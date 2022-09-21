Собираем здесь информацию о занятиях, клубах, школах, секциях по единоборствам и боевым искусствам в Зеленограде и окрестностях.
Капоэйра — бразильское боевое искусство, красота исполнения, чувство ритма, физическое развитие и выносливость после занятий гарантирована. Дети сами хотят заниматься.
- Возраст: от 5 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
«Бой в танце», опытный тренер, укрепление физической формы, пластики, развитие чувства ритма и внимания, координации движений. Комфортный зал, раздевалки, душевые.
- Возраст: от 16 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Тренер — 2 дан, 3-х кратный призер Чемпионата мира, Абсолютный чемпион России 2014, тренировки в удобном зале, раздевалки и душевые, аттестация в федерации по Тхэквондо.
- Возраст: от 5 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Дзюдо для дошкольников и младших школьников. Тренировочный процесс включает: изучение самостраховки, технику выполнения бросков, гимнастику, акробатику. Помимо тренировок: аттестация на пояс, спортивные сборы и культурно-массовые мероприятия. Тренер — мастер спорта по дзюдо Брюханов Алексей Михайлович. Стаж работы с детьми разного возраста — более 15 лет.
- Возраст: от 4 до 12 лет
- Место занятий: Зеленоград, спорткомплекс МИЭТ
- Контакты: 8-916-133-16-05
- Подробнее: вконтакт
Тренировки проходят под руководством квалифицированного тренера Арсена Габриеляна — многократного чемпиона Армении, призера чемпионата России, обладателя черного пояса по каратэ киокушинкай и черного пояса 2 дан по каратэ шотокан. Опыт тренировок детей 6 лет. Кто успеет записаться на каратэ до конца сентября, получит кимоно бесплатно. Первая пробная тренировка бесплатно.
- Возраст: от 4 до 17 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 928 или корпус 1106Е
- Контакты: 8-977-724-05-33 (тренер), 8-926-892-88-88 (клуб)
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Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор мальчиков и девочек от 4 лет в секции каратэ и самообороны, а взрослых — в секции каратэ и ММА. В программу тренировок включены упражнения на развитие гибкости, скорости и силы. У взрослых акцент делается на самозащиту и отработку приемов ударных и бросковых единоборств. Группы разделяются в зависимости от возраста и физической подготовки. Для самых маленьких действуют подготовительные группы (оздоровительная гимнастика, ОФП, единоборства). В команде тренируются действующие чемпионы Европы и мира. Подготовкой спортсменов руководит тренер международной категории Александр Чичварин.
- Возраст: дети от 4 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1514 (Центр единоборств) или Озёрная аллея, дом 10 (Московская академия регби)
- Контакты: 8-906-738-78-87
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Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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