Репетитор по русскому языку и литературе Юлия Осипова

Индивидуальные занятия для учащихся 5-11 классов по помощи в освоении школьных программ по русскому языку и литературе, подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, итоговому сочинению, осознанному чтению, творческому развитию. Педагог с опытом более 10 лет. Пройдены курсы повышения квалификации по всем направлениям.