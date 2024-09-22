Курс детское музыкальное развитие в АфинаMusik

Группы до 5 человек или индивидуальные занятия. Более 10 музыкальных направлений. За 6,5 лет мы обучили музыке более 2000 детей и взрослых. Наши ученики поют в шоу «Голос дети» и «Синяя птица». Наши ребята записывают собственные песни. Мы участвуем в концертах и конкурсах и занимаем призовые места. 100% детей, кто хотел, поступили в музыкальные колледжи и Консерваторию. АфинаMusik сотрудничает с государственными музшколами и Музыкальной Академией им. Гнесиных. Приходите на пробное занятие.