Собираем здесь информацию о курсах, школах, учителях и репетиторах по русскому языку для 5-8 классов и подготовки к ОГЭ в Зеленограде и окрестностях.
Подготовка к ОГЭ по русскому, а также иностранным языкам.
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1013А
- Контакты: 8-916-659-16-06
- Подробнее: сайт, вконтакт, телеграм
Подготовка к школе, помощь со школьной программой, обучение письму и чтению, а так же разговорному английскому.
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1106Е
- Контакты: 8-903-753-29-77, 8-499-732-91-21
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Помощь в школьной программе по предметам: русский язык, математика, обществознание, физика, химия, история, литература, информатика, английский язык. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, подготовка к олимпиадам. Интеллектуальные и творческие курсы. Очная и онлайн форма обучения. Занятия проходят в мини-группе и индивидуально.
- Место занятий: Зеленоград, корпус 338Б или корпус 322А (офис 402)
- Контакты: 8-925-082-56-66
- Подробнее: вконтакт, телеграм, инстаграм*
Опытные репетиторы (с опытом работы в школе или ВУЗе) подготовят к ОГЭ, ЕГЭ и устранят пробелы в знаниях по русскому языку. Занятия индивидуально и в группах.
- Место занятий: Зеленоград, корпус корпус 331, корпус 1100, корпус 2003
- Контакты: 8-966-047-06-47
- Подробнее: сайт, вконтакт
Индивидуальные занятия для учащихся 5-11 классов по помощи в освоении школьных программ по русскому языку и литературе, подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, итоговому сочинению, осознанному чтению, творческому развитию. Педагог с опытом более 10 лет. Пройдены курсы повышения квалификации по всем направлениям.
- Место занятий: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4
- Контакты: 8-904-102-68-51
- Подробнее: вконтакт
Занятия по 120 минут один раз в неделю — стоимость 8500 рублей в месяц. Расписание: воскресенье 14:00-16:00
- Возраст: 8-9 класс
- Место занятий: Зеленоград, корпус 322А или корпус 1651
- Контакты: 8-925-449-92-82 (вотсап или телеграм)
- Подробнее: сайт, вконтакт, ещё вконтакт
Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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