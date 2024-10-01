Детский развивающий центр «Талант-клуб»

Здесь учат понимать, а не зубрить математику. Цель занятий — сформировать крепкую математическую базу, убрать пробелы в школьном обучении, научиться точному счету, повысить успеваемость, системно подготовиться к ЕГЭ. И в конечном счете успешно сдать выпускные и вступительные экзамены. Математика очень важна, поскольку это обязательный для экзамена предмет и один из самых сложных для школьников. Ребёнок выйдет на хороший уровень.