Единоборства, боевые искусства 21.09.2022 Курсы, кружки, секции

Собираем здесь информацию о занятиях, клубах, школах, секциях по единоборствам и боевым искусствам в Зеленограде и окрестностях.

Капоэйра для детей в клубе «КиндерХолл»

Капоэйра — бразильское боевое искусство, красота исполнения, чувство ритма, физическое развитие и выносливость после занятий гарантирована. Дети сами хотят заниматься.

Капоэйра для взрослых в клубе «КиндерХолл»

«Бой в танце», опытный тренер, укрепление физической формы, пластики, развитие чувства ритма и внимания, координации движений. Комфортный зал, раздевалки, душевые.

Тхэквондо для детей в клубе «КиндерХолл»

Тренер — 2 дан, 3-х кратный призер Чемпионата мира, Абсолютный чемпион России 2014, тренировки в удобном зале, раздевалки и душевые, аттестация в федерации по Тхэквондо.

Клуб единоборств Fire Lions

Дзюдо для дошкольников и младших школьников. Тренировочный процесс включает: изучение самостраховки, технику выполнения бросков, гимнастику, акробатику. Помимо тренировок: аттестация на пояс, спортивные сборы и культурно-массовые мероприятия. Тренер — мастер спорта по дзюдо Брюханов Алексей Михайлович. Стаж работы с детьми разного возраста — более 15 лет.

  • Возраст: от 4 до 12 лет
  • Место занятий: Зеленоград, спорткомплекс МИЭТ
  • Контакты: 8-916-133-16-05
  • Подробнее: вконтакт

Секция по каратэ Киокушинкай в клубе Mayfat Boxing Gym

Тренировки проходят под руководством квалифицированного тренера Арсена Габриеляна — многократного чемпиона Армении, призера чемпионата России, обладателя черного пояса по каратэ киокушинкай и черного пояса 2 дан по каратэ шотокан. Опыт тренировок детей 6 лет. Кто успеет записаться на каратэ до конца сентября, получит кимоно бесплатно. Первая пробная тренировка бесплатно.

Секции каратэ, самообороны и ММА в школа единоборств «Тигры»

Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор мальчиков и девочек от 4 лет в секции каратэ и самообороны, а взрослых — в секции каратэ и ММА. В программу тренировок включены упражнения на развитие гибкости, скорости и силы. У взрослых акцент делается на самозащиту и отработку приемов ударных и бросковых единоборств. Группы разделяются в зависимости от возраста и физической подготовки. Для самых маленьких действуют подготовительные группы (оздоровительная гимнастика, ОФП, единоборства). В команде тренируются действующие чемпионы Европы и мира. Подготовкой спортсменов руководит тренер международной категории Александр Чичварин.

  • Возраст: дети от 4 лет и взрослые
  • Место занятий: Зеленоград, корпус 1514 (Центр единоборств) или Озёрная аллея, дом 10 (Московская академия регби)
  • Контакты: 8-906-738-78-87
  • Подробнее: сайт, вконтакт, инстаграм*

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