов для дошкольников для подготовки детей к школе в Зеленограде и окрестностях.
Обучение всему самому необходимому, что понадобится ребенку при поступлении в школу. По окончанию курса дошколята умеют читать, писать печатными буквами, считать. Курс насыщен заданиями, направленными на развитие всех свойств внимания (устойчивости, концентрации, переключения и т. д.), всех типов памяти (зрительной, слуховой, тактильной, а также смешанной). На каждом занятии обязательно проводится ряд упражнений, связанных с подготовкой руки к письму.
- Возраст: от 4 до 7 лет
- Место занятий: Андреевка, ЖК «Первый Андреевский», корпус 3 (напротив гипермаркета «Ашан»)
- Контакты: 8-991-616-81-66
- Подробнее: вконтакт, телеграм, инстаграм*
Все уроки содержат глубокий психологический подход, после которого дети: начинают быстро читать; начинают понимать, что читают; могут легко пересказывать прочитанное; лучше запоминают; расширяют словарный запас; улучшают концентрацию; становятся уверенными. А как бонус они начинают контролировать и управлять своими эмоциями!
- Возраст: от 5 до 7 лет
- Место занятий: Андреевка, ЖК «Первый Андреевский», корпус 3 (напротив гипермаркета «Ашан»)
- Контакты: 8-991-616-81-66
- Подробнее: вконтакт, телеграм, инстаграм*
Подготовка к школе 5+ и 6+. Курс для детей, которым остался один год до школы и два года до школы. Программа инвариантна и готовит детей к системе любого школьного образования. Занятия создают условия для включения ребенка в новые социальные формы общения, готовит к переходу от игровой, творческой к учебной деятельности.
- Возраст: от 5 до 7 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Подготовка к школе — это целый комплекс занятий. На занятиях по развитию речи дети знакомятся с окружающим миром, книгами, учатся составлять рассказы по картинкам, анализировать слова с разной звуковой конструкцией, различать гласные, твердые и мягкие согласные буквы, знакомятся со слогами и ударениями, всеми буквами алфавита и обучаются чтению. На математике знакомятся с геометрическими фигурами, величиной предметов, учатся ориентироваться во времени и пространстве, изучают числа, учатся писать цифры и примеры, решают простые логические и арифметические задачи. На занятиях по художественному творчеству учатся лепке, рисованию, оригами, аппликации, конструированию.
- Возраст: от 5 до 7 лет
- Место занятий: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4
- Контакты: 8-495-981-56-01, 8-925-090-26-34
- Подробнее: сайт, вконтакт, телеграм, инстаграм*
Занятия для дошколят по подготовке к школе по всем предметам. Работаю с ребенком по индивидуально составленной программе, в зависимости от тех проблем, которые названы родителями или обнаружены во время консультации. Время проведения занятий по договоренности.
- Возраст: 5-7 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1132 или выезд на дом
- Контакты: 8-968-954-77-33
Занятия включают в себя: знакомство с окружающим миром, развитие элементарных математических представлений, подготовку руки к письму, Знакомство с азбукой, сенсорное развитие, динамическое развитие, творческое развитие (рисование, лепка, аппликация многое другое).
- Возраст: 3-6 лет
- Место занятий: Зеленоград, площадь Колумба, дом 1 (дворец Творчества)
- Контакты: 8-916-654-11-77 (Наталия Александровна), запись на mos.ru
Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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