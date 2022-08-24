Курсы, школы, учителя и репетиторы по английскому языку 24.08.2022 Курсы, кружки, секции

Собираем здесь информацию о курсах, школах, учителях и репетиторах по английскому языку в Зеленограде и окрестностях. Также на отдельных страницах собираем информацию по специализированным занятиям для 5-8 классов и подготовке к ОГЭ, для 9-11 классов и подготовке к ЕГЭ, а также для подготовки к международным экзаменам.

Центр «Альбион»

Курсы английского языка для детей и взрослых. Подготовка к международным экзаменам. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Разговорные клубы на английском языке.

Детский клуб «Достигайка»

Уже в возрасте 4-х лет наши малыши умеют здороваться и прощаться, знают названия фруктов и животных, а самое главное — с нетерпением ждут занятий по английскому! Дети постарше могут рассказать о себе и о своей семье, а словарный запас шестилеток и непосредственное общение на английском поражает всех тех, кто случайно оказался на занятии по английскому языку.

Детский клуб «КиндерХолл» (с русскоговорящим педагогом)

С русскоговорящим педагогом лучшая атмосфера для закладки знаний, грамматических структур и навыков общения на английском языке. Использование Кембриджских учебников для отработки навыков общения.

Детский клуб «КиндерХолл» (с носителем)

Погружение в языковую среду, отработка грамматики и фонетики, использование разработанных специально для наших занятий видео и аудио материалов.

Репетитор Джойс Кларк

Native speaker, 25 years experience, from 2,000R per 60 min

  • Контакт: 8-910-435-64-97 (пишите по этому номеру в вотсап или телеграм)

Центр «Мандарин»

Групповое и индивидуальное обучение. Подготовка к ЕГЭ и TOEFL. Для начинающих с 0 и продолжающих. Наши выпускники поступили в языковый ВУЗ на бюджет.

  • Возраст: дети от 5 лет и взрослые
  • Место занятий: Зеленоград, корпус 1613
  • Контакты: 8-915-273-38-99
  • Подробнее: сайт

Репетитор Нелли Тихоновна

Собственная методика, индивидуальный подход к каждому ученику. В наличии все необходимые учебники, аудио и видео, раздаточный материал. Большой опыт в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, вступительным экзаменам в вуз. Занятия проводятся в 9 микрорайоне Зеленограда. Преподаватель зарегистрирован в качестве самозанятого. Для школьников с 1-го по 8-й класс — 1200 рублей/60 минут. Подготовка к экзаменам — 1500 рублей/60 минут.

  • Возраст: от 5 до 18 лет
  • Место занятий: Зеленоград, корпус 904
  • Контакты: 8-903-289-49-00, 8-925-83-777-01

Курсы английского языка «Пионер»

Обучение английскому языку на разных уровнях подготовки. Программы по общему, техническому и юридическому английскому языку. Занятия в мини-группах и индивидуально очно, онлайн. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Быстрый результат, достойные преподаватели.

  • Возраст: дети от 4 лет и взрослые
  • Место занятий: Зеленоград, корпус 1131, корпус 840, улица Панфилова 28Б
  • Контакты: 8-916-816-20-19
  • Подробнее: сайт

Детский развивающий центр «Талант-клуб»

Программа адаптирована для разных возрастов и уровня подготовки. Но в любом случае это интересные интерактивные занятия с акцентом на разговорную практику. Дети учатся красиво и правильно говорить на английском, понимать английскую речь, отвечать на простые вопросы. В основе методики — ведущие зарубежные пособия. У детей снимается языковой барьер и страх перед общением на иностранном языке.

Репетитор Владимир Таубин

Преподаватель с опытом более 20 лет. Эффективная подготовка к ЕГЭ (балл 80-95). Индивидуально.

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