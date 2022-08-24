Детский клуб «Достигайка»

Уже в возрасте 4-х лет наши малыши умеют здороваться и прощаться, знают названия фруктов и животных, а самое главное — с нетерпением ждут занятий по английскому! Дети постарше могут рассказать о себе и о своей семье, а словарный запас шестилеток и непосредственное общение на английском поражает всех тех, кто случайно оказался на занятии по английскому языку.