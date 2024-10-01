Математика для 9-11 классов и подготовка к ЕГЭ 01.10.2024 Курсы, кружки, секции

Собираем здесь информацию о курсах, школах, учителях и репетиторах по математике для 9-11 классов и подготовки к ЕГЭ в Зеленограде и окрестностях.

Центр интеллектуального развития E=mc2

Помощь в школьной программе по предметам: математика, русский язык, обществознание, физика, химия, история, литература, информатика, английский язык. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, подготовка к олимпиадам. Интеллектуальные и творческие курсы. Очная и онлайн форма обучения. Занятия проходят в мини-группе и индивидуально.

ЛингвоМания Клуб

Опытные репетиторы (с опытом работы в школе или ВУЗе) подготовят к ОГЭ, ЕГЭ и устранят пробелы в знаниях по математике. Занятия индивидуально и в группах.

  • Место занятий: Зеленоград, корпус корпус 331, корпус 1100, корпус 2003
  • Контакты: 8-966-047-06-47
  • Подробнее: сайт, вконтакт

Репетитор Илья Родин

Студент РХТУ им. Д. И. Менделеева предлагает помощь в изучении английского языка, химии и математики, и в подготовке к экзаменам. Занятия индивидуальные. Разъяснение интересующих вопросов на доступном языке

  • Место занятий: Зеленоград, корпус 1810, или Алабушево, Военно-Морская, 12, или любое другое место по согласованию, или онлайн
  • Контакты: 8-916-181-71-54
  • Подробнее: вконтакт, фейсбук*

МАГия (Математика, Алгебра, Геометрия)

Курсы по подготовке к экзаменам по математике. Группы до 4 человек. Преподаватель: Ильина Елена Валерьевна — учитель математики с общим опытом преподавания — 10 лет. Дважды победитель Олимпиады «Московский учитель» (2020 и 2022 год).

Детский развивающий центр «Талант-клуб»

Здесь учат понимать, а не зубрить математику. Цель занятий — сформировать крепкую математическую базу, убрать пробелы в школьном обучении, научиться точному счету, повысить успеваемость, системно подготовиться к ЕГЭ. И в конечном счете успешно сдать выпускные и вступительные экзамены. Математика очень важна, поскольку это обязательный для экзамена предмет и один из самых сложных для школьников. Ребёнок выйдет на хороший уровень.

Курсы «Хорошист»

Занятия по 120 минут, один или два раза в неделю — стоимость 8500/13800 рублей в месяц. Расписание: будни 16:00—20:00, суббота14:00—16:00, воскресенье10:00-14:00

  • Возраст: 10-11 класс
  • Место занятий: Зеленоград, корпус 322А или корпус 1651
  • Контакты: 8-925-449-92-82 (вотсап или телеграм)
  • Подробнее: сайт, вконтакт, ещё вконтакт

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