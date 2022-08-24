Собираем здесь информацию о курсах, школах, учителях и репетиторах по английскому языку в Зеленограде и окрестностях. Также на отдельных страницах собираем информацию по специализированным занятиям для 5-8 классов и подготовке к ОГЭ, для 9-11 классов и подготовке к ЕГЭ, а также для подготовки к международным экзаменам.
Курсы английского языка для детей и взрослых. Подготовка к международным экзаменам. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Разговорные клубы на английском языке.
- Возраст: дети от 6 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1013А
- Контакты: 8-916-659-16-06
- Подробнее: сайт, вконтакт, телеграм
Уже в возрасте 4-х лет наши малыши умеют здороваться и прощаться, знают названия фруктов и животных, а самое главное — с нетерпением ждут занятий по английскому! Дети постарше могут рассказать о себе и о своей семье, а словарный запас шестилеток и непосредственное общение на английском поражает всех тех, кто случайно оказался на занятии по английскому языку.
- Возраст: от 6 до 8 лет
- Место занятий: Андреевка, ЖК «Первый Андреевский», корпус 3 (напротив гипермаркета «Ашан»)
- Контакты: 8-991-616-81-66
- Подробнее: вконтакт, телеграм, инстаграм*
С русскоговорящим педагогом лучшая атмосфера для закладки знаний, грамматических структур и навыков общения на английском языке. Использование Кембриджских учебников для отработки навыков общения.
- Возраст: от 6 до 16 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Погружение в языковую среду, отработка грамматики и фонетики, использование разработанных специально для наших занятий видео и аудио материалов.
- Возраст: дети от 9 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
- Подробнее: вконтакт, инстаграм*
Native speaker, 25 years experience, from 2,000R per 60 min
- Контакт: 8-910-435-64-97 (пишите по этому номеру в вотсап или телеграм)
Групповое и индивидуальное обучение. Подготовка к ЕГЭ и TOEFL. Для начинающих с 0 и продолжающих. Наши выпускники поступили в языковый ВУЗ на бюджет.
- Возраст: дети от 5 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1613
- Контакты: 8-915-273-38-99
- Подробнее: сайт
Собственная методика, индивидуальный подход к каждому ученику. В наличии все необходимые учебники, аудио и видео, раздаточный материал. Большой опыт в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, вступительным экзаменам в вуз. Занятия проводятся в 9 микрорайоне Зеленограда. Преподаватель зарегистрирован в качестве самозанятого. Для школьников с 1-го по 8-й класс — 1200 рублей/60 минут. Подготовка к экзаменам — 1500 рублей/60 минут.
- Возраст: от 5 до 18 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 904
- Контакты: 8-903-289-49-00, 8-925-83-777-01
Обучение английскому языку на разных уровнях подготовки. Программы по общему, техническому и юридическому английскому языку. Занятия в мини-группах и индивидуально очно, онлайн. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Быстрый результат, достойные преподаватели.
- Возраст: дети от 4 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1131, корпус 840, улица Панфилова 28Б
- Контакты: 8-916-816-20-19
- Подробнее: сайт
Программа адаптирована для разных возрастов и уровня подготовки. Но в любом случае это интересные интерактивные занятия с акцентом на разговорную практику. Дети учатся красиво и правильно говорить на английском, понимать английскую речь, отвечать на простые вопросы. В основе методики — ведущие зарубежные пособия. У детей снимается языковой барьер и страх перед общением на иностранном языке.
- Возраст: от 4 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4
- Контакты: 8-495-981-56-01, 8-925-090-26-34
- Подробнее: сайт, вконтакт, телеграм, инстаграм*
Преподаватель с опытом более 20 лет. Эффективная подготовка к ЕГЭ (балл 80-95). Индивидуально.
- Место занятий: по выбору, онлайн
- Контакты: 8-916-750-79-97
- Подробнее: одноклассники
Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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