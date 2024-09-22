Собираем здесь информацию о занятиях по растяжке, пилатесу, аэробике, йоге, фитнесу и общей физической подготовке в Зеленограде и окрестностях.
Открыт набор в спортивные секции по направлениям: общая физическая подготовка (ОФП) — с четырёх лет. А также: дзюдо — с четырёх лет; самбо — с четырёх лет; самбо с элементами ударной техники — с шести лет; ММА (смешанные единоборства) — с пяти лет; бокс — для взрослых, с 16 лет. Группы формируются по возрасту, с интервалом два-три года. В одной группе — не больше двадцати человек.
- Возраст: от 4 лет и взрослые
- Место занятий: улица Андреевка, дом 31, строение 1 (напротив автобусной остановки «16-й микрорайон»)
- Контакты: 8-977-388-45-57
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Программа создана для людей любого возраста и подготовки и позволяет сделать тело подтянутым, с легкостью кружась в танце! Боди-балет включает в себя классический танец, растяжку и пилатес. Упражнения максимально адаптированы, позволят постепенно проработать все группы мышц, поэтому не вызовут сложностей даже у начинающих. Каждое занятие состоит из разминки, работы у хореографического станка и на середине зала с зеркалами, а также упражнений на растяжку. Руководитель — Удалова Алёна Андреевна.
- Возраст: от 18 до 55 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1628
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Тренировки построены на основах фитнеса/аэробики и соединяют быстрые и медленные ритмы. Такой подход позволяет тонизировать и приводить тело в форму, а также обеспечивает идеальную кардионагрузку и мышечный тонус. На занятиях царит атмосфера вечеринки, что помогает новичкам чувствовать себя более раскованно. Любой человек, независимо от физической подготовки, может сразу приступить к этой программе. Благодаря формуле базовых шагов эти занятия доступны каждому.
- Возраст: от 16 до 55 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1462
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Тренировки по кроссфиту в группах. Индивидуальный план тренировок для каждого клиента. Отсутствие хаотичности, только качественные и системные тренировки с упором на технику. Тренерский опыт более 5 лет.
Приглашаем на занятия йогой с использованием методов йогатерапии и психосоматики. Занятия помогают улучшить психоэмоциональное состоние, расслабить не только тело, но и тело.
- Возраст: от 6 до 15 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1106Е
- Контакты: 8-903-753-29-77, 8-499-732-91-21
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Джампинг — классная кардиотренировка, интенсивнее аэробики и даже бега. Он эффективно сжигает калории и равномерно нагружает все тело. Во время прыжка используется более 600 мышц, так что это идеальная тренировка для работы над проблемными зонами. Такие занятия обеспечивают: уменьшение массы тела, улучшение обменных процессов в организме, укрепление суставов ног, повышение тонуса мышц, улучшение координации движений и т. д.
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1106Е
- Контакты: 8-903-753-29-77, 8-499-732-91-21
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Среди явных преимуществ занятий фитнесом можно выделить следующие эффекты: сброс лишних килограммов, нормализация веса и формирование желаемых очертаний фигуры, повышение сопротивляемости организма негативным факторам окружающей среды и укрепление иммунитета, улучшение кровообращения, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов и варикозного расширения вен нижних конечностей, улучшение состояния опорно-двигательного аппарата, профилактика остеохондроза, артритов и остеопороза.
- Возраст: от 16 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1106Е
- Контакты: 8-903-753-29-77, 8-499-732-91-21
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Комплекс упражнений на подкачку, растяжку, коррекцию мыщц. Занятия проходят как стоя, так и на ковриках. Используются такие «гаджеты» как: тренажер-массажёр для спины; коврик массажный рефлексологический для ног; диск массажный балансировочный; массажный развивающий коврик; массажный коврик с камнями; фитболлы. Работаем с мышцами, которые в обыденной жизни вы никогда не задействуете, но они очень важны и порой определяют ваше состояние, настроение и качество жизни.
- Возраст: дети от 3 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 37 корпус 1
- Контакты: 8-955-655-63-92
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Оторваться от Земли на занятиях по аэро-йоге. Тренер с педагогическим образованием, большой опыт работы с детьми. Прекрасные результаты и удовольствие от занятий в мини группах.
- Возраст: от 4 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Чувство полета, укрепление мышечного корсета с минимальной компрессией на позвоночник.
- Возраст: от 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Индивидуальный поход к вашей физической подготовке и пожеланиям. Комфортные условия, в группе единомышленников в борьбе за красоту тела, бодрость духа и здоровье.
- Возраст: от 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Занятия в комфортных мини-группах, с опытным педагогом, атмосфера погружения в мир гармонии духа и совершенства физического развития своего тела.
- Возраст: от 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор мальчиков и девочек от 4 лет в секции каратэ и самообороны. В программу тренировок включены упражнения на развитие гибкости, скорости и силы. Для самых маленьких действуют подготовительные группы (оздоровительная гимнастика, ОФП, единоборства). Подготовкой спортсменов руководит тренер международной категории Александр Чичварин.
- Возраст: дети от 4 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1514 (Центр единоборств) или Озёрная аллея, дом 10 (Московская академия регби)
- Контакты: 8-906-738-78-87
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Хотите всегда оставаться в форме и следите за своим здоровьем? Фитнес с элементами пилатеса для женщин — это система упражнений, которая включает в себя элементы растяжки, укрепление мышечного корсета, гибкость, развитие баланса и контроль над мышцами в сочетании с активными тренировками. Вы получите гарантированный результат в максимально короткие сроки. Руководитель — Наталья Николаевна Иванова, инструктор фитнес программ для взрослых, педагог-хореограф.
- Возраст: взрослые от 18 до 55 лет
- Место занятий: Зеленоград, Культурный центр «Доброволец», корпус 514А.
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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Фитнес с элементами пилатеса для женщин включает в себя элементы растяжки, укрепление мышечного корсета, гибкость, развитие баланса и контроль над мышцами в сочетании с активными тренировками. Комплекс упражнений сочетает в себе аэробную и силовую нагрузки, калланетику и стретчинг. Основная часть упражнений направлена на прокачку ягодичных мышц и пресса. Программа направлена на быстрый и эффективный результат, тренировки проходят под руководством опытного инструктора в небольших группах.
- Возраст: от 18 до 55 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 514А
- Контакты: 8-995-655-25-59
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