Собираем здесь школы, курсы и репетиторов по музыке, обучение игре на музыкальных инструментах в Зеленограде и окрестностях.
Группы до 5 человек или индивидуальные занятия. Более 10 музыкальных направлений. За 6,5 лет мы обучили музыке более 2000 детей и взрослых. Наши ученики поют в шоу «Голос дети» и «Синяя птица». Наши ребята записывают собственные песни. Мы участвуем в концертах и конкурсах и занимаем призовые места. 100% детей, кто хотел, поступили в музыкальные колледжи и Консерваторию. АфинаMusik сотрудничает с государственными музшколами и Музыкальной Академией им. Гнесиных. Приходите на пробное занятие.
- Возраст: от 2 до 18 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1824
- Контакты: 8-906-743-66-59
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В программе: упражнения по дыхательной и артикуляционной гимнастике, распевки, разучивание несложных вокальных произведений классического и эстрадного детского репертуара с использованием пластического интонирования (с движением), знакомство с элементарными музыкальными инструментами. Руководитель — Безугленко Дарья Сергеевна. Выпускница Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского, солистка камерного ансамбля «Музыка и Слово».
- Возраст: от 3 до 7 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1462
- Контакты: 8-995-655-25-59
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На занятиях дети научатся взаимодействовать в ансамбле, познакомятся с жанрами детского фольклора: пестушками, потешками, шуточными песнями, загадками, сказками, играми; разовьют музыкальный слух, певческий голос и чувство ритма. «Ладушки» — это содружество педагогов, детей и их родителей, с огромным уважением и любовью относящихся к традиционной культуре. Руководитель — Персианова Олеся Ивановна. С отличием окончила Академию музыки им. С.В. Рахманинова.
- Возраст: от 4 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1106
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Занятия по классическому фортепиано. Для каждого ученика разрабатываю индивидуальную программу в зависимости от вкусов и пожеланий. С радостью помогу с нуля освоить музыкальный инструмент и изучить нотную грамоту. Я молодой специалист с опытом работы в музыкальной школе. Профильное высшее образование со степенью магистра. Занятия провожу, как у себя, так и с выездом в Зеленоград, Андреевка, Голубое.
- Возраст: от 5 до 18 лет
- Место занятий: деревня Голубое, ЖК «Мелодия леса», дом 8 или выезд по Зеленограду, Андреевке, Голубому
- Контакты: 8-999-982-10-03 (вотсап, телеграм)
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Музыкально-ритмическое занятие, каждое как праздник для детей — поем, танцуем, играем на шумовых музыкальных инструментах, осваиваем элементарную нотную грамоту, прививаем любовь к классической музыке.
- Возраст: от 3 до 6 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Индивидуальные уроки гитары и электрогитары для любого возраста, постановка рук, техника ezzy play, и работа с композициями. Участие в различных концертах и мероприятиях. Запись в нашей студии звукозаписи для учеников школы - бесплатно.
- Возраст: дети от 7 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 2005
- Контакты: 8-999-967-65-34
- Подробнее: сайт, вконтакт
Индивидуальные уроки написания музыки. Научись создавать свои мелодии и аранжировки. Обучим сочинять музыку даже если ты не знаешь нот.
- Возраст: дети от 7 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 2005
- Контакты: 8-999-967-65-34
- Подробнее: сайт, вконтакт
Индивидуальные уроки игры на скрипке. Скрипка — это просто. Постановка рук, работа со смычком, а также любимыми композициями. Участие в различных концертах и мероприятиях. Запись в нашей студии звукозаписи для учеников школы — бесплатно.
- Возраст: дети от 7 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 2005
- Контакты: 8-999-967-65-34
- Подробнее: сайт, вконтакт
Индивидуальные уроки фортепиано для любого возраста, постановка рук, сольфеджио, и работа с композициями. Участие в различных концертах и мероприятиях. Запись в нашей студии звукозаписи для учеников школы - бесплатно.
- Возраст: дети от 6 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 2005
- Контакты: 8-999-967-65-34
- Подробнее: сайт, вконтакт
Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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