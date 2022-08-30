Детский развивающий центр «Талант-клуб»

Подготовка к школе — это целый комплекс занятий. На занятиях по развитию речи дети знакомятся с окружающим миром, книгами, учатся составлять рассказы по картинкам, анализировать слова с разной звуковой конструкцией, различать гласные, твердые и мягкие согласные буквы, знакомятся со слогами и ударениями, всеми буквами алфавита и обучаются чтению. На математике знакомятся с геометрическими фигурами, величиной предметов, учатся ориентироваться во времени и пространстве, изучают числа, учатся писать цифры и примеры, решают простые логические и арифметические задачи. На занятиях по художественному творчеству учатся лепке, рисованию, оригами, аппликации, конструированию.