Клуб единоборств «Альянс»

Открыт набор в спортивные секции по направлениям: общая физическая подготовка (ОФП) — с четырёх лет. А также: дзюдо — с четырёх лет; самбо — с четырёх лет; самбо с элементами ударной техники — с шести лет; ММА (смешанные единоборства) — с пяти лет; бокс — для взрослых, с 16 лет. Группы формируются по возрасту, с интервалом два-три года. В одной группе — не больше двадцати человек.