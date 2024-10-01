Русский язык для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ 01.10.2024 Курсы, кружки, секции

Собираем здесь информацию о курсах, школах, учителях и репетиторах по русскому языку для 5-8 классов и подготовки к ОГЭ в Зеленограде и окрестностях.

Центр «Альбион»

Подготовка к ОГЭ по русскому, а также иностранным языкам.

Школа дошколят в центре комплексной подготовки «Воин»

Подготовка к школе, помощь со школьной программой, обучение письму и чтению, а так же разговорному английскому.

Центр интеллектуального развития E=mc2

Помощь в школьной программе по предметам: русский язык, математика, обществознание, физика, химия, история, литература, информатика, английский язык. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, подготовка к олимпиадам. Интеллектуальные и творческие курсы. Очная и онлайн форма обучения. Занятия проходят в мини-группе и индивидуально.

ЛингвоМания Клуб

Опытные репетиторы (с опытом работы в школе или ВУЗе) подготовят к ОГЭ, ЕГЭ и устранят пробелы в знаниях по русскому языку. Занятия индивидуально и в группах.

  • Место занятий: Зеленоград, корпус корпус 331, корпус 1100, корпус 2003
  • Контакты: 8-966-047-06-47
  • Подробнее: сайт, вконтакт

Репетитор по русскому языку и литературе Юлия Осипова

Индивидуальные занятия для учащихся 5-11 классов по помощи в освоении школьных программ по русскому языку и литературе, подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, итоговому сочинению, осознанному чтению, творческому развитию. Педагог с опытом более 10 лет. Пройдены курсы повышения квалификации по всем направлениям.

  • Место занятий: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4
  • Контакты: 8-904-102-68-51
  • Подробнее: вконтакт

Курсы «Хорошист»

Занятия по 120 минут один раз в неделю — стоимость 8500 рублей в месяц. Расписание: воскресенье 14:00-16:00

  • Возраст: 8-9 класс
  • Место занятий: Зеленоград, корпус 322А или корпус 1651
  • Контакты: 8-925-449-92-82 (вотсап или телеграм)
  • Подробнее: сайт, вконтакт, ещё вконтакт

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